Судья, вынесшая приговор Скочиленко, рекомендована к повышению

Квалификационная коллегия судей Санкт-Петербурга рекомендовала судью Василеостровского районного суда Оксану Демяшеву, вынесшую недавно обвинительный приговор художнице Саше Скочиленко, к назначению на должность заместителя председателя Калининского районного суда города. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на документ от 17 ноября. В нём говорится, что Оксана Демяшева является единственным претендентом на должность.
Конкурс на вакантное место был открыт с 10 июля. В случае избрания Демяшева будет зампредом суда в течение шести лет, - отмечает "Фонтанка".
За день до заседания квалификационной коллегии судей, 16 ноября, Демяшева вынесла Скочиленко приговор по статье о распространении так называемых фейков об армии - семь лет колонии общего режима. В марте 2022 года художница в магазине "Перекрёсток" разместила пять стикеров, стилизованных под ценники, с информацией о гибели мирных жителей Украины и осуждением войны. Около полутора лет она находится в СИЗО. Дело и приговор вызвали большой резонанс.
- Накануне группа российских врачей обратилась к президенту России Владимиру Путину в связи с вынесенным на этой неделе приговором петербургской художнице Саше Скочиленко по делу о так называемых "фейках" о российской армии. Открытое письмо по состоянию на середину дня воскресенья подписали более 250 медиков.
- В письме врачи разных специальностей обращаются к Путину как к гаранту конституции. Авторы обращения называют приговор Скочиленко несправедливым, отмечая, что он вынесен ей за "не нарушающую закон пацифистскую акцию". Особое внимание врачи, однако, обращают на состояние здоровья находящейся в СИЗО Скочиленко. "У неё диагностирован ряд тяжелых хронических заболеваний, требующих надлежащего медицинского наблюдения и специального режима питания", – говорится в обращении. В нём упоминается и о "массовом досрочном освобождении людей, совершивших тяжкие преступления, таких как изнасилования и убийства" – речь идёт о заключённых, вербуемых на войну в Украине. На этом фоне, как сказано в обращении, приговор Скочиленко представляется особенно несправедливым. Завершается письмо требованием освобождения художницы.
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