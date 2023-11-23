Свалить всё на санкции. Почему Норильск дышит диоксидом серы

Российский промышленный гигант "Норникель" фактически признал, что не смог справиться с выбросами главного загрязнителя Норильска – Медного завода. Это значит, что 175 тысяч жителей заполярного города как минимум еще несколько лет будут дышать диоксидом серы (SO 2) . Сама металлургическая компания, подконтрольная российским олигархам Владимиру Потанину и Олегу Дерипаске, говорит, что реконструкция откладывается из-за санкций. Экологи и жители Норильска считают, что санкции тут ни при чем.

Пройти через ядовитое облако

В Норильске два основных загрязнителя, благодаря которым в городе и вокруг него стоят мертвые деревья, а жители дышат чуть ли всей таблицей Менделеева, и на них проливаются сернокислотные дожди. Это Надеждинский металлургический завод и Медный завод "Норникеля". На сайте системы мониторинга атмосферных загрязнений Красноярска и Норильска на онлайн-табло можно увидеть, во сколько раз была превышена предельно допустимая концентрация (ПДК) диоксида серы – главного вредного вещества, которое выбрасывают в воздух два предприятия.

Правда, с этой системой есть две проблемы, говорит Радио Свобода норильский эколог, бывший сотрудник Росприроднадзора, Ростехнадзора и самого "Норникеля" Василий Рябинин (именно он в 2020 году рассказал об экологической катастрофе на Таймыре, когда 21 тысяча тонн солярки вылилась в тундру из проржавевшего резервуара). Мониторинговый сайт показывает цифры только за последние несколько дней, и с его помощью нельзя получить исторические сведения о загрязнениях – они доступны лишь за плату. Кроме того, в системе видны только среднесуточные превышения ПДК, а проблема выбросов в том, что они носят "факельный" характер.

– С предприятия внезапно выбрасывается облако диоксида, и, если ветер дует на город, оно быстро пройдет через жилую застройку. Уровень вредных веществ в воздухе на какое-то время подскакивает, а потом падает до нормы. В итоге ребенок по пути в школу может пройти через ядовитое облако и "схватить" такую дозу диоксида серы, что будет кашлять весь день. А по датчикам превышение предельного допустимого среднесуточного уровня будет "всего" в два раза, – объясняет Рябинин.

Но даже по мониторингу среднесуточного состояния воздуха видно, как выбросы "Норникеля" время от времени загрязняют атмосферу. Например, 6 ноября было зарегистрировано семикратное превышение ПДК диоксида серы в воздухе.

Реконструкция не помогла

По данным самого "Норникеля", оба металлургических завода компании в Норильске выбрасывают 1,8 млн тонн диоксида серы в год. При этом, норильские экологи, с которыми побеседовало Радио Свобода, называют чуть большую цифру – от 1,9 до 2 млн тонн ежегодно.

В конце октября 2023 года компания объявила, что реконструировала Надеждинский завод. Благодаря этому в 2024 году его выбросы снизятся минимум на 20%, а в 2025 году – на 45%. Так обещает "Норникель". Но сейчас нельзя сказать точно, будет ли это так, говорит Рябинин: "Любую технологию надо отлаживать и это всегда занимает достаточно много времени – обычно несколько лет". При этом даже выбросы на уровне 1 млн тонн в год позволяют "Норникелю" оставаться крупнейшим эмитентом SO 2 в мире.

Эти выбросы размазываются равномерно по Таймыру, травят оленей, рыбу, тундру

Но главная проблема заключается в том, что, по данным норильских экологов, сейчас главный загрязнитель города – это не реконструированный Надеждинский завод. "90% выбросов, которые накрывают Норильск, приходят с Медного завода. "Надежда" действительно производит больше двуокиси серы, но в город попадает только небольшая ее часть, в зависимости от розы ветров. Причина в том, что Надеждинский завод расположен на высоте 250 метров над уровнем моря, и у него две трубы еще по 250 метров высотой. Эти выбросы размазываются равномерно по Таймыру, травят оленей, рыбу, тундру, но не жителей города", – говорит Василий Рябинин.

Поэтому, по его оценке, от реконструкции "Надежды" жителям Норильска дышать лучше не станет. Выбросы диоксида серы, которые попадают в Норильск, уменьшатся максимум на 10-20%. Конечно, и это тоже неплохой результат, так как речь идет о сотнях тысяч тонн вредного газа, которые перестанут попадать в легкие и на кожу жителей промышленного центра. Но кардинально решить проблему загрязнений это не может, для этого необходима реконструкция второго предприятия – Медного завода. И вот с ней как раз у компании большие проблемы.

Выбросы никуда не денутся

На Медном заводе еще несколько лет назад работала созданная в советское время технология, которая позволяла улавливать диоксид серы и превращать его в серную кислоту, из которой затем делали серу. После 2019 года от этой технологии отказались, объяснив тем, что есть риск самовозгорания серы при ее складировании. При этом, как говорят сами жители промышленного центра, если ехать в аэропорт Норильска, вдоль дороги можно увидеть горы складированной серы. Никаких пожаров там не возникает. Их не бывает и в Астрахани, где производит и хранит в отвалах серу предприятие "Газпрома".

Оборудование, которое до конца 2010-х годов работало на Медном заводе, позволяло улавливать, по разным оценкам, от 80% до 95% выбросов диоксида серы, говорит координатор программы по экологизации промышленной деятельности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк. "От этого отказались, потому что затеяли серный проект с переработкой серной кислоты по другой технологии – в виде конечного продукта будут получать гипс и складировать его в тундре. В итоге старое сломали, новое не сделали. Почему отказались от худо-бедно работавшей технологии переработки SO 2 в серу, совершенно непонятно", – считает Шкрадюк.

При этом, говорят экологи, получаемую из выбросов элементарную серу не обязательно просто складировать в тундре. Из нее можно делать стройматериалы, а также дорожное покрытие. Для Норильска это было бы очень выгодно по двум причинам: во-первых, битум, который нужен для производства асфальта, везут в заполярный город с "большой земли". А во-вторых сероасфальтобетон дольше и надежнее служит в арктической тундре с ее повышенной влажностью, кислотностью грунта и резкими перепадами температуры.

Напротив, если в окрестностях Норильска вырастут горы гипса, который будут делать из диоксида серы, риски для природы возрастут. "Насколько будет экологически чистым хранение гипса в условиях высокой влажности в тундре, никто толком не знает. Гипс может размыться и попасть в водоемы, им будут покрыты водоросли, которые потеряют доступ к свету, им будут забиты жабры рыб", – перечисляет Шкрадюк. "Гипс будет пылить, пыль может оседать километров на 10 от хранилища. Никто не знает, сколько в этих отвалах и пыли будет свинца, цинка, серы", – говорит Рябинин.

На сегодняшний день решения нет

Одно из объяснений, которое дает "Норникель" о том, почему он отказался от старой технологии на Медном заводе – компания поставила перед собой задачу стать более "зеленой" и получить такую технологию, которая позволит перерабатывать не 80 – 95% диоксида серы из выбрасываемых газов, а 99%. Но прошло несколько лет после отказа от работавшей технологии, началась война в Украине – и вот уже Владимир Потанин жалуется премьеру Михаилу Мишустину на зарубежных подрядчиков, которые перестали поставлять оборудование из-за санкций. "На сегодняшний день решения нет", – признал в июле 2023 года Потанин. При этом он же еще пять лет назад обещал к 2023 году снизить выбросы сернистых газов на заводах Норильска на 75%.



Когда выяснилось, что обещание компания не выполнила, Мишустин был недоволен:

– И конечно, будем ждать решения по Медному заводу. Мне кажется, что 2027 год – это долго. Владимир Олегович (Потанин) человек способный, деятельный, уверен, что можно всё сделать гораздо быстрее. Мне кажется, что если бы вы на наших стратсессииях с Министерством промышленности, с коллегами обсудили это, поработали, то всё можно было бы сделать гораздо быстрее. Ну и нужно посмотреть, что делается в этом отношении в дружественных странах. Во всяком случае технологии такие известны, и надеюсь, что вы найдёте это решение как можно быстрее.

Прошло четыре месяца после того, как премьер публично велел Потанину "всё контролировать … наконец, решить все вопросы, которые ставят жители". Но определенности не прибавилось, и "Норникель" продолжает крайне уклончиво и неопределенно рассказывать о сроках, в течение которых он сможет снизить выбросы с Медного завода. В интервью "Коммерсанту" старший вице-президент компании Сергей Дубовицкий признал, что "решить вопрос с выбросами сложнее", потому что для этого нужно провести "значительную реконструкцию всего завода". В конце второго года войны России с Украиной сделать это оказалось невозможно из-за санкций: как говорит Дубовицкий, большую часть оборудования компания предполагала импортировать. А теперь у этих зарубежных производителей "Норникель" ничего купить не может, поэтому реконструкция, как сказал топ-менеджер, "требует глубокого перепроектирования".

Для жителей Норильска это значит, что они и дальше будут дышать выбросами Медного завода: "Норникель" обещает, что до конца 2023 года он успеет сделать лишь "проработку", а уже потом расскажет правительству России, "какие в принципе есть варианты решения вопроса с выбросами Медного завода". Впрочем, местные экологи считают, что санкции тут вообще ни при чем, и "Норникель" зря на них жалуется.

Построишь летучий корабль? Куплю!

Стратегия, которой придерживается компания при реконструкции вредных производств, напоминает фразу из советского мультика "Летучий корабль", иронизирует Василий Рябинин: "Построишь? Куплю!" Эколог настаивает: руды Таймыра уникальны по своему составу, а поэтому оборудование для очистки выбросов невозможно купить у зарубежных производителей. "А когда им говоришь об этом, они соглашаются, мол, да, невозможно, потому что санкции же не дают! Им не приходит в голову, что такое оборудование можно разработать и построить в России", – сетует эколог. Так под предлогом санкций остановлена модернизация.

При этом, говорит Рябинин, еще в позднем СССР была разработан агрегат, который называется "двухзонная печь Ванюкова". Она позволяет организовать процесс выплавки металлов так, что экологическая ситуация резко улучшится, и в атмосферу над Норильском будет попадать гораздо меньше двуокиси серы. В целом же, по мнению экологов, с которыми поговорило Радио Свобода, в переработке серной кислоты нет какого-то известного только немногим know how или промышленных секретов. "Это широко доступная технология, оборудование можно сделать в России. Другая проблема – как много осталось в России предприятий, которые способны это сделать. Но всегда охотно поможет Китай", – говорит Игорь Шкрадюк.

Но даже если "Норникель" сможет найти в России разработчиков и производителей технологии для очистки выбросов Медного завода, жителям города придется дышать сотнями тысяч тонн двуокиси серы как минимум до 2027 года. "Проектирование займет примерно год, контрактация подрядчиков и изготовление оборудования – еще 1-2 года", – считает Шкрадюк.

Это широко доступная технология, оборудование можно сделать в России

Жители Норильска, с которыми поговорило Радио Свобода, опасаются того, что теперь металлургическая компания попросту не знает, как решить проблемы выбросов Медного завода. Это, по их мнению, подтверждается тем, что "Норникель" за последние примерно десять лет уже несколько раз менял свои "серные" планы и рассказывал о разных способах решения проблемы. При этом экологическая ситуация в городе по-прежнему тяжелая. "Компания хотела покупать большую часть оборудования за границей – но тогда совершенно непонятно, почему уже сразу после февраля 2022 года она от этого не отказалась? Почему еще весной прошлого года для "Норникеля" не было очевидно, что часть проблем Медного завода не имеет решения, если делать ставку на импорт? А теперь компания оказалась в тупике. Она что, думала, что все само рассосется? Или специально загнала ситуацию в тупик, чтобы теперь, после многих лет обещаний, прийти к правительству и сказать: "Помогите!" – возмущается житель Норильска, который попросил не называть его имени.