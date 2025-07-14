"Суспільне": белорусский вертолет сбил российский дрон

Вертолет Ми-24 сил ПВО Беларуси сбил российский беспилотник "Гербера", который находился в белорусском воздушном пространстве и летел в сторону Украины. Об этом сообщает издание "Суспільне" со ссылкой на источники в украинской разведке.

По их данным, дрон был сбит 12 июля. Белорусская сторона комментариев не давала.

Российские дроны в ходе налетов на северные регионы Украины часто оказываются в белорусском воздушном пространстве. Беларусь является союзником России, однако ее армия непосредственного участия в боевых действиях в Украине не принимает.