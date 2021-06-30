Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Губернатор Куйвашев отчитался о поставке партии вакцин фейковым фото

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о поставке в Екатеринбург новой партии вакцин от коронавируса, опубликовав в своём инстаграме фейковое фото.

В посте Куйвашев объявил, что "буквально час назад в Екатеринбург прилетела партия вакцины "Спутник V". 12 000 доз прямо сейчас везут из аэропорта Кольцово". При этом прикреплённую к тексту фотографию журналисты издания "Открытые медиа" обнаружили на сайте израильской ежедневной деловой газеты Calcalist. Судя по материалу газеты, на изображении - выгрузка в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве партии американской вакцины Pfizer.

Ранее губернатор Свердловской области признал дефицит вакцин от коронавируса на Урале и пообещал не вводить обязательную вакцинацию для сотрудников сфер услуг, образования, здравоохранения и культуры.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG