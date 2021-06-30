Губернатор Куйвашев отчитался о поставке партии вакцин фейковым фото

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о поставке в Екатеринбург новой партии вакцин от коронавируса, опубликовав в своём инстаграме фейковое фото.

В посте Куйвашев объявил, что "буквально час назад в Екатеринбург прилетела партия вакцины "Спутник V". 12 000 доз прямо сейчас везут из аэропорта Кольцово". При этом прикреплённую к тексту фотографию журналисты издания "Открытые медиа" обнаружили на сайте израильской ежедневной деловой газеты Calcalist. Судя по материалу газеты, на изображении - выгрузка в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве партии американской вакцины Pfizer.

Ранее губернатор Свердловской области признал дефицит вакцин от коронавируса на Урале и пообещал не вводить обязательную вакцинацию для сотрудников сфер услуг, образования, здравоохранения и культуры.