Сумма штрафов, наложенных на "иноагентов", превысила 1 млрд рублей

Общая сумма штрафов, наложенных Роскомнадзором на участников реестра "иностранных агентов" за отсутствие соответствующей маркировки на опубликованных ими материалах, превысила 1 миллиард 17 миллионов рублей, заявили в ведомстве.
В Роскомнадзоре отметили, что большая часть штрафов наложена на Радио Свобода и директора его российского подразделения Андрея Шарого: с 2021 года суды оштрафовали их в общей сложности на 988,5 миллиона рублей.
Кроме того, по словам начальника управления Роскомнадзора по контролю и надзору в сфере электронных коммуникаций Евгения Зайцева, ведомство заблокировало более 4,2 тысячи сайтов и отдельных материалов "нежелательных организаций".
- Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволял властям признавать "иноагентом" любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяло властям преследовать независимые СМИ, организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения и экологии.
- Позже закон несколько раз ужесточали, расширив его действие на частных лиц, а также введя в качестве наказания не только крупные штрафы, но и длительные сроки лишения свободы.
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