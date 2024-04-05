Судьи отклонили иски Трампа о снятии обвинений

Суды в штатах Джорджия и Флорида отклонили иски бывшего президента США Дональда Трампа, в которых тот просил снять с него обвинения о вмешательстве в выборы 2020 года и о незаконном хранением секретных документов. Об этом сообщает "Голос Америки".

Адвокаты Трампа утверждали, что заявления бывшего президента, которые, по версии следствия, были сделаны с целью незаконно изменить официальные результаты выборов в Джорджии, подпадают под действие первой поправки к конституции США, которая гарантирует свободу слова. Однако судья Верховного суда округа Фултон в Джорджии Скотт Макафи постановил, что заявления Трампа и 14 других обвиняемых по этому делу были сделаны "в целях содействия преступной деятельности" и не защищены первой поправкой к конституции США.

Иск против Трампа в Джорджии был подан после попытки экс-главы Белого дома оказать влияние на местных чиновников. На выборах 2020 года Трамп проиграл своему сопернику Джо Байдену.

Адвокаты заявили, что оспорят решение судьи в высшей инстанции.

Во Флориде судья Эйлин Кэннон в четверг отклонила аргумент Трампа о том, что дело об обвинении бывшего президента в незаконном хранении секретных документов, должно быть закрыто на основании того, что эти бумаги являются его личными записями, а не собственностью государства.

Трамп утверждал, что хранение им секретных документов в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде после ухода с поста в 2021 году было санкционировано в соответствии с законом, который позволяет бывшим президентам хранить личные записи, не связанные с их служебными обязанностями.

Прокуроры по делу заявили, что документы касаются военных и разведывательных вопросов, включая детали американской ядерной программы, и не могут быть истолкованы как личные.

Всего Трампу предъявлены обвинения по четырем делам, которые связаны, в частности, с выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс, клеветой на писательницу Джин Кэрролл, нападением на Капитолий в январе 2021 года и неправильным обращением с секретными документами после ухода из Белого дома. Трамп, который снова баллотируется на пост президента США от Республиканской партии, считает все обвинения безосновательными и объясняет их политическими причинами.

Первый в истории суд над действующим или бывшим президентом США должен начаться в Нью-Йорке 15 апреля.