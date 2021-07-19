Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская находится с визитом в США. Эта страна, как и многие страны Запада, не признала её соперника на прошлогодних выборах Александра Лукашенко легитимно избранным президентом Беларуси. Тихановская посещает США по официальному приглашению Госдепартамента.

Ожидается, что в ходе визита лидер оппозиции проведёт переговоры с высокопоставленными представителями администрации США, конгрессменами и сенаторами. Сама Тихановская выступает за то, чтобы США сыграли роль посредника в возможных переговорах между властями в Минске и оппозицией. Также она призывает Вашингтон поддержать гражданское общество в Беларуси, которое подвергается репрессиям со стороны режима Лукашенко. В интервью "Голосу Америки" Тихановская, в частности, отметила: "Я хочу, чтобы все страны мира обратили внимание на Беларусь, хотя я понимаю, что в мире много разных проблем. Но мы боремся за ценности, которые являются общими для всего мира. И я хочу, чтобы США были лидерами в этой борьбе". Она вновь призвала Запад усилить давление на официальный Минск, чтобы добиться от него освобождения политзаключённых.

Говоря о роли России, Тихановская сказала, что Кремль сейчас поддерживает режим Лукашенко. Однако, по её словам, её сторонники приветствовали бы, если Россия стала бы одним из посредников для организации переговоров и включилась в процесс урегулирования кризиса в Беларуси.

Накануне Тихановская в центре Вашингтона встретилась с сотнями представителей белорусской диаспоры.

После выборов в августе прошлого года, результаты которых, по многочисленным свидетельствам, были сфальсифицированы в пользу правящего страной с 1994 года Лукашенко, в Беларуси несколько месяцев продолжались массовые акции протеста, которые жестоко подавили власти. Многие, в том числе Тихановская, были вынуждены покинуть страну, сотни людей были отправлены в СИЗО и осуждены. Репрессии продолжаются до сих пор. Страны Запада ввели против Минска санкции, в том числе экономические. Россия поддержала Лукашенко.