Судья по делу Скочиленко перенесла заседание из-за аплодисментов

В Василеостровском суде Санкт-Петербурга, где проходит процесс по делу художницы Саши Скочиленко, судья Оксана Демяшева ушла из зала из-того, что слушатели слишком громко, по её мнению, аплодировали адвокату подсудимой. Судья сначала потребовала от пришедших покинуть зал, а затем перенесла заседание на 14 ноября.

В репортажы "Соты" отмечается, что аплодисменты, которые помешали Демяшевой, раздались после того, как адвокат Скочиленко Яна Неповиннова в своём выступлении заявила, что данный суд - "экзамен на человечность", и судье "выпал шанс его сдать".

Ранее прокуратура запросила для Саши Скочиленко наказание в виде восьми лет лишения свободы.