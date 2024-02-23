Свидетель обвинения по делу о бунте в ангарской колонии рассказал о пытках

Свидетель обвинения по делу о бунте в ангарской колонии в 2020 году Максим Галяев отказался от показаний и рассказал о пытках и изнасиловании в иркутском СИЗО-1, сообщает "Ирк.Сити".

На заседании суда по делу о массовых беспорядках Галяев заявил, что после бунта в ИК-15 в Ангарске его перевезли в иркутск, где работавшие на администрацию заключённые вынудили его дать показания против участников протестов.

"Я прошу признать показания недопустимыми, я от них отказываюсь. 30 раз я переписывал показания, какие прозвища, имена знал, те вписывал", - заявил Галяев.

Протесты заключённых в ИК-15 Ангарска произошли в апреле 2020 года. Всего пострадали около 300 человек. Тело одного погибшего заключенного было найдено под завалами после пожара в колонии, напоминает Сибирь.Реалии. Кроме того, сообщалось о смерти заключенного в Воронеже, который в ходе беспорядков в колонии Ангарска получил перелом позвоночника, а позже был этапирован в Воронеж. ФСИН отрицало эти данные.

После бунта многих заключенных вывезли в другие колонии региона и в СИЗО-1. Там, согласно их заявлениям, из них пытками и истязаниями выбивали признания в организации бунта.