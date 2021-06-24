Судьба десятков человек неизвестна после обрушения здания во Флориде

В городе Серфсайд в округе Майами-Дейд на юге американского штата Флорида частично обрушилось 12-этажное жилое здание на побережье океана. Есть жертвы.

На месте работают сотни пожарных и спасателей. Подтверждена гибель трёх человек. Двоих удалось вытащить из-под развалин живыми.

Властям пока не удалось связаться с 99-ю предполагаемыми жителями этого дома. Это не значит, что все они или значительная их часть находятся под развалинами, поскольку многие из жильцов, как сообщают СМИ, приезжали во Флориду только на зимние месяцы.

Тем не менее, губернатор штата Рон Десантис не исключил, что число жертв увеличится. "Мы будем надеяться на лучшее, но готовимся к плохим новостям, учитывая масштаб разрушений", – сказал он.

Построенное в 1981 году здание насчитывало более 130 квартир. Обрушение произошло в 2 часа ночи по местному времени. Пока неясно, сколько людей было внутри здания в этот момент.

"Трудно представить, как это могло произойти, – сказал журналистам мэр Серфсайда Чарльз Беркетт. – Здания просто так не рушатся". По его словам, на крыше велись строительные работы, - сообщает "Голос Америки".