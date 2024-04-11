Суды РФ в более чем половине случаев смягчают приговоры воевавшим

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину не менее 1130 бывших участников боевых действий были обвинены в России в совершении преступлений, на связанных с военной службой — от нарушений правил дорожного движения до убийств. Примерно в двух третях случаев приговоры им смягчили как участникам войны, выяснила "Новая газета. Европа".

Издание рассказывает о нескольких случаях, когда участники войны получали существенно более мягкие приговоры, чем обычно бывает в практике судов по похожим преступлениям, или вовсе были освобождены от ответственности. Так, за жестокое избиение бывшей жены, квалифицированное судом как умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, бывший наёмник ЧВК "Вагнер", принесший в суд медаль "За взятие Бахмута", получил судебный штраф в пять тысяч рублей.

К примеру, штрафы за вождение в пьяном виде получают более 80% подсудимых-военных — "обычных" людей по этой статье приговаривают к обязательным работам. За оборот наркотиков в значительном размере штрафуют 70% участников войны, в то время как гражданских россиян как правило отправляют в колонии.

На участников войны, как утверждают авторы расследования, не распространяются и нормы уголовного кодекса в отношении рецидивистов.

За 2023 год число приговоров ветеранам войны выросло в семь раз, а число насильственных преступлений против жизни и здоровья — в 13 раз. Впрочем, преступления, совершённые участниками войны, всё ещё составляют небольшой процент от общего числа преступлений в России.

В марте в России был принят закон о возможности освобождения участников так называемой специальной военной операции от уголовной ответственности за большое число преступлений, в том числе убийства и изнасилования без отягчающих обстоятельств. Такое же правило действует для подозреваемых в преступлениях, ― подписав контракт с Минобороны, они могут избежать наказания. Заключённых в обмен на помилование или освобождение на фронт вербуют, начиная с 2022 года.