С сайтов российских судов начали исчезать карточки судебных процессов по искам о признании людей пропавшими без вести или погибшими, сообщает "Медиазона".

На данный момент на сайтах судов 50 российских регионов нет ни одного зарегистрированного в 2025 году иска о признании человека пропавшим. При этом на начало декабря таких исков было почти 44 тысячи.

По подсчетам журналистов, всего были удалены более 70 тысяч карточек дел, зарегистрированных за последние три года.

Источник "Медиазоны" рассказал, что управление судебного департамента рассылает судам письмо, в котором говорится, что после обновления "технического задания" судебного департамента дела о признании людей пропавшими без вести или объявлении умершими публиковаться не будут. Проверить существование этой рассылки "Медиазоне" пока не удалось.

Исследователи используют информацию о судебных процессах по таким делам при подсчете потерь российской армии на войне в Украине. Всего на начало декабря, по подсчетам "Медиазоны", в российские суды были поданы 88 тысяч исков о признании военных погибшими или пропавшими без вести.

Журналисты отмечают, что ранее сталкивались с сокрытием карточек дел только на сайтах московских судов, где действует отдельная система отображения картотеки.