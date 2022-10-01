"Свобода от российского газа": запущен газопровод из Греции в Болгарию

В субботу официально запущен в эксплуатацию газопровод из Греции в Болгарию. В торжественной церемонии в Софии приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президенты Болгарии, Сербии, Северной Македонии и Азербайджана, главы правительств Румынии и Греции. По новому газопроводу Болгария сможет получать от 3 до 5 миллиардов кубических метров газа из Азербайджана, а также сжиженный газ из Греции.

Одна из целей проекта - снижение энергетической зависимости Болгарии от России. На это обратила внимание в своём выступлении фон дер Ляйен, которая назвала запуск газопровода "переломным моментом" для энергетической безопасности Болгарии и "началом новой эры" для страны и всей юго-восточной Европы. "Он означает свободу от зависимости от российского газа" - скзаала глава Еврокомиссии. "В Болгарии и по всей Европе люди ощущают последствия войны, развязанной Россией, но благодаря таким проектам у Европы будет достаточно газа на зиму" - подчеркнула она.

Как отмечает Болгарская служба Радио Свобода, газопровод заработал через 13 лет после того, как впервые появилась идея его создания. Это произошло зимой 2009 года, когда Россия в одностороннем порядке прекратила транзит через Украину и на неделю оставила регион без поставок природного газа. Ввод в эксплуатацию газопровода произошёл через пять месяцев после того, как Россия в одностороннем порядке прекратила поставки газа в Болгарию из-за отказа последней следовать предложенной "Газпромом" схеме с открытием рублёвого счёта для оплаты.

3 миллиарда кубометров газа - это практически всё годовое потребление Болгарии. Мощность газопровода в будущем может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров, что позволит поставлять газ из Болгарии в другие страны, в частности в Румынию, Молдову или Украину.

Строительство 182-метрового газопровода из греческого Комотини до Стары-Загоры было начато в 2019 году и частично профинансировано из бюджета Евросоюза.