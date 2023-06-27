"Суетливая шпана". Социальные сети о новом обращении Путина

В России продолжают переваривать несостоявшийся военный мятеж под руководством Евгения Пригожина. В понедельник вечером в Телеграме появилось его 11-минутное голосовое сообщение, в котором он попытался подвести итоги своего, как он выразился, "Марша Справедливости".
Вскоре после этого появились новости о том, что со срочным обращением выступит Путин, потом - что одновременно в Беларуси выступит Лукашенко. Со ссылкой на Пескова утверждалось, что "Эти заявления, без преувеличения, определят судьбу России". Начали множиться самые смелые предположения, от увольнения Шойгу до объединения двух стран, но в результате Лукашенко просто не стал выступать, а Путин говорил минут пять и не сказал ничего нового.
Турбопатриоты постарались как-то сохранить лицо, противники Путина откровенно подняли его на смех.
Просто не верится, что это всё.
Тут варианта всего два:
1. Товарищ Песков к ночи всё перепутал. Такое бывает. И на старуху бывает проруха.
2. Вариант более реальный - кадровые решения, о которых говорят уже почти сутки, приняты, но не обнародованы.
Мы скоро всё узнаем...
Что это было? Пестрит этим вопросом вся лента. И миллионы наверное тоже так думают? Объясняю. Владимир Путин дал окончательные политические оценки.
1. Это был мятеж и предательство.
2. Пригожин плохой.
3. Вагнер хороший. Бойцы Вагнера наши герои. Их втянули.
4. Общество хорошее. Правильно себя повело.
5. Главная задача Путина была не подавить мятеж, а чтобы не было крови.
6. А если бы не договорились, то мятеж бы подавили. И не сомневайтесь.
7. Путин свое слово держит, - кому не нравится у нас, пусть едет в Белоруссию, мы их там не тронем.
8. Прямой связи мятежа с Западом и Киевом мы пока не нашли, но будем искать. Но объективно мятеж был в их интересах.
9. Это был удар в спину нашим войскам. Нашим героическим войскам.
10. На этом дискуссия о мятеже и Пригожине заканчивается. Больше я, Путин об этом говорить не буду. И вам никому не советую.
Очень наивно было бы сейчас ждать от президента кадровых решений в прямом эфире. Как я и написал за 10 минут до обращения, он никогда не делает то, что от него ждут.
Всегда привожу в пример 2015 год, когда Путин выступал на Генассамблее ООН, и все ожидали, что сейчас он объявит о нашей операции в Сирии. Мы сидели тогда в Дамаске в кафе с большими экранами, и я помню то разочарование, когда ничего о нашем включении в конфликт заявлено не было.
А через несколько дней русские самолеты начали круглосуточно взлетать с Хмеймима.
Вы серьезно ожидали, что Верховный Главнокомандующий в обращении к нации выполнит условия мятежников? Как угодно, но только не так. Даже если президент и надумает провести кадровые перестановки, это никак не будет увязываться с мятежом.
Наверное, все ждали большего. Но я так скажу. Президент России обозначил, что русские люди, которые были в роковые дни по разные стороны, это наши люди. И мы не отказываемся ни от кого.
Даже если они оступились. Гражданская война пока что закончена. Определяет ли это судьбу России, решайте сами.
По мне, этих слов пока достаточно. И да. Если и было обращение обрезано, то такое решение может принять только один человек. Стало быть была у него причина.
Короче говоря, конечно, ничего судьбоносного для нас с вами. Но внутри все разрулили, как надо. Все остались при своих. Пригожин с ЧВК Вагнер, если кто забыл, это коммерческая структура, Лукашенко с частной армией и связями в Африке, Путин с относительной нормализацией ситуации и теперь она уж точно не требует перебрасывать ресурсы с фронта, а спецоперация - ключевое сейчас в России.
Об этом и было обращение. А вот кадровые решения Путин в такой ситуации не принимает, пора бы уже выучить.
Я думал зависло, а оказалось, закончилось. Если есть прогрессирующая политическая импотенция, то это ровно то, что мы сейчас увидели. Ни кремлевские "стратеги", ни сам "начальник" ни в состоянии предъявить своему народу и миру ничего серьезного. И это было одно из тех, анонсированных Песковым "заявлений, которые определят судьбу России"? Если так, то они их там накануне несколько записали и будут сейчас выдавать по очереди.
Путин в феврале 2022: Украина будет демилитаризована, такого государства не существует, мы всех покорим, мы великие
Путин в июне 2023: кхммм-кхммм произошёл мятеж вооруженный кхммм-кхммм… это очень плохо… кто не хочет с нами дружить - может в Беларусь уйти…. хорошо что все кончилось хорошо… летчики конечно погибли…. но вообще все наверное окей?
Такого мегапоглощения такого миничижика в истории России еще не было.
Может надо задом наперёд проиграть? Или выписать первые буквы всех предложений?
В чем дело, Дмитрий Сергеевич? Кто и зачем вырезал судьбоносные слова В.Путина?
Выступление путина, которое по словам Писькова должно было "без преувеличения, определить судьбу россии", лишь подтвердило насколько никчёмный он.
Смысл? О чём это? Зачем это?
Каждый последующий шаг путина после утра 24 июня всё более и более тщедушный, чем предыдущий.
Странное ощущение сюрреалистичности обращения Путина. С одной стороны, сохраняется линия на "Пригожин предатель". С другой стороны, Вагнер продолжает жить свой жизнью: центры открываются, Пригожин опять критикует. Не говоря уже про странные слова про сплоченность и единство, когда раскол и шатание. Новость только одна: Пригожину разрешили уйти в Белоруссию не одному, а с товарищами. Вот это будет отдельная интрига.
На самом деле Путин лишь пытался объясниться, почему так долго не мог остановить мятеж — мол, это было сделано, чтобы избежать кровопролития. И постарался представить мятеж как явление положительное, потому что оно-де проявило консолидацию общества (которая заключалась в том, что тем, кому дозвонились из АП, по методичке пробубнили что-то про «нож в спину»). Поразительно, но Путин даже поблагодарил ЧВК «Вагнер» за то, что они остановились (!!!) и пообещал, что все смогут продолжить служить в армии и других силовых структурах или уйти в Беларусь. Погибшие летчики удостоились от Путина лишь пары слов — видимо, на этом вопрос с ними считается закрытым.
Позорненько.
Вот никак не могу понять, где 23-24 июня Путин увидел консолидацию всего общества. Ни в одном городе даже одиночного пикета не прошло в его поддержку. Скорее было напряженное ожидание, чем все закончится. И довольно у многих - откровенная симпатия к Пригожину. Так что здесь «незачет», президент выдает желаемое за действительное...
Очевидно, что никакого смысла в этом выступлении не было. Тот факт, что оно все-таки прозвучало, говорит об одном: Путин остро чувствует неудовлетворенность тем, как он выглядел во всей этой истории, и пытается исправить ситуацию.
Получилось ещё хуже. К доминировавшему прежде ощущению растерянности главы государства добавился элемент суетливости.
Можно сказать, что от такого качества как солидность Путин избавился напрочь. Начал мельтешить как мелкий шнырь.
Посмотрел последнее выступление Путина. Жалкое зрелище: потерянная, растерянная, напрочь лишённая солидности, суетливая мелкая дворовая шпана, -- каковой это, невесть что возомнившее о себе, ничтожество всю жизнь и являлось.
Наконец оказалось, что Песков ничего о судьбах России не говорил, а все, кто растиражировал цитату, начали кивать друг на друга (источником, кажется, оказался Телеграм-канал сайта "Стархит", но это даже неважно).
Песков теперь ходит и оправдывается, будто он не обещал, что «заявление Путина, без преувеличения, определит судьбу России)) Фейк, говорит))
(типа намекает, что и так не хрена от деда ждать было)
А такая цитата Пескова разошлась благодаря телеграму Владимира Соловьева (который сослался абстрактно на «СМИ» без названия) и эфиру России-24 — тоже доблестным рыцарям новостного поля) Там ведущий Казаков зачитал такую цитату
А Соловьев, никому ничего не говоря и не извиняясь, свой пост тихонечко удалил)
Альфред Кох:
Также Путин провел совещание с силовиками, которое было больше похоже на похороны. Шойгу на этот раз не стал напоминать, что он Герой России и полный генерал и одел штатский костюм. Все силовики сидели как будто аршин проглотили, а морды у всех были грустные.
Думаю, все они поняли что Пригожин, сам того не ведая, всех их опустил и если не дал за щеку, то по губам поводил точно. И теперь можно сколько угодно приставать к прохожим, хватать их за рукав и, заглядывая в глаза, скороговоркой бормотать, что все всё неправильно поняли, все было совсем по-другому, это ничего не значит, и мы всем еще покажем и т.д.
Все теперь тщетно: публика все видела своими глазами. И она прекрасно понимает, что все она поняла правильно, и ей ничего не показалось, а так все оно и было на самом деле.
Я уже писал, что режим, задавив нелояльных ему граждан по критерию отношения к СВО, столкнулся с проблемой - кого терроризировать дальше? Все, кто явно был против - либо в тюрьмах, либо выброшены за границу, либо молчат. Какое-то время «щемили» тех, кто не явно «За», но это как-то несерьезно - слишком широкий диапазон, нет ясного критерия для террора.
Теперь, к счастью, критерий появился. И террор уже вот-вот обрушится на лояльную режиму часть по отношению её к Пригожину. Тот, кто высказывал ему явную симпатию, на этом этапе пойдет под нож. За оправдание экстремизма, к примеру.
Всякие военкоры, депутаты второго-третьего эшелона, пару-тройку чиновников. Ну, там прихватят, как обычно, десяток домохозяек. Плюс бдительные граждане начнут сигнализировать - а вот надысь сосед одобрительно высказывался о «Вагнере»: однозначно, враг.
С оставшихся будут требовать безусловного осуждения Пригожина и клятвы верности обср…вшемуся лидеру нации, сбежавшему на целые сутки в неизвестном направлении.
В общем, месяца на два появится смысл всей террористической деятельности режима, и весь аппарат насилия будет увлеченно выискивать сторонников Пригожина по всем закоулкам. Потом, конечно, они тоже закончатся, и нужно будет искать, за что еще сажать. Но это будет потом, а так далеко уже давно никто не смотрит.
Ключевая интрига ближайших месяцев - станет ли Пригожин(ский бунт) "черным лебедем" (Нассим Талеб) для Кремля. За все 23+ года путинской власти - это первый серьезный кандидат на такую роль.
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