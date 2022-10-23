Сунак заручился поддержкой более 100 депутатов в борьбе за пост премьера

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак в воскресенье официально заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии - после отставки Лиз Трасс. Новый лидер консерваторов станет и новым премьер-министром.

Для участия в процедуре избрания лидера, кандидатам необходимо заручиться поддержкой более 100 депутатов Палаты общин. Всего в ней 357 консерваторов, то есть кандидатов может быть не более трёх. По подсчётам Би-би-си, к вечеру воскресенья Сунака поддержали уже более 140 депутатов. Он остаётся фаворитом букмекеров, принимающих ставки на то, кто станет новым премьером.

Ранее свою кандидатуру выдвинула лидер палаты общин Пенни Мордонт. Би-би-си сообщает, что пока её поддержали только 24 депутата.

До сих пор доподлинно не известно, будет ли бороться за возвращение на пост премьера Борис Джонсон. Летом был вынужден уйти в отставку, потеряв поддержку значительной части коллег по партии, однако многие по-прежнему его поддерживают. Сторонники Джонсона утверждают, что он будет выдвигаться. В его поддержку собираются голоса депутатов. Второй день подряд сторонники Джонсона заявляют, что у него есть необходимые 100 голосов, однако Би-би-си к вечеру воскресенья смогла подтвердить только 57 подписей.

Джонсон в субботу прилетел в Лондон с отдыха на Карибских островах. Он публично не высказывался о том, будет ли баллотироваться. Крайний срок выдвижения и сбора голосов в поддержку кандидатов истекает днём 24 октября.

Если поддержкой более 100 депутатов заручится только один политик, он и станет лидером партии. Если их будет двое или трое, то окончательное решение в ходе онлайн-голосование примут члены Консервативной партии. На голосование будет отведено только 4 дня, результаты должны будут огласить 28 октября.