"Сумка "Биркин" в 38 раз дешевле". Чем Китай отвечает Трампу

Глобальное противостояние США и КНР, продолжающееся несмотря на последние договоренности о смягчении ограничений во взаимной торговле, проявляется в самых разных формах. Например, видеоролики в соцсетях, снятые на разных фабриках в Китае, теперь призывают жителей США покупать у них всю продукцию напрямую в интернете – и такие предложения находят живой отклик. При этом, из-за хронического спада на рынке жилья и высокого уровня безработицы среди молодежи, КНР сегодня оказалась в гораздо более уязвимом положении, чем во времена первого президентства Дональда Трампа.

Торговая война, развязанная Трампом в апреле, временно привела к рекордному росту взаимных импортных пошлин: до 145 процентов со стороны США и до 125 процентов со стороны Китая. 27 июня Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подписали долгожданное торговое соглашение. Все подробности его до сих пор неизвестны, однако, по словам министра торговли США Говарда Лютника, Китай, в частности, обязался поставлять Соединенным Штатам пресловутые редкоземельные металлы. Министерство коммерции КНР в свою очередь сообщило, что Пекин согласился одобрять заявки на экспорт контролируемых товаров. В ответ Вашингтон частично снимает действующие ограничения.

В 2019 году, в свое первое президентство, Трамп утверждал, что его тарифная политика уже тогда привела к потере в КНР пяти миллионов рабочих мест. Экономисты в то время спорили, насколько болезненными для Пекина оказались агрессивные действия Трампа, однако все сходились на том, что для экспортно-ориентированной экономики Китая рост либо сокращение количества рабочих мест имеет ключевое значение.

В наши дни китайская экономика переживает гораздо большие трудности – что ставит его рабочую силу в еще более уязвимое положение. Длительный спад на рынке недвижимости, усугубившийся во время пандемии COVID-19, привел к новому сокращению рабочих мест и заставил большинство китайцев почувствовать себя беднее. На рынок труда к тому же потоком хлынули новые выпускники вузов (дополнительно около 12 миллионов в этом году), в то время как уровень безработицы среди молодых специалистов достигает 15 процентов.

Экономика КНР все еще с трудом восстанавливается после пандемии, развиваясь медленнее, чем в годы первого президентского срока Трампа, когда ее рост составлял более 6 процентов в год. Хотя Пекин заявил, что к концу этого года планирует рост примерно на 5 процентов, многие экономисты прогнозируют, что фактический показатель этого уровня не достигнет.

По ряду оценок, если американские тарифы на китайские товары хотя бы останутся на нынешнем уровне в 30 процентов, экспорт КНР в США скоро сократится вдвое – что приведет к потере дополнительно до шести миллионов рабочих мест только в китайской обрабатывающей промышленности. Если же торговая война возобновится в полном объеме, новые потери рабочих мест в Китае могут достигнуть девяти миллионов.

Даже те, у кого в Китае есть работа, находятся в очень нестабильном положении. Китайские компании все реже предлагают соискателям постоянную занятость, предпочитая краткосрочный наем рабочей силы в очень многих областях, от индустриального производства до сервисов доставки еды и грузоперевозок. Хотя подобные вакансии представляют работникам большую гибкость, зарплата на таких позициях всегда намного меньше, и к тому же нет никаких льгот и гарантий занятости.

Колоссальные американские импортные пошлины, хоть и просуществовавшие пару месяцев, уже негативно сказались на многих отраслях китайской индустрии. Например, в городе Гуанчжоу, столице провинции Гуандун, всемирно известном центре легкой (особенно швейной и галантерейной) промышленности Китая, очень многие предприятия были вынуждены закрыться из-за снижения количества заказов от иностранных покупателей – еще до отмены сверхвысоких тарифов Трампа. Многие хозяева фабрик по производству одежды, оставшихся на плаву, отмечают, что теперь им приходится нанимать заметно меньше работников.

В Китае по закону хозяева частных предприятий, имеющие штат наемных работников, обязаны выплатить им при увольнении по одной месячной зарплате за каждый год работы. Это делает любые увольнения настолько дорогостоящим процессом, что на юге КНР некоторые фабрики сейчас все чаще закрываются без всякого предупреждения, за одну ночь – а их владельцы исчезают в неизвестном направлении.

Однако не у всех предпринимателей в Китае, разумеется, дела идут так уж плохо. Многие удачно адаптируются к изменениям, в том числе к американским торговым санкциям, и даже находят в них свои выгоды – и новые пути развития бизнеса.

В последние месяцы, например, китайские производители заполонили TikTok, Instagram и другие социальные сети призывами к американским покупателям приобретать у них продукцию напрямую онлайн, в том числе предметы роскоши – прямо с их фабрик. И на фоне угроз нового введения Трампом заоблачных пошлин на китайский экспорт некоторые американцы, похоже, полностью поддерживают их идею.

Посыл таких видеороликов заключается в пояснении того факта, что в США (как и по всему миру) люди могут купить произведенные в КНР контрафактные одежду, обувь, сумки и ювелирные украшения, полностью копирующие продукцию самых известных брендов вроде Prada или Hermès, но во много раз дешевле. Часто они утверждают, что их продукция производится на тех же фабриках, что и официальные товары этих брендов, и ничуть не отличается качеством.

Такие видеоролики с хэштегом #ChineseFactory дают владельцам и даже рабочим китайских фабрик редкую возможность напрямую пообщаться с американскими потребителями с помощью даже тех социальных сетей, которые официально в КНР запрещены. Они стремительно набирают популярность, уже имея миллионы просмотров и десятки тысяч лайков. При этом нет сомнений, что в КНР, где ничто не происходит без ведома Коммунистической партии Китая, любая подобная активность была бы невозможна без поощрения с самого верха – поэтому, очевидно, распространяться этим видеороликам негласного позволяют сами китайские власти.

Многие видео, похоже, также вызвали сочувствие ряда американцев к Китаю, судя по комментариям наподобие "Трамп связался не с той страной" или "Пекин уже выиграл эту войну". В тренд с энтузиазмом включились и некоторые американские инфлюенсеры, которые призывают соотечественников скачивать на свои девайсы разные китайские приложения для шопинга, наподобие DHGate и Taobao, чтобы сэкономить – особенно если Дональд Трамп вновь введет свои антикитайские пошлины и цены на товары опять резко вырастут. К концу весны приложение DHGate уже вошло в десятку самых скачиваемых в США в магазинах приложений App Store и Google Play.

Сейчас TikTok, принадлежащий китайской интернет-компании ByteDance, формально удаляет некоторые подобные видео, ссылаясь на собственные правила, запрещающие продвижение контрафактной продукции. Однако большинство китайских производителей товаров не обращают на это внимания и продолжают публиковать свою рекламу. При этом пресс-служба сервиса TikTok (внутри КНР известного как "Доуинь", так как из-за действующих в стране цензурных ограничений это по сути одно и то же приложение вынуждено работать на отдельных серверах) отказывается от комментариев на эту тему – как и пресс-служба Instagram, принадлежащего американскому холдингу Meta.

Например, в одном из самых популярных видеороликов такого рода в TikTok некий китайский торговец держит в руках реплику знаменитой дамской сумки "Биркин" торговой марки французского дома моды Hermès, давно ставшей символом богатства и стиля. Ее цена варьируется обычно в диапазоне от 10 до 150 тысяч долларов, но иногда она стоит и много больше, если изготовляется из кожи экзотических животных или инкрустируется драгоценными камнями. Оригинальное видео компания уже удалила, однако его версии все еще широко распространяются через репосты тысяч пользователей.

По словам автора видеоролика, себестоимость изготовления аутентичной сумки "Биркин" на его фабрике всегда не превышала 1400 долларов. Однако Hermès продает ее в США в среднем за 38 тысяч долларов – беря деньги только за этикетку. Китайский мастер-фабрикант утверждает, что для изготовления многочисленных копий этой сумки, всего лишь без французского люксового логотипа, он продолжил использовать ту же кожу и ту же фурнитуру – и теперь предлагает их любому покупателю в США всего за 1000 долларов.

Этот ролик потряс интернет и вызвал ожидаемый гнев дома Hermès, отдел связей с общественностью которого поспешил заявить, что это "жалкие подделки" и что сумки "Биркин" якобы стопроцентно производились всегда "только во Франции" – но от дальнейших комментариев компания отказалась. Также Hermès сообщила, что связалась с TikTok, и оригиналы этого видео были удалены с ее платформы уже в середине апреля. Однако на рост числа заказов из США на "сумки Биркин" без логотипа" под влиянием роликов в TikTok это повлиять не смогло.

Примечательно, что еще весной 2024 года, в президентство Джо Байдена, Палата представителей Конгресса США с подавляющей двухпартийной поддержкой приняла закон о запрете социальной сети TikTok в Соединенных Штатах, если ее американское подразделение не будет отделено от ByteDance. Американские законодатели давно указывали на риск того, что китайское правительство может использовать TikTok для шпионажа за американцами – а также как раз для проведения "скрытых операций влияния на общественное мнение в США".

Запрет TikTok в США должен был вступить в силу 19 января, однако сразу после своей инаугурации Дональд Трамп отложил его до 5 апреля. Затем Трамп 4 апреля продлил срок, в течение которого ByteDance должна продать американские активы TikTok "некитайскому покупателю", еще на 75 дней. И это время также давно вышло – однако TikTok в США продолжает работу. "Сделке требуется больше времени", – написал Трамп в соцсетях, намекая на то, что будущее TikTok может стать частью какой-то очередной широкой сделки с Пекином.