Судью в Алтайском крае отправили в тюрьму за убийство знакомого

Суд в Алтайском крае признал мирового судью в отставке Евгения Васюкова виновным в убийстве своего знакомого, бывшего начальника цеха Бийского олеумного завода Анатолия Сметанникова. Судья был приговорён к 9,5 годам колонии строгого режима. Он был взят под стражу сразу после оглашения приговора, передаёт Север.Реалии.

По данным следствия, убийство произошло вечером 10 января 2022 года. Сметанников пригласил судью к себе домой. Через три часа Сметанникова нашли с ножом в горле и ранами на теле и переломами.

Экспертиза показала, что убитому нанесли не менее пяти ножевых ранений в шею и голову, десятки ударов табуреткой, чайником, ногами, руками и неустановленными твердыми тупыми предметами по туловищу, рукам и ногам. у него были сломаны несколько ребер, трещины обнаружили также на черепе.

Несмотря на подозрение в убийстве, Васюкова отпустили из полиции на следующий день. Уголовное дело в отношении него возбудили только спустя восемь месяцев. Для этого Следственному комитету понадобилось разрешение Высшей квалификационной коллегии судей.

Во время следствия Васюков сначала говорил, что убийство совершил неизвестный ему третий человек. Самого судью, по его словам, ударили по голове, поэтому он ничего не помнил. Позже он изменил показания и заявил, что совершил убийство в ходе самообороны.

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