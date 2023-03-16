"Свободе" – 70. История продолжается. Год 2020

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Иван Толстой: 20 лет назад мы приготовили для наших слушателей юбилейный цикл Полвека в эфире. 50 программ по одной на каждый год существования нашей станции. Прошло десятилетие, и зазвучала новая десятка передач – 60 лет в эфире. 1 марта 2023 года Свободе - 70.

Приглашаем на наш новый цикл.

На нашем календаре – 2020-й, чьи события в значительной степени были определены пандемией коронавируса: массовые отмены и переносы мероприятий, карантинные изоляции, протесты и первый со времен Великой депрессии крупнейший экономический спад.

Ключевые индексы фондового рынка США резко падают. Крупнейший обвал котировок с октября 1987 года.

Резко снижается стоимость нефти.

Евросоюз закрывает внешние границы сообщества.

Отменены Олимпийские игры, чемпионаты Европы и мира по футболу и другим видам спорта. Конкурс Евровидения, концерты, массовые собрания.

В связи с пандемией проведен экстренный «виртуальный» саммит G20.

В порту Бейрута произошел ряд мощных взрывов. Погибли 210 человек, около 7000 человек ранены.

В пригороде Парижа на почве религиозной нетерпимости убит учитель средней школы Самюэль Пати.

В Миннеаполисе во время задержания скончался афроамериканец Джордж Флойд – после того, как полицейский Дерек Шовин удерживал его на земле, прижав его шею своим коленом. По всей стране начались антирасистские протесты.

Арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. В Хабаровске начались многомесячные протесты.

Председателем правительства России вместо Дмитрия Медведева назначен Михаил Мишустин.

Главная тема года во всем мире – эпидемия коронавируса. 30-го декабря ее обсуждают обозреватели подкаста «Атлас мира» Александр Гостев и Ярослав Шимов.

Главный для всех вопрос: когда пойдет на убыль пандемия ковид-19?

Александр Гостев: Ярослав, я бы с интересом взглянул бы сейчас на человека, которого не волновал бы совсем главный для всех вопрос: когда пойдет на убыль пандемия ковид-19? Что говорят в первую очередь, политики, потому что врачей очень много, говорят они совершенно разное, и прогнозы их не очень утешительны, но не совсем катастрофичны. Ковид-19 – это не чисто такая эпидемиологическо-медицинская вещь, это политическое событие, которое длится.

Ярослав Шимов: Вне всякого сомнения. Но я бы все-таки сказал, что политики и вообще люди, которые сообщают граду и миру, то есть обществу о том, какова ситуация с развитием пандемии, они все-таки опираются, конечно, на мнение врачей, на мнение эпидемиологов. Понятно дело, что ряд вакцин, в которых все видят спасение от пандемии и средство максимально быстро приблизить ее конец, они уже утверждены, они прошли все фазы клинических испытаний, и их применение уже началось. Это вакцина американская фирмы "Пфайзер-Модерна", это вакцина британская "Астра-Зенека" (как раз в день, когда мы записываем с вами этот подкаст, Великобритания официально ей дала зеленый свет), это российская вакцина "Спутник", о которой велись тоже разного рода споры и дискуссии ведутся, но которая утверждена, ей начато вакцинирование не только в России, но в ряде других стран, и это наконец китайская вакцина, которая тоже вроде бы вышла на финишную прямую и сейчас начинается ее применение.

Александр Гостев: Цифры действительно обнадеживающие, если мы будем им верить. Как раз сегодня 30 декабря, когда мы с вами сейчас записываем этот выпуск, я видел прямо перед тем, как я зашел в студию, сообщение, что эффективность китайской вакцины, доказанная уже, но это по их официальным данным из Пекина, которым я лично не очень верю, 79%.

Ярослав Шимов: У других вакцин этот показатель выше, и за 90%. Естественно, этот процесс не будет одномоментным. Сейчас в лидеры по темпам вакцинации выбился Израиль, там на сто тысяч населения более четырех привившихся было в последние дни уходящего года, и эта цифра быстро растет. Израильтяне сообщили, что они намерены в январе выйти на какую-то потрясающую цифру – 150 тысяч они готовы вакцинировать населения в день. Европа немножко отстала, потому что рассчитывала на то, что вырвется вперед по темпам разработки французская вакцина, но что-то у них не сложилось, и у американцев получилось раньше пройти все клинические испытания, вывести свою вакцину на рынок. Поэтому в Евросоюзе сейчас именно заключен контракт с "Пфайзером", производителем этой вакцины, именно она распределяется по странам Европейского союза, и она одобрена Европейским медицинским агентством. Венгрия проводит эксперимент со "Спутником", но это личная инициатива правительства Виктора Орбана, она европейскими органами не одобрена.

Главная проблема, которая сейчас связана с вакцинацией, – социально-психологическая, насколько население согласно или не согласно прививаться

На самом деле главная проблема, которая сейчас связана с вакцинацией – это то, и тут я с вами совершенно согласен, что это проблема не медицинская и не эпидемиологическая, в данном случае социально-психологическая, это то, насколько население согласно или не согласно прививаться. На самом деле опросы, проведенные в целом ряде стран, показывают, что уровень доверия к вакцинации невысок. Та же Венгрия мною упомянутая, там по состоянию на середину декабря всего 43% были готовы вакцинироваться, а 50% говорило, что нет.

Александр Гостев: Как вы думаете, это неверие именно в опасность коронавируса, или в то, что эта вакцина действительно действенна, или это в целом продолжение того, я бы назвал его, антипрививочного движения, которое существовало вообще последние годы, то есть никакие вакцины, никакие средства предотвращения чего бы то ни было нам не нужны, мы не доверяем, вообще не верим в это все?

Ярослав Шимов: Я бы здесь несколько уровней выделил. Люди, которые не хотят прививаться, они не хотят по разным причинам. Сторонники либо конспирологических теорий, которые вообще считают вакцину каким-то злом, механизмом управления человеческим сознанием, есть самые экзотические теории.

Александр Гостев: Они верят в то, что им какие-то наночипы вколют с этой вакциной в кровь?

Ярослав Шимов: Есть и такие люди, и не так уж их мало. Другая группа людей рассуждает более рационально: она просто хочет подождать, в каком-то смысле это цинично, посмотреть, как на других подействует эта вакцина, потому что они опасаются, потому что все было действительно быстро, вакцина разработана за пару месяцев. Это другая большая группа. А есть люди, которые принципиально отвергают прививки.

В обществе усилилось доверие к самым сомнительным вещам, к разного рода конспирологическим теориям

Но почему мне кажется это часть какого-то более крупного феномена? Дело в том, что в последние годы в обществе, которое перенасыщено информацией самой разной, которое далеко не всегда умеет эту информацию просеивать, отделять реальные факты от так называемых фейк-ньюс, в этом обществе произошли две противоположные вещи: с одной стороны усилилось доверие к самым сомнительным вещам, к разного рода конспирологическим теориям, к каким-то, откровенно говоря, сказкам о тайных силах, которые пытаются рулить всем миром, делают это самыми причудливыми способами, включая даже, например, вакцинацию.

Александр Гостев: Посмотрите, сколько сейчас увлечений в мире эзотерикой, каким-то колдовством, неоязычеством и так далее. Ощущение иногда, что мир сползает обратно в какие-то дохристианские, античные, языческие времена.

Ярослав Шимов: С другой стороны происходит противоположная вещь, когда люди не доверяют мнению специалистов, подвергают сомнению авторитеты, потому что авторитетов не осталось, потому что каждый теперь авторитет. В мире социальных сетей написанное, условно говоря, профессором Икс, который всю жизнь проработал в каком-нибудь вирусологическом институте, обременен кучей научных трудов и научных степеней, и мнение условного Василия Пупкина, который прочитал две книжки сомнительного качества, три брошюрки и их как-то переосмыслил в своей умной голове, выдал это все на Фейсбуке, оно абсолютно равно, потому что читатели видят просто два фейсбучных поста.

Поэтому вся эпопея с вакцинацией, если уж мы с вами о прогнозах говорим, о том, как могут пойти дела, в общем ее успех во многом зависит от того, будет ли большая часть общества все-таки убеждена в том, что профилактические меры действенны, что прививаться надо, и что благодаря этому эпидемия пойдет на спад.

Иван Толстой: Самым громким, самым обсуждаемым событием в России стало отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Андрей Шароградский: Навальный почувствовал себя плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске. Навальному была оказана первая помощь врачами "скорой помощи". Они и пилот самолета, принявшие решение о посадке, фактически спасли Навальному жизнь, хотя руководство омской больницы, куда он был доставлен, так и не признало факт отравления.

Затем Навальный был отправлен на лечение в Берлин, где специалисты пришли к выводу, что его отравили боевым отравляющим веществом. В России дело об отравлении Навального так и не было возбуждено. В декабре Алексей Навальный и издание "Инсайдер" опубликовали расследование, в котором говорится, что в покушении участвовала группа сотрудников ФСБ, имеющих химическое и медицинское образование, были названы их имена и фамилии.

Еще через несколько дней была опубликована запись разговора Навального, в этом разговоре он представился сотрудником Совета безопасности России, с одним из его предполагаемых отравителей Константином Кудрявцевым, рассказавшем, почему операция провалилась, а также упомянувшим, что отравляющее вещество наносилось на нижнее белье Навального. Кремль в ответ лишь признал, что за Навальным велась слежка, а разговор с Кудрявцевым был объявлен инсценировкой.

Против Навального в последние дни было возбуждено дело о хищении пожертвований для связанных с ним организаций, против его соратницы юриста ФБК Любови Соболь дело о незаконном вторжении в жилище тещи Кудрявцева. Мой собеседник - писатель, драматург, общественный деятель Виктор Шендерович.

Вообще, я должен признаться, что после того, как в ФСБ назвали инсценировкой запись разговора Алексея Навального с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, в котором прозвучали пресловутые "синие трусы", у меня было поползновение позвонить вам, драматургу, человеку, имеющему опыт работы на телевидении, насколько я знаю, преподавания актерского мастерства, и обсудить, не наигрывает ли, скажем, Мария Певчих, Христо Грозев, наблюдая, как Навальный звонит своему отравителю, удачно ли прописан диалог про трусы, не слишком ли рискованный драматургический ход прямой вопрос Кудрявцева о том, не опасно ли говорить по открытой связи уже в конце разговора, а не в начале. Но мне попалась ваша реплика "Не про гульфик" на вашем YouTube-канале, на который я предлагаю нашим слушателям обратить внимание, вы в нем говорите не о гульфике, конечно, а именно о том, что бескровного выхода из этой ситуации не существует. Очевидно, что вы доверяете результатам расследования команды Навального, поэтому хочу прежде всего спросить: что вас больше убеждает в том, что выводы сделаны верные – само расследование или реакция властей на него?

Виктор Шендерович: Даже если бы отравление не было доказано так многоступенчато и подробно, так с разных сторон, если бы не было этого эффекта утки, которая ходит как утка, крякает как утка, выглядит как утка, то это, видимо, утка, это в данном случае абсолютно доказанная вещью и до записи этого разговора телефонного Навального с Кудрявцевым.

Что касается собственно того, фальсификация это или нет, то даже по косвенным эмоциональным реакциям можно сказать: таких актеров нет. То, что происходило с Грозевым во время этого разговора, – это не сыграть, просто нет таких актеров. Они, может быть, есть, но их несколько на белом свете. Это потрясающие эмоциональные реакции, очень точные, смесь облегчения и ужаса – это, думаю, очень трудно сыграть. Я абсолютно верю в это. Более того, я повторяю, даже если бы не было этого разговора, все было понятно с первого дня. Как и в случае с "Буком", с малазийским "Боингом", попытка скрыть следы преступлений является явкой с повинной фактически.

Если бы российские следственные органы, российская власть с самого начала не ушла в глупый и очевидный преступный отказ, если бы с самого начала они не пытались бы скрыть следы преступления - это попытка похоронить Навального в Омске, это попытка не отдать его одежду, это попытка врать в глаза, они явились с повинной, никаких сомнений тут нет ни для кого. Нужно быть сильно либо просто дурачком, либо человеком сильно охваченным "стокгольмским синдромом", чтобы искать какие-то другие объяснения произошедшего.

Но серьезная проблема в том, что они давно проскочили отсечку, на которой возможно возвращение, и сегодня у них не остается фактически никакой другой возможности, кроме ухода в отказ и изоляции, замыкания. Если что-то изменилось, может быть, с 2015 года, с убийства Немцова, за пять лет, если что-то изменилось, то изменилась интонация ответов. Обратите внимание на последние реакции Пескова, на его просто хамство про гульфиковую зону, вот это все – это просто хамство. Представитель президента, официальное лицо, даже они не пытаются делать вид, они просто хамят, у них нет никаких, собственно говоря, ни одного довода, они ничего не могут возразить, они могут только хамить и ухмыляться. Эта ухмылка означает, что в России им ничего не грозит, потому что все у них под контролем, средства массовые информации большие, ОМОН, Нацгвардия и Центризбирком, у них все под контролем в России, а наружу им выходить уже поздно, они понимают, что они попались, и это позволяет им перестать делать вид.

Это просто ухмылка, просто бандитская ухмылка, это просто означает: да, мы это сделали, и что вы нам сделаете?

И вот это то довольно принципиальное, что произошло, мне кажется, уже после отравления Навального. Это окончательное сбрасывание масок. Собственно, никто даже не пытается сделать вид, что это не они. Это просто ухмылка, просто бандитская ухмылка, это просто означает: да, мы это сделали, и что вы нам сделаете? И вот это изменение довольно существенное.

Иван Толстой: Одним из важнейших слов и событий года было обнуление. Продолжаем слушать декабрьскую, итоговую программу Андрея Шароградского.

Андрей Шароградский: Главным политическим событием в России стало принятие поправок к Конституции. В бюллетенях для голосования они были названы "изменениями в Конституцию". Такая формулировка по мнению специалистов по русскому языку безграмотна. Поправки принимались с 25 июня по 1 июля на так называемом "всенародном голосовании". Такой вид голосования не предусмотрен российским законодательством.

Самой обсуждаемой была поправка, дающая возможность Владимиру Путину баллотироваться в президенты еще два раза после истечения его нынешнего президентского срока в 2024 году. Вместе с этой поправкой принимался пакет и других поправок, устанавливающих, в частности, приоритет российской Конституции над международными законами, создание Госсовета, признание института брака только как союза мужчины и женщины, обеспечение защиты исторической правды, что бы под этим ни подразумевалось, и другие поправки. Конституционную реформу в России я обсуждаю с политологом Дмитрием Орешкиным.

Процесс принятия и обсуждения этих поправок летом сопровождался в основном словом "обнуление"

Сам процесс принятия и обсуждения этих поправок летом сопровождался в основном словом "обнуление". Но сейчас уже к концу года по прошествии этих месяцев, когда Дума приняла очень много репрессивных законов, когда сам Владимир Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности после ухода с президентского поста, когда имидж, на мой взгляд, поблек, он больше выглядит как некий правитель из бункера, как вы считаете, все-таки именно обнуление было главным, если смотреть стратегически на ситуацию в России?

Дмитрий Орешкин: Я думаю, что обнуление было, наверное, все-таки главной деталью этого процесса. Потому что Владимир Путин всегда, для всех наблюдателей за его политической траекторией ясно это, всегда имеет привычку выбирать из нескольких вариантов. Он любит, когда перед ним остаются несколько возможностей. Возможность сохранить власть либо через механизм выборов в 2024 году, либо если электоральные шансы будут слишком призрачными, потому что ситуация может ухудшиться, через, например, переход в главу Госсовета, что тоже вариант, либо еще каким-то путем. Либо он может отказаться от власти, но для этого он должен быть абсолютно на 120% уверен, во-первых, в личной безопасности – это его всегда очень тревожило, а во-вторых, что курс, который он выбрал для России, восстановления псевдосоветской державности будет продолжен, потому что он считает его правильным курсом.

Подобрать такого преемника, чтобы он выполнял стратегию Владимира Путина, не отклоняясь от нее, технологически довольно сложно, потому что сколько людей, столько голов, кто какой курс будет поддерживать, заранее неясно. Поэтому да, все-таки, я думаю, основная проблема – это подстелить соломку на случай своего избрания. Но я не думаю, что Путин настолько прост, чтобы все ставить на одну лошадь – 2024 год, президентские выборы. Может быть, он выберет другой вариант, Конституция ему это позволяет.

Любое написанное на бумаге правило оказывается ничтожным, когда меняется исполнительная власть

Что касается гарантий неприкосновенности, записанных на бумаге, то Путин лучше, чем кто-либо в Российской Федерации, понимает цену этим параграфам. Любое написанное на бумаге правило оказывается ничтожным, когда меняется исполнительная власть, и эта власть хочет действовать по-другому. Уж кто-кто, а Владимир Путин об этом прекрасно знает на личном опыте. Поэтому да, то, что проведены дополнительные гарантии неприкосновенности, безопасности и социального статуса вопреки тому, что гарантий и так было достаточно, свидетельствует о том, что он наряду с прочими имеет перед собой такой ментальный вариант, что может быть придется и уйти от власти, для этого надо подстелить соломки и в этом направлении.

То есть мы довольно точно может реконструировать направление его политического мышления по тем ходам слонами, конями и ладьями, которые он делает. Он перекрывает практически все возможные и мыслимые направления своего дальнейшего пребывания в верхах в российском обществе. Конечно, для 20-летнего опыта российских граждан, которые привыкли, что Путин побеждает на выборах, по сути дела безальтернативных, с 2000 года, но в 2000 году как раз выборы более-менее альтернативные и еще более или менее честные, так вот, за 20 лет мы привыкли, что он хочет быть президентом. А ведь он человек нетривиально мыслящий, ему вовсе необязательно быть президентом, он вполне может согласиться и на статус елбасы, или Великого кормчего, или сердара, или Туркменбаши, неважно, все эти направления, все эти диагонали и параллели, они заняты ключевыми фигурами Владимира Путину. Какой ход он по какому направлению сделает, будет зависеть от ситуации, от его состояния здоровья, от его персональных настроений и от много другого. Но то, что он все эти варианты имеет в голове, имеет на столе в виде веера возможностей, мне кажется совершенно очевидным.

Андрей Шароградский: Из международных событий прежде всего выделим протесты в Беларуси, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Официальным их победителем был объявлен находящийся у власти с 1994 года Александр Лукашенко, набравший, как утверждал ЦИК Беларуси, более 80% голосов. При этом появилось множество доказательств того, что итоги были сфальсифицированы, а реальным победителем выборов стала Светлана Тихановская, баллотировавшаяся вместо отправленного за решетку мужа, популярного блогера Сергея Тихановского.

В знак протеста против фальсификаций на мирные демонстрации протеста вышли сотни тысяч белорусов. Протесты продолжаются до сих пор, но Лукашенко пока удерживает власть. Силовики действуют против демонстрантов очень жестко, применяются пытки, несколько демонстрантов погибли, тысячи протестующих были задержаны и осуждены. Тему продолжает наш корреспондент в Беларуси Виталий Цыганков.

Виталий Цыганков: Мало кто прогнозировал то, что произошло в Беларуси после президентских выборов 9 августа. Сотни тысяч протестующих на улицах Минска, самые массовые в истории страны митинги, террор со стороны силовых структур, убитые силовиками люди, тюремные сроки за сорванную с омоновца балаклаву или за оскорбление милиционера. Еще весной большинство аналитиков не предсказывали ничего подобного, считая, что Лукашенко как обычно сфальсифицирует свою победу на выборах и быстро раздавит немногочисленные уличные протесты. И для таких прогнозов были свои исторические основания.

В день президентских выборов 19 декабря 2010 года на центральный проспект Минска вышли десятки тысяч человек, но через несколько часов они были жестоко разогнаны, около 700 человек, в том числе кандидаты в президенты, были задержаны. На следующий день на улицы Минска с протестом фактически никто не вышел. Социологи отмечают кардинальные перемены, происшедшие в белорусском обществе за последние годы, в ценностных ориентирах в отношении к основным жизненным вопросам. По данным Всемирного исследования ценностей число сторонников идеи о том, что люди имеют свободу выбора и влияют на собственную жизнь, за последние 10 лет в Беларуси увеличилось вдвое. "Белорусы перестают думать в терминах "от меня ничего не зависит" и начинают думать в направлении "я сам влияю на мою собственную общественную жизнь", - отмечает Петр Рудковский, директор белорусского Института стратегических исследований.

Во-вторых, уменьшилось количество людей с патерналистскими ожиданиями. Почти втрое увеличилось количество людей, убежденных в том, что улучшение жизни граждан – единственная задача государства. Все больше белорусы верят в необходимость конкуренции, важность прозрачных правил, потому что конкуренция возможна, когда закон работает, и существует более-менее предсказуемые правила игры.

В общем и целом белорусы стали более рыночными, более ответственными за свою жизнь, кардинально уменьшился уровень патернализма – надежды на помощь государства. Более половины ВВП Беларуси, которую многие в России представляют чуть ли не островком социализма, уже создает не государственный бизнес.

Однако власть не смогла или не пожелала принять эти изменения. Получилось, что общество убежало далеко вперед, а власть со своими авторитарными и отсталыми принципами осталась позади. Плюс полное поражение властей на информационном поле. Государственным средствам массовой информации доверяет только около 20% белорусов. Кстати, приблизительно столько же составляет сейчас и рейтинг Александра Лукашенко. Интернет, который Лукашенко называет не иначе, как "помойкой", с 2019 года стал главным источником информации уже не только для молодых белорусов, но и для представителей среднего поколения. Тем не менее, белорусская революция пока не победила.

Иван Толстой: Из Старого света – в Новый. У микрофона ведущий подкаста «Время Свободы» Андрей Шароградский.

Андрей Шароградский: В 2020 году состоялись президентские выборы в Соединенных Штатах, в которых нынешний глава американского государства республиканец Дональд Трамп противостоял демократу Джо Байдену. На исходе голосования сказался целый ряд факторов, в том числе и пресловутая пандемия коронавируса. О перипетиях предвыборной борьбы с США, ее итогах в материале нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.

Владимир Абаринов: Эта президентская кампания началась необыкновенно рано. Можно сказать, что для Дональда Трампа она никогда и не прекращалась, он зарегистрировал свою кандидатуру на выборах 2020 года уже в день своей инаугурации, 20 января 2017-го, но официально вступил в гонку в июне прошлого года. Для своего переизбрания он придумал новый слоган.

Дональд Трамп: Америку великой снова мы уже сделали. Но чем же заменить самый успешный в истории политики призыв? Есть такая замена, звучит не хуже: сохрани Америку великой.

Владимир Абаринов: Уже в феврале он столкнулся с невидимым соперником, которому поначалу не придал значения.

Дональд Трамп: Кстати, вирус. Теоретически к апрелю, когда немного потеплеет, он как по волшебству исчезнет. Надеюсь, так оно и будет.

Владимир Абаринов: По его мнению, демократы нарочно драматизировали ситуацию, потому что неспособны победить его в честной борьбе.

Коронавирус, они политизируют его – это их новый обман

Дональд Трамп: Теперь демократы политизируют коронавирус. Вы это знаете, верно? Коронавирус, они политизируют его – это их новый обман. Но вы знаете, что мы сделали нечто изумительное: у нас всего 15 случаев в огромной стране. И благодаря тому, что мы приняли ранние меры, если бы мы их не приняли, их было бы гораздо больше.

Владимир Абаринов: Джо Байден со своей стороны призывал отнестись к пандемии ответственно, строго соблюдать рекомендованные специалистами меры предосторожности.

Джо Байден: В такие моменты, как теперь, мы сознаем, что нам нужно отложить на время политику и работать сообща, как американцы. Коронавирусу нет дела до того, демократ ты или республиканец, он не делает различий по признаку расы, пола или социального статуса, он коснется и людей во власти, и самых незащищенных членов нашего общества, в этом мы все едины.

Владимир Абаринов: В конце апреля, когда число умерших от коронавируса американцев превысило 62 тысячи человек, Трамп начал говорить о том, что пора, как он выражался, "открывать страну", то есть отменять карантин.

Дональд Трамп: Во всех частях страны положение или хорошее, или улучшается, улучшается повсюду, и мы видим очень мало признаков того, что улучшение может смениться новым ухудшением. Дела идут на лад. Ситуация, с которой мы столкнулись, была по-настоящему ужасной, но теперь дела налаживаются. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы вылечить больных и постепенно открыть нашу страну и безопасно вернуть людей на работу. Они хотят вернуться на работу и хотят вернуться скоро.

Владимир Абаринов: В мае к коронавирусу добавилась новая беда – уличные беспорядки на расовой почве. Дональд Трамп говорил, что не потерпит анархии.

Дональд Трамп: В Америке правосудие никогда не свершалось руками разъяренной толпы. Я не позволю бесчинствующему сброду взять верх, этого не будет. Критически важно защитить главную ценность американской демократии – власть закона и нашу независимую систему правосудия. Каждый житель каждого населенного пункта имеет право на безопасность на рабочем месте, в своем доме и на улицах наших городов.

Сенатор Камала Харрис припомнила Джо Байдену старую историю

Владимир Абаринов: Он был единственным значимым кандидатом Республиканской партии, а у демократов желающих стать президентом был переизбыток. На первых же теледебатах сенатор Камала Харрис резко выступила против Джо Байдена. Она припомнила ему старую историю: 40 лет назад сенатор Байден из тактических соображений выступал против десегрегации американских государственных школ, в частности, голосовал против доставки на автобусах учеников-афроамериканцев в десегрегированные школы. Без такой доставки они оставались бы недоступными детям из черных районов.

Камала Харрис: Я не верю в то, что вы расист. Я согласна с вами, когда вы говорите о том, как важно найти общую почву. Но я так же верю – это личное. Мне было больно слышать ваши рассуждения о репутации двух сенаторов, которые построили свои репутации и свои карьеры на расовой сегрегации в этой стране. Вместе с этими сенаторами вы голосовали против автобусной доставки. В Калифорнии тогда жила-была маленькая девочка, ученица второго класса десегрегированной школы, ее возили туда каждый день на автобусе. Этой маленькой девочкой была я.

Владимир Абаринов: Байден не ожидал атаки и отвечал неубедительно. В тот вечер многие списали его со счетов. Однако успех Харрис оказался кратковременным. Уже 3 декабря, не дожидаясь праймериз, Камала Харрис объявила, что сходит с дистанции из-за нехватки денег на продолжение кампании. В ходе праймериз один за другим сняли свои кандидатуры все соперники Байдена. Последним отказался от борьбы сенатор Берни Сандерс. На национальном съезде Демократической партии, проходившем, как и съезд республиканцев, в полувиртуальном режиме, Джо Байден пообещал вывести страну из мрака.

Джо Байден: Здесь и сейчас я даю вам слово: если вы доверите мне пост президента, я воспользуюсь лучшим, а не худшим в нас, я буду союзником света, а не тьмы. Пора всем нам, ибо мы народ, сплотиться. И будьте уверены, сообща мы преодолеем этот сезон мрака в Америке.

Владимир Абаринов: В дебатах финалистов в гонке немалое место заняла Россия.

Джо Байден: Россия хочет быть уверена в том, что я не стану следующим президентом Соединенных Штатов, потому что они знают, что я знаю их, а они знают меня.

Дональд Трамп: Джо получил три с половинной миллиона долларов от России. Эти деньги пришли через Путина, потому что он поддерживал дружеские отношения с бывшим мэром Москвы и его женой. Когда-нибудь вы должны будете объяснить, за что вам заплатили. Я никогда не получал никаких денег от России, никто не вел себя жестче с Россией, чем я.

Владимир Абаринов: Из-за пандемии коронавируса власти штатов максимально облегчили процедуру голосования по почте и предоставили избирателям возможность раннего голосования. Дональд Трамп увидел в этом новый подвох демократов. Президент призывал своих сторонников голосовать только лично. Это была ошибка: в результате избиратели-демократы проголосовали в рекордном количестве, а многие республиканцы из-за боязни заражения просто не пришли на участки. В день выборов 3 ноября Трамп опережал соперника и поздним вечером объявил о своей победе.

Дональд Трамп: Откровенно говоря, мы выиграли эти выборы, теперь наша задача обеспечить честность ради блага этой нации. Это очень значительный момент – это крупнейший обман нашей нации. Мы хотим, чтобы закон сделал то, что ему и надлежит сделать. Мы пойдем в Верховный суд США, мы хотим, чтобы все голосование прекратилось.

Владимир Абаринов: Однако по мере обработки бюллетеней, присланных по почте, победа оборачивалась поражением, с которым Трамп смириться не мог. Джо Байден в свою очередь призывал избирателей к терпению.

Джо Байден: Мы должны набраться терпения, пока трудная работа по подсчету голосов не будет закончена. И она не закончится до тех пор, пока каждый голос, каждый бюллетень не будет сосчитан.

Юристы Дональда Трампа доказать крупномасштабную фальсификацию так и не смогли

Владимир Абаринов: Юристы Дональда Трампа вчинили десятки исков в спорных штатах, но доказать крупномасштабную фальсификацию так и не смогли. Окончательную точку в этой драме поставит 6 января Конгресс, когда официально подсчитает голоса выборщиков и утвердит результаты выборов.

Иван Толстой: К другим событиям года:

Лауреатами Нобелевской премии по медицине и физиологии стали Харви Джеймс Астер, Майкл Хаутони и Чарльз Райс за открытие вируса гепатита С.

Нобелевской премии по литературе присуждена американской поэтессе и эссеисту Луизе Глюк.

Премии «Большая книга» удостоен Александр Иличевский за роман "Чертеж Ньютона".

Премия «Национальный бестселлер» вручена Михаилу Елизарову за роман «Земля».

Гонкуровская премия года вручена Эрве Ле Теллье - роман «Аномалия».

В 2020-м году скончались:

Актеры Кирк Дуглас, Валентин Гафт, Армен Джигарханян, Робер Оссейн, Макс фон Сюдов, актриса и певица Жюльетт Греко, Эрнст Зорин,

Режиссеры Роман Виктюк, Ким Ки Дук.

Писатели Роман Арбитман, Аркадий Львов, Михзаил Яснов, Владимир Эрль,

Историки литературы Николай Богомолов, Борис Фрезинский, Лев Мнухин,

Искусствовед Ирина Антонова,

Журналист, правозащитник и общественный деятель Лидия Графова,

Педагог и лингвист, автор учебников английского языка Наталья Бонк

Фотограф Леонид Лубяницкий.

Кинокритик и журналист Александр Тимофеевский,

Художник-иллюстратор Михаил Беломлинский,

Историк и археолог Валентин Янин,

Сексолог и психотерапевт Лев Щеглов

Бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен.

Иван Толстой: Памяти Михаила Жванецкого. Программа Цитаты Свободы. Ведущая Аля Пономарева.

Аля Пономарева: На 87 году жизни нас покинул Михаил Жванецкий. При жизни его называли юмористом или сатириком, но сейчас, когда он ушел, о нем единодушно пишут как о большом писателе. Он умел обращаться с языком так, что навсегда изменил его, теперь мы разговариваем цитатами из него, иногда даже это не осознавая.

Михаил Жванецкий: Жизнь коротка, и надо уметь и мне, и вам, надо уметь уходить с плохого фильма, бросать плохую книгу, уходить от плохого человека. Их много. Дело не идущее бросать. Даже от посредственности уходить, их много, время дороже. Лучше поспать, лучше посмотреть на огонь, на ребенка, на женщину, на воду. Жизнь коротка. Что-то откроется само, для чего ты установишь правила сам, на остальное нет времени. Закон один: уходить, бросать, бежать, захлопывать или не открывать, чтобы не отдать этому миг, назначенный для другого.

Аля Пономарева: Трудно вспомнить, чью смерть российская блогосфера оплакивала настолько единодушно. Из известных блогеров исключением стал, кажется, только Аркадий Бабченко, который перечислил компрометирующие награды покойного и снабдил пост фотографией, где одну из этих наград вручает Жванецкому Путин.

"Ух, сейчас стону-то будет по народному артисту Российской Федерации, кавалеру ордена "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени, кавалеру ордена "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени, Заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, лауреату премии президента Российской Федерации. Ух, стону-то сейчас будет. Причем, по обе стороны".

Аля Пономарева: По другую сторону баррикад для Захара Прилепина смерть Жванецкого стала поводом в очередной раз обрушиться на украинцев.

"Что характерно: на Украине по Жванецкому так массово, как в России, не скорбят. Многие там его презирают и за московскую недвижимость, и за сам факт русскоязычности, и за совковость. Эти вот сочинители душу положили на борьбу с империей и совком, а только империя о них и печалится. А те, ради кого они наизнанку выворачивались, им пофигу. Более того, так и только так замайданная Украина будет реагировать на беду с любым из местных этих вот "узников совести", что сразу поскакали в Киев, в Одессу и во Львов поддерживать нашу и вашу свободу. А помнить и плакать по ним будут тут, где они плюнули всей вате колорадской в ясные колорадские очи".

Одессе по писателю объявили траур

Аля Пономарева: На самом деле в замайданной Украине по Жванецкому скорбят ничуть не меньше, чем в России. В Одессе по писателю объявили траур. Жители города приносили цветы к зданию Всемирного клуба одесситов, Жванецкий был его президентом. Об этом рассказал директор клуба на украинском телеканале ТСН.

"Нужно пережить это горе, хотя его пережить-то трудно. Люди приходят, кладут цветочки, говорят слова соболезнования и уходят. Уходят осмыслить это. Одесситы понимают, чего он значил для этого города, поэтому и бульвар его имени, как я понимаю, и клуб будет его имени. И он еще долго-долго будет с нами".

Аля Пономарева: "Жванецкий мог принимать государственные награды, но он никогда не продавался никакой власти", - отмечает директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурт.

"Он был великим писателем, хотя и не считал себя принадлежащим к большой литературе. При этом он был любим и ценим тем самым кругом настоящих писателей, которых он таковыми считал, к которым себя не причислял. Он никогда не был героем и борцом с режимом, но он так его высмеял, так убедительно продемонстрировал простому советскому человеку абсурд и нелепость "совка", что делегитимизировал его в глазах обывателя, и в конечном итоге сделал для его падения больше, чем многие борцы, он был конформистом, но ни разу не пошел против совести. Он не сделал ничего такого, за что можно было бы его упрекнуть, не подписал ни одной верноподданнической бумажки, наоборот подписывал протестные письма против чеченской войны, против попытки красно-коричневого переворота в России в 1993 году, против преследования Pussy Riot и против оккупации Крыма, и попал в 2015 году в "белый список" украинского Минкульта".

Аля Пономарева: "В последние годы жизни Жванецкого его политическую позицию часто обсуждали в блогах, но сейчас она ушла на второй план, остался только огромный талант", - рассказывает в YouTubeКонстантин Райкин.

Вслед за Бабелем Жванецкий опять возвел Одессу в целое явление духа

Константин Райкин: Он был большим по-настоящему писателем. Я не люблю, когда его называют писателем-сатириком, он был больше, чем писатель-сатирик, он был просто замечательный писатель со своим миром, со своей философией. Он, конечно, уже классиком был при жизни, а при этом он был абсолютным одесситом всегда. Вслед, я думаю, за Бабелем опять возвел Одессу в целое явление духа. Какое-то особое мироощущение этого города, не только связанное с юмором, вообще каким-то отношением к жизни, каким-то глубинным оптимизмом при всей горечи и печали, которые свойственны его юмору, тоже. При всей глубине он все-таки был каким-то удивительно оптимистичным человеком, и он украшал жизнь. Такой одессит Всея Руси.

Иван Толстой: Украинская тема на Роттердамском кинофестивале. Февральский репортаж Дмитрия Волчека.

Дмитрий Волчек: Политике в Роттердаме уделяют не так уж много места. Одно из исключений – фильм Валентина Васяновича "Атлантида". 2025 год. Украина одержала военную победу, Донбасс полностью перешел под ее контроль. Бывшие ветераны пытаются наладить мирную жизнь, опознать и похоронить убитых, а заодно достроить огромную стену на границе с соседней страной. Война с Россией завершена, но территория, на которой она шла, фактически непригодна для жизни, а бойцы, работающие теперь на сталелитейном заводе, страдают от посттравматического синдрома. Иван решает свести счеты с жизнью и бросается в ковш с расплавленным металлом, его товарищ Сергей по воле случая становится сотрудником гуманитарной миссии "Черный тюльпан" – организации, занимающейся эксгумацией и перезахоронением тел погибших.

Иван, Сергей и волонтер "Черного тюльпана" Катя – участники АТО и в то же время – непрофессиональные актеры, снимавшиеся в фильме Валентина Васяновича "Атлантида".

Мировая премьера "Атлантиды" прошла в сентябре на кинофестивале в Венеции, где картина получила главный приз в программе "Горизонты". Затем были Специальный приз жюри на кинофестивале в Токио, Гран-при "Золото "Листопада" в Минске, награда фестиваля в Тромсё. Украинская премьера "Атлантиды" состоится на Одесском кинофестивале в июле, а прокат фильма в Украине запланирован на осень 2020 года. Этот разговор с Валентином Васяновичем записан после показа "Атлантиды" на кинофестивале в Роттердаме.

Ваш фильм можно воспринимать и как патриотическое кино, и как пацифистское. Какой подход вам больше нравится?

Валентин Васянович: Я тоже двояко отношусь к этой истории. Мне очень сложно его разделить. Вы всё правильно поняли.

Дмитрий Волчек: В одной из рецензий на венецианскую премьеру киевский критик писал, что украинцы не хотят смотреть кино об этой войне, и такие фильмы проваливаются в прокате, но выражал надежду на то, что с вашим фильмом история будет другая. Вы говорили, что хотите напомнить зрителям за пределами Украины о том, что война продолжается. Видимо, нужно и в самой Украине об этом напоминать?

Валентин Васянович: Конечно, нужно напоминать всем. Я понимаю, что фильм достаточно сложный для восприятия широкой аудитории в Украине. На подобные фильмы, на артхаус люди не особо охотно ходят. На фильм "Уровень черного" пришло 5 тысяч человек. Я понимаю, что это мизерная аудитория. Она растет с каждым годом, возможно, мы с "Атлантидой" заинтересуем тысяч 20–25, даже 30 тысяч человек. Но это возможность, это канал, через который я могу транслировать идею, что война продолжается, война заканчивается смертью. Это мощный канал для напоминания всему миру о том, что у нас происходит. Я считаю, что это очень важно.

Дмитрий Волчек: Мир забыл об этом или не хочет помнить?

Валентин Васянович: Не хочет. Ему некомфортно об этом думать. Но, к сожалению, у меня ощущение такое, что это только начало большой войны, эта война может состояться в 2023, 2024, 2025 году, большая кровавая война. Я об этом говорю, и мир об этом должен знать, потому что он должен быть готов. После Украины, возможно, будут страны Балтии, что уже было в истории, к сожалению.

Дмитрий Волчек: Кто-то вам скажет на это, что война уже закончилась, и закончилась победой России.

Мы должны быть похожи на Финляндию

Валентин Васянович: Кто-то скажет так, а кто-то скажет иначе. Я понимаю, что наши позиции в мире сейчас очень сильно ослабли с появлением нового президента, который, я считаю, ведет неправильную политику. Мы не должны быть слабыми, мы должны укрепляться, мы должны вооружаться, мы должны наращивать сопротивление агрессии, только так мы можем остановить противника. Мы должны быть похожи на Финляндию.

Дмитрий Волчек: В 1939 году?

Валентин Васянович: Да. Только так, только большие жертвы, поток гробов в Россию может остановить это.

Дмитрий Волчек: С Финляндией произошло то же самое, у нее отхватили огромный кусок территории.

Валентин Васянович: Но она сопротивлялась! Да, они потеряли территорию, но все равно с ними стали считаться. Потому что бесконечные жертвы – это не выгодно никому. Если наш президент пацифистски настроен, это проигрыш, это капитуляция. Я считаю, что это неправильно.

Дмитрий Волчек: Многие говорят, что он ведет разумную политику, обменивает военнопленных, ваш коллега Олег Сенцов освобожден благодаря ему.

Валентин Васянович: Предыдущий президент еще большими количествами обменивался. Просто сейчас это возводится до какого-то героического подвига и мудрого управления. Это не так. Он идет навстречу Путину, и я считаю, что это большая ошибка.

Иван Толстой: Ведущий пятничного выпуска "Поверх барьеров" Игорь Померанцев всегда отличался склонностью к неактуальным темам. У него на дворе вечно свое тысячелетие. Вот и в разгар эпидемии и карантинов он беседует о путешествии.

Игорь Померанцев: В разделе "Путешествия" валлийский помещик, переводчик, радиожурналист Фрэнк Уильямс.

Фрэнк, в разгар эпидемии коронавируса вы под парусами ушли в море. Что это – хобби, любовь к Средиземноморью или обыкновенный страх?

Фрэнк Уильямс: Ни первое, ни второе, ни третье. Я никогда раньше не плавал на яхте. Я как все, кто сидит на пляже в Греции, смотрит на море, видит, как яхты плавают по морю, качаются вверх-вниз, вверх-вниз, задавал себе вопрос: как люди на этих яхтах чувствуют себя, что они думают, чем они занимаются, что они делают вечером? Я вырос на суше, на ферме, в сельской местности, моря не было близко, хотя в Англии море всегда близко. Мой отец тоже был человеком, который никогда не плавал на яхте, а я хотел. После моего дня рождения, мне сейчас 70 лет, я решил уйти в море с группой чехов. Мы плавали по Эгейскому морю, был очень сильный ветер, яхта качалась, как сумасшедшая, как лошадь. Слава тебе господи, я не страдал морской болезнью.

Игорь Померанцев: Фрэнк, из двух независимых источникам я знаю, что такие путешествия на яхте чреваты тотальным пьянством. Вы можете подтвердить эту информацию или опровергнуть?

Фрэнк Уильямс: Тотальное пьянство? Нет, это я не могу подтвердить. Скажем так, где-то в час дня, может быть чуточку раньше, задается вопрос: кто-нибудь хочет стакан белого вина или пива? Обычно находится член экипажа, кто не против того, чтобы выпить по стакану белого вина. Если, конечно, ветер не очень сильный, если мы не плаваем под парусами, то да, это начинается и так продолжается потихонечку-потихонечку. Но чтобы быть вдребезги пьяным, нет.

Игорь Померанцев: Настоящие пираты обычно пьют ром или джин.

Мы не настоящие пираты, мы цивилизованные люди, которые любят вино

Фрэнк Уильямс: Да, но мы не настоящие пираты, мы цивилизованные люди, которые любят вино.

Игорь Померанцев: У британцев репутация хороших путешественников. Может быть, я сделаю шаг в сторону, те британцы, которые строили свою империю, были хорошими путешественниками?

Фрэнк Уильямс: Путешествовать – это в генофонде людей, живущих на Британских островах. Кельты приехали с территории нынешней Венгрии, потом римляне приехали, тоже путешествовали из Рима до Британии. Потом приехали англосаксы, тоже морем. Потом были викинги. Искать новое место для жизни, для счастья, для нас естественно. Для того, чтобы что-то достичь, надо ездить. Надо торговать с чужими странами, а это значить нужно путешествовать, искать рынки, экзотические товары. Люди должны были путешествовать для того, чтобы существовать. Потом есть специфический социальный строй Великобритании – это англосаксонский принцип майората. На ферме может остаться, так было в прошлом, из 10 детей только два человека – старший сын, чтобы унаследовать имущество, и одна из дочерей, чтобы выйти замуж. Из 10 детей 8 должны были куда-то уехать, чтобы зарабатывать, чтобы реализовать себя. Когда началось открытие Америки испанцами и португальцами, открытие Африки как континента, начались путешествия голландских моряков, началось и дикое соревнование в Европе. Британцы тоже могли участвовать, им это было привычно. В моем районе, в регионе, где я жил, где я вырос, было естественно мигрировать или в другую часть Великобритании, в горы, или просто из страны. А империя строилась не только из-за этого, империя тоже строилась для того, чтобы избавиться от ненужных людей. Америка открылась частично как убежище для религиозных диссидентов, сектантов, плюс к тому же плантации в теперешних южных штатах Америки, там были шотландцы, которые попали в плен во время гражданских войн в Англии, и надо было от них избавиться. Что с ними делать? Повесить всех нельзя. Но можно отослать в Америку. Когда Америка закрылась, обретя независимость, открылась Австралия. Австралия была одна большая колония. Люди эмигрировали из отчаяния, бежали от бедности. Канада – убежище для шотландцев. Валлийские фамилии – самые распространенные в Соединенных Штатах Америки. И, конечно, часть всего этого – строительство империи. Поиск рынков, скажем, в Индии, куда моя семья отправилась. Да, если угодно, империалисты тоже были хорошими путешественниками. Это тоже поиск счастья. Куда должен был деться младший сын из хорошей семьи?

Игорь Померанцев: Ваши предки, ваши родители, деды, прадеды были хорошими путешественниками?

Фрэнк Уильямс: Они были отличными путешественниками. Один из моих предков был убит в Кабуле на Рождество 1841 года. Он был капитан кавалерии. Он и шестеро других были убиты в Кабуле. Другие члены моей семьи были в Индии, моя мама родилась в Индии. Мой папа в молодости побывал в Южной Африке, он там хотел остаться, но мама вызвала его обратно. Он считал, что это главная ошибка его жизни: вернуться в Соединённое Королевство. Люди из хороших семей, конечно, путешествовали, они делали карьеру. Мой прадед был генерал военно-медицинской службы, мой дед был лесник, администратор лесов нынешней Индии и нынешнего Пакистана, тогда это была одна Индия. Целого субконтинента. Можно было человеку из британской провинции, из английской, валлийской, шотландской провинции, делать феноменальную карьеру не в смысле богатства, не в смысле материальных благ, но просто стать большим человеком, гораздо большим, чем было бы возможно в Англии.

Игорь Померанцев: Так закалялась английская сталь.

Фрэнк Уильямс: Британская сталь, потому что мы не были англичане, мы были валлийцы. Мой прадед не смог бы стать начальником медицинских войск в Англии, и он делал хорошее дело, он сократил количество смертей от инфекционных болезней в Индии на 60%.

Игорь Померанцев: У вас нет чувства вины за имперское прошлое ваших предков?

Фрэнк Уильямс: Нет. Во-первых, для них это было естественно. Во-вторых, я не могу говорить о тех, кто действительно делали плохие вещи. Та часть Гималаев, где мой дед работал несколько лет, стала памятником ЮНЕСКО. Он там работал в начале прошлого века где-то 10 лет, был куратором. Очень многие из тех, кто там работал, работали честно.

Игорь Померанцев: Их, правда, туда никто не звал.

Фрэнк Уильямс: Их, правда, туда никто не звал, да. Это тоже верно. Это история, я ничего не могу сделать. Зачем я должен вообще чувствовать стыд за их деятельность? Когда человек, как мой прадед, спас столько жизней, зачем я должен чувствовать стыд?