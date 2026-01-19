Правозащитницу Светлану Анохину заочно приговорили к 5 годам за "фейки"

Советский суд Махачкалы заочно приговорил основательницу правозащитной организации "Марем" Светлану Анохину к пяти годам заключения по статье о "фейках" про российскую армию, сообщает Настоящее Время со ссылкой на проект APUS.

Поводом для дела стали публикации Анохиной в инстаграме про действия российской армии в Буче.

Анохина находится не в России.

Правозащитная группа "Марем" помогает женщинам из Северного Кавказа бежать от домашнего насилия. Одной из последних из них стала 21-летняя Айна Манькиева из Ингушетии, рассказывала Настоящему Времени Анохина.

Анохина принимала участие в фильме "Побег" документального проекта "Признаки жизни".