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Сунак заручился поддержкой более 100 депутатов в борьбе за пост премьера

Риши Сунак

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак в воскресенье официально заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии - после отставки Лиз Трасс. Новый лидер консерваторов станет и новым премьер-министром.

Для участия в процедуре избрания лидера, кандидатам необходимо заручиться поддержкой более 100 депутатов Палаты общин. Всего в ней 357 консерваторов, то есть кандидатов может быть не более трёх. По подсчётам Би-би-си, к вечеру воскресенья Сунака поддержали уже более 140 депутатов. Он остаётся фаворитом букмекеров, принимающих ставки на то, кто станет новым премьером.

Ранее свою кандидатуру выдвинула лидер палаты общин Пенни Мордонт. Би-би-си сообщает, что пока её поддержали только 24 депутата.

До сих пор доподлинно не известно, будет ли бороться за возвращение на пост премьера Борис Джонсон. Летом был вынужден уйти в отставку, потеряв поддержку значительной части коллег по партии, однако многие по-прежнему его поддерживают. Сторонники Джонсона утверждают, что он будет выдвигаться. В его поддержку собираются голоса депутатов. Второй день подряд сторонники Джонсона заявляют, что у него есть необходимые 100 голосов, однако Би-би-си к вечеру воскресенья смогла подтвердить только 57 подписей.

Джонсон в субботу прилетел в Лондон с отдыха на Карибских островах. Он публично не высказывался о том, будет ли баллотироваться. Крайний срок выдвижения и сбора голосов в поддержку кандидатов истекает днём 24 октября.

Если поддержкой более 100 депутатов заручится только один политик, он и станет лидером партии. Если их будет двое или трое, то окончательное решение в ходе онлайн-голосование примут члены Консервативной партии. На голосование будет отведено только 4 дня, результаты должны будут огласить 28 октября.

  • 20 октября Лиз Трасс ушла в отставку с должности премьер-министра. С момента её назначения прошло 44 дня – это самый короткий срок в британской истории. При этом Трасс была выбрана лидером партии в результате гораздо более длительной процедуры, чем происходит сейчас. Сунак был её соперником в финальном голосовании и проиграл.
  • Оппозиционные лейбористы призывают к досрочным выборам, однако у них нет инструментов для того, чтобы их добиться, если консерваторы будут против.

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