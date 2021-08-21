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Sukhoj Superjet-100 после резкой потери высоты приземлился в Шереметьеве

Sukhoj Superjet-100

Самолёт авиакомпании "Россия", летевший из Волгограда в Москву и, как сообщалось, подавший сигнал бедствия, успешно приземлился в московском аэропорту "Шереметьево".

Ранее сообщалось, что самолет Superjet, выполнявший рейс из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия и резко снизился над Тамбовской областью. Об этом сообщил источник "Интерфакса". Собеседник агентства допускал, что могла произойти разгерметизация.

Перед приземлением представитель экстренных служб сообщил "РИА Новости", что в "Шереметьево "ожидают посадку самолета SuperJet-100 авиакомпании "Россия" со срабатыванием датчика "неисправность системы кондиционирования".

"Посадка прошла штатно" — сообщил "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

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