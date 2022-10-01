100 Свидетелей Иеговы сейчас лишены свободы в России

100 последователей религиозного учения Свидетели Иеговы находятся в России под стражей - в СИЗО или колониях. Об этом сообщает сайт религиозной организации, признанной властями России экстремистской и запрещённой.
Сотым арестованным Свидетелем Иеговы стал Дмитрий Должиков - сообщает Сибирь.Реалии. Он был задержан в Челябинске 8 сентября, а через два дня помещен в СИЗО №1 в Новосибирске; сообщения об этом появились только 30 сентября. Пока неизвестно, почему его отправили так далеко от места задержания, сообщает сайт религиозного движения. Должиков стал 100-м Свидетелем Иеговы, содержащимся под арестом в России, включая аннексированный Крым. Сейчас в заключении находится 95 мужчин и 5 женщин.
Должикову вменяют участие в деятельности экстремистской организации за то, что он принимал участие в религиозных встречах и собраниях "экстремистской организации, проведении бесед с жителями Челябинска, демонстрации и просмотра обучающих видеофильмов".
- Сейчас 32 верующих находится в исправительных колониях по приговорам судов, 68 – в СИЗО в ожидании судов. Еще 249 Свидетелей Иеговы побывали в СИЗО и тюрьмах, некоторые из них провели в заключении более пяти лет. Всего уголовному преследованию подвергается более 600 приверженцев религиозного учения.
- В апреле 2017 года Верховный суд признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны. Затем в список запрещенных внесли все региональные организации Свидетелей Иеговы в России. За последние пять лет в России против Свидетелей Иеговы возбудили около 300 уголовных дела, около 70 верующих суды отправили в колонию.
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