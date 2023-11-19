Судья, вынесшая приговор Скочиленко, рекомендована к повышению

Квалификационная коллегия судей Санкт-Петербурга рекомендовала судью Василеостровского районного суда Оксану Демяшеву, вынесшую недавно обвинительный приговор художнице Саше Скочиленко, к назначению на должность заместителя председателя Калининского районного суда города. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на документ от 17 ноября. В нём говорится, что Оксана Демяшева является единственным претендентом на должность.

Конкурс на вакантное место был открыт с 10 июля. В случае избрания Демяшева будет зампредом суда в течение шести лет, - отмечает "Фонтанка".

За день до заседания квалификационной коллегии судей, 16 ноября, Демяшева вынесла Скочиленко приговор по статье о распространении так называемых фейков об армии - семь лет колонии общего режима. В марте 2022 года художница в магазине "Перекрёсток" разместила пять стикеров, стилизованных под ценники, с информацией о гибели мирных жителей Украины и осуждением войны. Около полутора лет она находится в СИЗО. Дело и приговор вызвали большой резонанс.