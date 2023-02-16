Сурков о том, рассчитывал ли он на выполнение Минских соглашений: "Нет"

Бывший помощник президента России, отвечавший за взаимодействие с Украиной и курировавший сепаратистов Донбасса, Владислав Сурков заявил, что, работая над Минскими соглашениями по урегулированию ситуации в Украине, не исходил из того, что они должны быть выполнены.
Вопрос о Минских соглашениях задал Суркову политолог Алексей Чеснаков, ранее нередко публиковавший мнения Суркова по тем или иным вопросам. Сурков на вопрос ответил коротко: "Нет".
На три другие вопроса Чеснакова Сурков ответил "Да". Положительные ответы он дал на вопрос о том, удовлетворён ли он тем, как изменились границы России (имеется в виду не признанная международным сообществом аннексия четырёх областей Украины), считает ли он эффективными действия российской армии и нормализуются ли в обозримом будущем отношения России и Запада.
Сурков, в прошлом заместитель главы Администрации президента по внутренней политике, был помощником Владимира Путина с 2013 года. В этом качестве он участвовал и в переговорах в Минске в 2015 году, когда были подписаны так и не реализованные соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе, также участвовал в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В отставку Сурков был отправлен в феврале 2020 года, с тех пор он не занимает государственных должностей. За несколько дней до российского вторжения в Украину в феврале 2022 года он опубликовал статью, в которой уже в ближайшем будущем предрёк возможность "контактной геополитики", под которой имелись в виду вооружённые конфликты и изменение границ государств силой. Начавшуюся войну он до последнего момента публично не комментировал.
- Официальная Москва ранее обвиняла участников Минских соглашений - Украину, Германию и Францию - в том, что они не намеревались выполнять эти соглашения и по сути обманули Путина. При этом российские представители, включая самого Путина, утверждали, что бывшие лидеры стран Запада, такие как Ангела Меркель и Борис Джонсон, сами в этом признались. Они, однако, говорили лишь о том, что за время, прошедшее с момента заключения соглашений, Украина смогла стать сильнее, но не заявляли, что российский лидер был сознательно обманут. Слова Суркова могут свидетельствовать о том, что изначально в успех соглашений не верили в самой Москве.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг заявил, что Россия "исходила из необходимости выполнить Минские соглашения".
- Комментаторы также обратили внимание на форму ответов Суркова. Четыре слова "Да.Да.Нет.Да" - это формула, по которой сторонники президента Бориса Ельцина призывали граждан отвечать на вопросы референдума в апреле 1993 года о доверии президенту, его политике и необходимости досрочных выборов президента и народных депутатов.
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