"Суетливая шпана". Социальные сети о новом обращении Путина

В России продолжают переваривать несостоявшийся военный мятеж под руководством Евгения Пригожина. В понедельник вечером в Телеграме появилось его 11-минутное голосовое сообщение, в котором он попытался подвести итоги своего, как он выразился, "Марша Справедливости".

Вскоре после этого появились новости о том, что со срочным обращением выступит Путин, потом - что одновременно в Беларуси выступит Лукашенко. Со ссылкой на Пескова утверждалось, что "Эти заявления, без преувеличения, определят судьбу России". Начали множиться самые смелые предположения, от увольнения Шойгу до объединения двух стран, но в результате Лукашенко просто не стал выступать, а Путин говорил минут пять и не сказал ничего нового.

Турбопатриоты постарались как-то сохранить лицо, противники Путина откровенно подняли его на смех.

Юрий Котёнок:

Просто не верится, что это всё.

Тут варианта всего два:

1. Товарищ Песков к ночи всё перепутал. Такое бывает. И на старуху бывает проруха.

2. Вариант более реальный - кадровые решения, о которых говорят уже почти сутки, приняты, но не обнародованы.

Мы скоро всё узнаем...

Сергей Марков:

Что это было? Пестрит этим вопросом вся лента. И миллионы наверное тоже так думают? Объясняю. Владимир Путин дал окончательные политические оценки.

1. Это был мятеж и предательство.

2. Пригожин плохой.

3. Вагнер хороший. Бойцы Вагнера наши герои. Их втянули.

4. Общество хорошее. Правильно себя повело.

5. Главная задача Путина была не подавить мятеж, а чтобы не было крови.

6. А если бы не договорились, то мятеж бы подавили. И не сомневайтесь.

7. Путин свое слово держит, - кому не нравится у нас, пусть едет в Белоруссию, мы их там не тронем.

8. Прямой связи мятежа с Западом и Киевом мы пока не нашли, но будем искать. Но объективно мятеж был в их интересах.

9. Это был удар в спину нашим войскам. Нашим героическим войскам.

10. На этом дискуссия о мятеже и Пригожине заканчивается. Больше я, Путин об этом говорить не буду. И вам никому не советую.

Александр Коц:

Очень наивно было бы сейчас ждать от президента кадровых решений в прямом эфире. Как я и написал за 10 минут до обращения, он никогда не делает то, что от него ждут.

Всегда привожу в пример 2015 год, когда Путин выступал на Генассамблее ООН, и все ожидали, что сейчас он объявит о нашей операции в Сирии. Мы сидели тогда в Дамаске в кафе с большими экранами, и я помню то разочарование, когда ничего о нашем включении в конфликт заявлено не было.

А через несколько дней русские самолеты начали круглосуточно взлетать с Хмеймима.

Вы серьезно ожидали, что Верховный Главнокомандующий в обращении к нации выполнит условия мятежников? Как угодно, но только не так. Даже если президент и надумает провести кадровые перестановки, это никак не будет увязываться с мятежом.

Андрей Медведев:

Наверное, все ждали большего. Но я так скажу. Президент России обозначил, что русские люди, которые были в роковые дни по разные стороны, это наши люди. И мы не отказываемся ни от кого.

Даже если они оступились. Гражданская война пока что закончена. Определяет ли это судьбу России, решайте сами.

По мне, этих слов пока достаточно. И да. Если и было обращение обрезано, то такое решение может принять только один человек. Стало быть была у него причина.

Кирилл Шулика:

Короче говоря, конечно, ничего судьбоносного для нас с вами. Но внутри все разрулили, как надо. Все остались при своих. Пригожин с ЧВК Вагнер, если кто забыл, это коммерческая структура, Лукашенко с частной армией и связями в Африке, Путин с относительной нормализацией ситуации и теперь она уж точно не требует перебрасывать ресурсы с фронта, а спецоперация - ключевое сейчас в России.

Об этом и было обращение. А вот кадровые решения Путин в такой ситуации не принимает, пора бы уже выучить.

Станислав Кучер:

Я думал зависло, а оказалось, закончилось. Если есть прогрессирующая политическая импотенция, то это ровно то, что мы сейчас увидели. Ни кремлевские "стратеги", ни сам "начальник" ни в состоянии предъявить своему народу и миру ничего серьезного. И это было одно из тех, анонсированных Песковым "заявлений, которые определят судьбу России"? Если так, то они их там накануне несколько записали и будут сейчас выдавать по очереди.

Пётр Верзилов:

Путин в феврале 2022: Украина будет демилитаризована, такого государства не существует, мы всех покорим, мы великие

Путин в июне 2023: кхммм-кхммм произошёл мятеж вооруженный кхммм-кхммм… это очень плохо… кто не хочет с нами дружить - может в Беларусь уйти…. хорошо что все кончилось хорошо… летчики конечно погибли…. но вообще все наверное окей?

Константин Эггерт:

Такого мегапоглощения такого миничижика в истории России еще не было.

Остап Кармоди:

Может надо задом наперёд проиграть? Или выписать первые буквы всех предложений?

Виктор Алкснис:

В чем дело, Дмитрий Сергеевич? Кто и зачем вырезал судьбоносные слова В.Путина?

Александр Коваленко:

Выступление путина, которое по словам Писькова должно было "без преувеличения, определить судьбу россии", лишь подтвердило насколько никчёмный он.

Смысл? О чём это? Зачем это?

Каждый последующий шаг путина после утра 24 июня всё более и более тщедушный, чем предыдущий.

Татьяна Становая:

Странное ощущение сюрреалистичности обращения Путина. С одной стороны, сохраняется линия на "Пригожин предатель". С другой стороны, Вагнер продолжает жить свой жизнью: центры открываются, Пригожин опять критикует. Не говоря уже про странные слова про сплоченность и единство, когда раскол и шатание. Новость только одна: Пригожину разрешили уйти в Белоруссию не одному, а с товарищами. Вот это будет отдельная интрига.

Дмитрий Колезев:

На самом деле Путин лишь пытался объясниться, почему так долго не мог остановить мятеж — мол, это было сделано, чтобы избежать кровопролития. И постарался представить мятеж как явление положительное, потому что оно-де проявило консолидацию общества (которая заключалась в том, что тем, кому дозвонились из АП, по методичке пробубнили что-то про «нож в спину»). Поразительно, но Путин даже поблагодарил ЧВК «Вагнер» за то, что они остановились (!!!) и пообещал, что все смогут продолжить служить в армии и других силовых структурах или уйти в Беларусь. Погибшие летчики удостоились от Путина лишь пары слов — видимо, на этом вопрос с ними считается закрытым.

Позорненько.

Сергей Удальцов:

Вот никак не могу понять, где 23-24 июня Путин увидел консолидацию всего общества. Ни в одном городе даже одиночного пикета не прошло в его поддержку. Скорее было напряженное ожидание, чем все закончится. И довольно у многих - откровенная симпатия к Пригожину. Так что здесь «незачет», президент выдает желаемое за действительное...

Аббас Галлямов:

Очевидно, что никакого смысла в этом выступлении не было. Тот факт, что оно все-таки прозвучало, говорит об одном: Путин остро чувствует неудовлетворенность тем, как он выглядел во всей этой истории, и пытается исправить ситуацию.

Получилось ещё хуже. К доминировавшему прежде ощущению растерянности главы государства добавился элемент суетливости.

Можно сказать, что от такого качества как солидность Путин избавился напрочь. Начал мельтешить как мелкий шнырь.

Михаил Иоссель:

Посмотрел последнее выступление Путина. Жалкое зрелище: потерянная, растерянная, напрочь лишённая солидности, суетливая мелкая дворовая шпана, -- каковой это, невесть что возомнившее о себе, ничтожество всю жизнь и являлось.

Наконец оказалось, что Песков ничего о судьбах России не говорил, а все, кто растиражировал цитату, начали кивать друг на друга (источником, кажется, оказался Телеграм-канал сайта "Стархит", но это даже неважно).

Илья Шепелин:

Песков теперь ходит и оправдывается, будто он не обещал, что «заявление Путина, без преувеличения, определит судьбу России)) Фейк, говорит))

(типа намекает, что и так не хрена от деда ждать было)

А такая цитата Пескова разошлась благодаря телеграму Владимира Соловьева (который сослался абстрактно на «СМИ» без названия) и эфиру России-24 — тоже доблестным рыцарям новостного поля) Там ведущий Казаков зачитал такую цитату

А Соловьев, никому ничего не говоря и не извиняясь, свой пост тихонечко удалил)

Альфред Кох:



Также Путин провел совещание с силовиками, которое было больше похоже на похороны. Шойгу на этот раз не стал напоминать, что он Герой России и полный генерал и одел штатский костюм. Все силовики сидели как будто аршин проглотили, а морды у всех были грустные.

Думаю, все они поняли что Пригожин, сам того не ведая, всех их опустил и если не дал за щеку, то по губам поводил точно. И теперь можно сколько угодно приставать к прохожим, хватать их за рукав и, заглядывая в глаза, скороговоркой бормотать, что все всё неправильно поняли, все было совсем по-другому, это ничего не значит, и мы всем еще покажем и т.д.

Все теперь тщетно: публика все видела своими глазами. И она прекрасно понимает, что все она поняла правильно, и ей ничего не показалось, а так все оно и было на самом деле.

Анатолий Несмиян:

Я уже писал, что режим, задавив нелояльных ему граждан по критерию отношения к СВО, столкнулся с проблемой - кого терроризировать дальше? Все, кто явно был против - либо в тюрьмах, либо выброшены за границу, либо молчат. Какое-то время «щемили» тех, кто не явно «За», но это как-то несерьезно - слишком широкий диапазон, нет ясного критерия для террора.

Теперь, к счастью, критерий появился. И террор уже вот-вот обрушится на лояльную режиму часть по отношению её к Пригожину. Тот, кто высказывал ему явную симпатию, на этом этапе пойдет под нож. За оправдание экстремизма, к примеру.

Всякие военкоры, депутаты второго-третьего эшелона, пару-тройку чиновников. Ну, там прихватят, как обычно, десяток домохозяек. Плюс бдительные граждане начнут сигнализировать - а вот надысь сосед одобрительно высказывался о «Вагнере»: однозначно, враг.

С оставшихся будут требовать безусловного осуждения Пригожина и клятвы верности обср…вшемуся лидеру нации, сбежавшему на целые сутки в неизвестном направлении.

В общем, месяца на два появится смысл всей террористической деятельности режима, и весь аппарат насилия будет увлеченно выискивать сторонников Пригожина по всем закоулкам. Потом, конечно, они тоже закончатся, и нужно будет искать, за что еще сажать. Но это будет потом, а так далеко уже давно никто не смотрит.

Мария Снеговая:

Ключевая интрига ближайших месяцев - станет ли Пригожин(ский бунт) "черным лебедем" (Нассим Талеб) для Кремля. За все 23+ года путинской власти - это первый серьезный кандидат на такую роль.