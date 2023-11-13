Судья по делу Скочиленко перенесла заседание из-за аплодисментов

В Василеостровском суде Санкт-Петербурга, где проходит процесс по делу художницы Саши Скочиленко, судья Оксана Демяшева ушла из зала из-того, что слушатели слишком громко, по её мнению, аплодировали адвокату подсудимой. Судья сначала потребовала от пришедших покинуть зал, а затем перенесла заседание на 14 ноября.
В репортажы "Соты" отмечается, что аплодисменты, которые помешали Демяшевой, раздались после того, как адвокат Скочиленко Яна Неповиннова в своём выступлении заявила, что данный суд - "экзамен на человечность", и судье "выпал шанс его сдать".
Ранее прокуратура запросила для Саши Скочиленко наказание в виде восьми лет лишения свободы.
- Художница и активистка Саша Скочиленко находится в СИЗО с апреля прошлого года. Её обвиняют в распространении фейков о российской армии. Поводом стало то, что в магазине "Перекрёсток" Скочиленко наклеила на ценники стикеры с информацией об обстреле мариупольского драмтеатра российскими военными и гибели мирных жителей. Художница признала факт распространения стикеров, однако заявила, что информация на них не является ложной, а потому она не считает себя виновной.
- Дело Скочиленко рассматривается в Василеостровском районном суде Петербурга. Как сообщает издание "Медиазона", на девятнадцатом по счёту заседании, которое состоялось 11 октября, обвиняемая впервые расплакалась: из-за того, что судья Демяшева и прокурор Гладышев сначала не разрешили ей поменять батарейки в кардиомониторе (у художницы – порок сердца), а затем отказали ей в приёме пищи.