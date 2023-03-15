"Свободе" – 70. История продолжается. Год 2019

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Иван Толстой: 20 лет назад мы приготовили для наших слушателей юбилейный цикл Полвека в эфире. 50 программ по одной на каждый год существования нашей станции. Прошло десятилетие, и зазвучала новая десятка передач – 60 лет в эфире. 1 марта 2023 года Свободе исполнилось 70.

Приглашаем на наш новый цикл.

На нашем календаре – 2019-й.

Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. Раскол Православной церкви: Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины. Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы Казахстана. Новый президент - Касым-Жомарт Токаев.

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж арестован полицией Лондона.

Пожар Собора Парижской Богоматери. Утрачена кровля, шпиль и часы. Стоимость восстановления оценили в один миллиард евро.

Ушла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, новым премьером стал Борис Джонсон.

Массовые митинги в Каталонии за независимость. Во всеобщей забастовке участвовало полмиллиона человек.

8-го декабря - начало пандемии коронавируса.

Гугл и Яндекс сошлись в том, что с частотной стороны словом года стал «протест». Программа «Человек имеет право». Ведущая Марьяна Торочешникова. Участники – Наталья Джанполадова, Альбина Кириллова, Иван Воронин. О слове года - комментарий Ивана Воронина.

Иван Воронин: Об этом говорит массовость протестов и, самое главное, их породило то событие, которое вообще не могло, по идее, вызвать такого резонанса, ведь люди никогда не задавались вопросом, что такое выборы в Мосгордуму, что это за законодательный орган. Но внезапно для всех это стало интересно и важно, превратилось в повод для ежедневных обсуждений.

Я бы начал эту историю чуть раньше, с того момента, как независимые кандидаты боролись еще даже не за участие в выборах, а за регистрацию. Они шли как самовыдвиженцы, собирали подписи, должны были преодолеть подписной фильтр в пять тысяч подписей. Это изначально было трудновыполнимо: ограниченное количество времени, летний период, когда люди чаще всего на дачах и в отпусках. И большинство их тех, кому даже удалось собрать подписи, не были допущены до выборов: это в первую очередь и возмутило москвичей. А дальше события развивались, как снежный ком.

Марьяна Торочешникова: А начиналось все достаточно тихо: они собирались где-то на бульварах в Москве, никто никого не разгонял, и только потом пошла эта волна.

Наталья Джанполадова: Да, акции у Мосгоризбиркома в середине июля и потом несколько акций подряд на Трубной площади. Это все были мирные собрания, но, насколько я помню, основная масса задержаний пришлась на акции 27 июля, 3 августа и 10 августа, когда, по подсчетам ОВД-Инфо, были задержаны почти полторы тысячи человек. Это рекордные цифры для Москвы. И многие из числа задержанных стали обвиняемыми по "московскому делу".

Марьяна Торочешникова: Больше всего меня возмущали полицейские, которые говорили в мегафон: "Уважаемые граждане, расходитесь! Вы мешаете проходу других граждан", - при том, что из "других граждан" там были только полицейские. Хотелось подойти и спросить: а кто эти другие граждане?

Иван Воронин: Это риторический вопрос для всех участников подобных мероприятий. Люди пенсионного возраста иногда просто кричат, недоумевая: "А кто другие граждане, кому мы здесь мешаем? Это вы здесь мешаете проходить гражданам, вы ставите рамки, сужаете проходы, досматриваете людей". 27 июля на подходе к мэрии, куда незарегистрированные кандидаты призвали всех выйти в знак протеста, проходу граждан мешали совершенно другие люди.

Альбина Кириллова: Очередь, чтобы постоять с пикетом по поводу дела Голунова, была узкая и длинная, по всей Петровке, и вдоль этой очереди ходил человек с мегафоном и говорил: "Просьба не мешать гражданам!". А тротуар был широкий, и там не было людей, кроме этой очереди, и никаких преград для прохода граждан не было видно. На мой взгляд, это такой момент де-юре - они делают свою работу, а потом в суде скажут: "Вы препятствовали, мы это озвучили, вот доказательства, что вы мешали".

Марьяна Торочешникова: Очень хорошо, что ты вспомнила про дело Ивана Голунова, потому что его очень многие обсуждали в 2019 году, и это фактически был протест у здания Управления внутренних дел.

Альбина Кириллова: По-моему, главное слово этого года - не "протест", а именно "пикет". В 2011 году приняли закон о том, чтобы "больше трех не собираться", и это теперь считается незаконным собранием людей, пикеты рассматриваются как что-то беспомощное. Все эти люди, которые выходили с пикетами в течение пяти лет, выглядели достаточно героически, и это вообще не привлекало внимание в проблеме. Но вот в деле Ивана Голунова это было самое первое: собираться нельзя, и вот эти законопослушные граждане пошли протестовать законным путем, тем, который им оставили: они пошли с пикетом. И власти в этом смысле были бессильны, поэтому они просто ходили, произносили этот свой текст "просим не мешать проходу других граждан", но не могли никого забрать и увезти, потому что пикет пока еще разрешен.

Иван Толстой: Судебные преследования за летние гражданские выступления получили название «Московское дело». В своей оценке протестов общество разделилось:

70% россиян либо ничего не слышали о Московском деле, либо не знают его сути

Любовь Чижова: Согласно опросу Левада-Центра, проведенному в ноябре, 70% россиян либо ничего не слышали о Московском деле, либо не знают его сути. Из оставшихся 30% респондентов за делом внимательно следили только 7%. Из числа знающих про Москвское дело 57% считают, что оно было возбуждено для устрашения противников власти, 34% верят в официальное обьяснение о наказании за массовые беспорядки и сопротивление органам правопорядка.

Иван Толстой: 2019-й год и Украина. Итоговая программа «Время Свободы». У микрофона Андрей Шарогорадский.

Андрей Шароградский: На Украине 2019 год был годом выборов. Получивший внушительную поддержку избирателей комедийный актер Владимир Зеленский стал шестым президентом страны, а спустя три месяца после его победы рекордный результат на досрочных парламентских выборах в Верховную Раду показала и президентская партия «Слуга народа».

Обмен заключенными между Киевом и Москвой, осенние протесты против согласованных с Кремлем условий урегулирования конфликта в Донбассе, так называемый Нормандский саммит в Париже, газовые украинско-российские договоренности и задержание полицией подозреваемых в убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета – все это происходило на Украине в уходящем году.

У микрофона - киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.

Владимир Ивахненко: Одним из ключевых достижений Зеленского в 2019–м политолог Алексей Якубин называет мирную электоральную революцию в Украине.

Один из главных уроков этого года и успехов Зеленского - это мирная электоральная революция

Алексей Якубин: Сначала мы видели президентскую кампанию с абсолютно рекордными цифрами в истории Украины, которые получил Владимир Зеленский во втором туре, и потом мы увидели подобную кампанию парламентскую с появлением впервые в Украине однопартийного большинства в Верховной Раде. Я думаю, что один из главных уроков этого года и успехов Зеленского - это мирная электоральная революция, и я думаю, что для населения это тоже очень важный нюанс, что ситуацию в стране можно постараться менять не только с помощью протестов или майданов, а с помощью избирательных урн.

Владимир Ивахненко: Выборы действительно кардинально изменили политический ландшафт в Украине,- соглашается директор института глобальных стратегий Вадим Карасев. Однако, по его мнению электоральная революция пока не привела к каким-либо серьезным победам действующего украинского президента и его команды.

Владимир Карасев: В основном, это был год черного лебедя украинского, потому что год назад никто не мог предположить, что поменяется полностью политический пейзаж, ландшафт, конфигурация политических сил в Украине. Что касается побед, пока говорить рано о победах в экономике, но и особых провалов тоже нет. Ситуация неустойчивая, но равновесие все-таки. И второе – хуже с точки зрения конфликта на Донбассе, проблем войны и мира, не стало.

Владимир Ивахненко: Осенью по стране прокатилась волна акций патриотических организаций под лозунгом «Нет капитуляции» против разрешения вооруженного конфликта в Донбассе на российских условиях. Активисты выступали против требований Кремля о разведении войск по всей линии фронта и о закреплении в украинской Конституции особого статуса Донбасса.

Пути урегулирования конфликта на востоке Украины 9 декабря в Париже обсуждали на первой за последние три года встрече Нормандской четверки лидеры Украины, Франции Германии и России. По итогам переговоров не были решены ключевые вопросы. Владимир Путин отверг предложение Зеленского о необходимости передачи контроля Украине за ее восточным участком государственной границы до проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Поскольку, по словам российского президента, получение Украиной контроля за границей до выборов противоречит Минским соглашениям.

По итогам 2019 года у Владимира Зеленского больше успехов, чем неудач

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, треть украинцев считают, что по итогам 2019 года у Владимира Зеленского больше успехов, чем неудач. К успехам президента относят, например, возвращение в Украину из России в сентябре захваченных российскими пограничниками осенью 2018 вблизи Керченского пролива украинских моряков и других заключенных, включая кинорежиссера Олега Сенцова. Тем не менее, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко пока не видит явных достижений у Зеленского на посту президента. А среди его минусов называет стремление сконцентрировать в своих руках всю власть в стране.

Виктор Небоженко: Он пытается под видом прогрессивных реформ концентрировать власть. Это сильно настораживает. При всей быстроте появления антикоррупционных структур ничего такого не требовалось, чтобы президент лично нес ответственность за работу с коррупцией. То есть пока трудно сказать, какие его успехи. Крупная ошибка в том, что он уверен, что 73%, которые избрали его президентом, будут терпеть любые фокусы его окружения.

Владимир Ивахненко: Со времени президентских выборов самый высокий показатель популярности Зеленского - 73% - социологи зафиксировали в сентябре, когда Украина и Россия обменялись заключенными. А в ноябре рейтинг президента рухнул сразу на 20%. 12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на специальном брифинге в присутствии Зеленского объявил, что следствие приблизилось к раскрытию убийства летом 2016 года журналиста Павла Шеремета. Задержаны предполагаемые исполнители этого преступления. В их числе музыкант, сержант сил специальных операций украинской армии Андрей Антоненко, детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко и медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь. Целью расправы над Шереметом в МВД считают дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Впрочем, многие эксперты и общественные активисты назвали этот мотив сомнительным, а предъявленные косвенные доказательства - неубедительными.

Вадим Карасев, комментируя новый поворот в деле убийства Павла Шеремета, отмечает, что Зеленскому нужно, прежде всего, погасить активизировавшееся и представляющее для него угрозу патриотическое движение.

Вадим Карасев: Кажется, это попытка использовать дело Шеремета и выдвижение подозрения активистам, добровольцам, атошникам и волонтерам для того, чтобы сбить и погасить националистическую улицу, которую власть рассматривает достаточно серьезно. Она не боится оппозиции со стороны старых элит, дискредитированных и частично деморализованных, она именно боится то молодое уличное националистическое движение, которое состоит из людей, прошедших войну, фронт, имеющих оружие на руках, которые почувствовали свою социальную и политическую силу за эти годы конфликта. Дело Шеремета может быть использовано для того, чтобы несколько приструнить, ввести какие-то рамки, пригасить эти парамилитарные группы, которые влиятельны и которых нынешняя власть рассматривает в качестве, хотя и не формализованного, но основного оппонента.

Иван Толстой: В Соединенных Штатах главным событием года стало возбуждение процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа. Демократы обвинили главу государства в злоупотреблении своим положением в личных целях. Республиканцы сочли обвинения в адрес Трампа надуманными, а импичмент незаконным. Рассказывает вашингтонский корреспондент Свободы Владимир Абаринов:

Владимир Абаринов: Принимая Конституцию, отцы основатели США не ограничили число четырехлетних сроков, на которые может избираться президент, но предусмотрели возможность его принудительного отстранения от власти. Число сроков было впоследствии ограничено двумя, а импичмент в Конституции остался. Глава государства подлежит импичменту за госизмену, взяточничество и другие тяжкие преступления и правонарушения. Что считать этими преступлениями и правонарушениями не вполне понятно, отсюда и взаимоисключающие позиции сторон.

Обвиняющая сторона утверждает, что состав преступления налицо, защищающая, что ни состава, ни события преступления не было. Поводом для обвинений президента США стал его телефонный звонок президенту Украины Владимиру Зеленскому. В этом довольно сумбурном разговоре Дональд Трамп попросил своего собеседника разобраться с коррупцией Джо Байдена, который, в бытность вице-президентом, курировал отношения с Украиной, а его сын Хантер был членом совета директоров украинской частной газовой компании. По версии Трампа, Байден старший шантажом вынудил Киев отправить в отставку генерального прокурора, который собирался расследовать коррупционные схемы, принесшие Байдену младшему миллионы долларов.

Чтобы добиться от Зеленского нужного ему результата, утверждают они, Трамп придержал выделенную Конгрессом военную помощь Украине

Демократы считают, что президент злоупотребил властью в своих личных политических интересах, поскольку Джо Байден - его вероятный соперник на президентских выборах будущего года. Чтобы добиться от Зеленского нужного ему результата, утверждают они, Трамп придержал выделенную Конгрессом военную помощь Украине. Кроме того, он препятствовал расследованию этих фактов, и это второе обвинение против Трампа. Президент Зеленский заявляет, что никакого давления не почувствовал.

Владимир Зеленский: У нас был хороший телефонный разговор, он был нормальный, мы говорили о многих вещах, так что я думаю, и вы видели это в тексте, что никто не давил на меня.

Владимир Абаринов: Но демократов эти заявления не остановили. 18 декабря спикер Нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси поставила на голосование формулу обвинения.

Нэнси Пелоси: Если мы не будем действовать сегодня, мы изменим своему долгу. Трагично, что безрассудные поступки президента сделали импичмент необходимым, он не оставил нам выбора. То, о чем мы дискутируем сегодня, это установленный факт, который состоит в том, что президент нарушил Конституцию.

Владимир Абаринов: Республиканское меньшинство отчаянно сопротивлялось. Один из них, конгрессмен Барри Лоудермилк, даже уподобил Дональда Трампа Иисусу Христу.

Барри Лоудермилк: Когда Иисус был ложно обвинен в измене, Понтий Пилат предоставил Иисусу возможность ответить своим обвинителям. Во время этого сфабрикованного судебного процесса Понтий Пилат предоставил Иисусу больше прав, чем демократы президенту на этом процессе.

Владимир Абаринов: Однако итог голосования был предрешен. Большинство утвердило статьи импичмента. Президент в это время выступал на своем предвыборном митинге в Мичигане.

Дональд Трамп: Незаконный, неконституционный, узкопартийный импичмент устроили ничего другого не делающие демократы. Они зациклились на этом. Все, что они способны делать, это демонстрировать свою глубокую ненависть и презрение к американскому избирателю. Этот беззаконный фанатичный импичмент - политическое самоубийство, к которому шагает Демократическая партия. Видели мой рейтинг за последние 4 недели?

По мнению обозревателя компании «Fox News» Такера Карлсона, импичмент понадобился демократам для того, чтобы отвлечь внимание общества от действительно важных вопросов

Владимир Абаринов: По мнению обозревателя компании «Fox News» Такера Карлсона, импичмент понадобился демократам для того, чтобы отвлечь внимание общества от действительно важных вопросов.

Иван Толстой: Другие события 2019-го года:

Президент Путин, выступая перед Федеральным собранием, заявил об имеющейся у России на вооружении гиперзвуковой ракете "Циркон" со скоростью полета 9 махов, об успешных испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник", о подводном беспилотном аппарате "Посейдон". Петербургский хор исполнил песнюоб атомной бомбардировке Соединенных Штатов.

Во Флориде запущена ракета Falcon 9 с космический аппарат Dragon Crew – производства компании SpaceX Илона Маска.

Антироссийские протесты в Грузии. Поводом послужило то, что в здании парламента Грузии депутат-коммунист Государственной думы России Сергей Гаврилов вел заседание Межпарламентской ассамблеи православия с места спикера грузинского парламента. В ответ Роспотребнадзор усилил контроль"за грузинскими винами, было остановлено воздушное сообщение между странами.

Якутский шаман Александр Габышев двинулся на Москву изгонять Путина. На своем пути Габышев собирал многочисленные митинги. Группа силовиков задержалашамана на границе Бурятии и Иркутской области. Вскоре он был отпущен, но в декабря начал новый походна Москву.

Самыми кассовыми фильмами 2019 года стали:

Мстители: Финал, Король Лев, Холодное сердце 2, Человек-паук: Вдали от дома, Капитан Марвел.

Нобелевской премии по литературе удостоен австрийский писатель и драматург Петер Хандке.

В 2019 году скончались:

американская писательница и литературный критик Франсин дю Плесси Грей — дочь Татьяны Яковлевой, возлюбленной Маяковского.

Литературовед, профессор Петербургского университета Борис Аверин,

Поэт Глеб Горбовский,

Политолог и тележурналист Игорь Малашенко,

Литературовед и переводчик Геннадий БарабтАрло,

Российский физик Жорес Алферов, лауреат Нобелевской премии по физике,

Кинорежиссёр и сценарист Марлен Хуциев,

Актриса театра и кино, Элина Быстрицкая,

Поэт и прозаик, ведущий передачи «49 минут джаза» на радио «Свобода» Дмитрий Савицкий.

Кинорежиссёр Георгий Данелия.

Историк-медиевист Наталья Басовская,

Первый заместитель председателя КГБ СССР, курировавший советских диссидентов Филипп Бобков,

Литературовед Юрий Борев,

Журналист, теле- и радиоведущий, сотрудник московского бюро Радио Свобода Владимир Кара-Мурза,

Переводчик и радиожурналист, сотрудник Би-Би-Си Михаил Славинский,

Писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон,

Русская и австрийская поэтесса и переводчик Елизавета Мнацаканова.

Правозащитник и публицист Владимир Буковский.

Литературная переводчица Мария Томашевская,

Литературовед Петр Палиевский.

Композитор Гия Канчели,

Певец Карел Готт,

Дирижёр Марис Янсонс,

Поэт, редактор, исследователь литературного авангарда Александр Очеретянский,

Литературный критик Лев Аннинский,

Бывший мэр МосквыЮрий Лужков.

Иван Толстой: Возвращаясь к основным событиям:

Опять 68-й. Россия и Чехия снова ссорятся из-за недавней истории. Сюжет Ярослава Шимова. Звук передачи по техническим причинам не сохранился. Вот краткая выжимка прозвучавшего на волнах «Свободы» 20 декабря 2019 года.

Чешские власти приняли закон, присваивающий статус "памятного дня" 21-му августа

Чешские власти приняли закон, присваивающий статус "памятного дня" 21-му августа – годовщине вторжения в 1968 году в тогдашнюю Чехословакию войск стран Варшавского договора во главе с СССР. МИД РФ утверждает, что Чехия не желает "перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений".

Еще в 2015 году по российскому телевидению был показан документальный фильм "Варшавский договор. Рассекреченные страницы". В нем реанимировалась старая советская версия причин проведения так называемой операции "Дунай" против Чехословакии: мол, Москва реагировала на коварные планы НАТО вторгнуться в Чехословакию, воспользовавшись общественным брожением, порожденным реформами Пражской весны. Министерства иностранных дел Чехии и Словакии тогда выразили Москве протест. С осуждением представленной российским ТВ интерпретации событий 1968 года выступил даже президент Чехии Милош Земан, в целом считающийся одним из немногих "друзей Путина" в Евросоюзе.

Четыре года спустя, в июне 2019 года, Земан вызвал к себе посла РФ в Праге Александра Змеевского, чтобы выразить ему неудовольствие по другому поводу, тоже связанному с 1968-м. А именно – намерения Госдумы присвоить статус ветеранов участникам советского вторжения. В заявлении МИД Чехии по этому поводу отмечалось, что возражения Праги вызывает не сам этот шаг, а формулировка, использованная в законопроекте: там Пражская весна и ее подавление назывались "попыткой государственного переворота и обеспечением стабилизации ситуации в ЧССР".

Помимо полемики вокруг вторжения 1968 года, были еще два конфликта между Москвой и Прагой, связанные с событиями истории ХХ века.

В августе неизвестные (далеко не в первый раз) облили краской памятник советскому маршалу Ивану Коневу в 6-м муниципальном округе Праги.

Власти этого района приняли решение о демонтаже скульптуры и ее переносе в другое место (оно пока не определено). Это вызвало протесты посольства РФ, а также чешских коммунистов и пророссийски настроенной части местной общественности.

В ноябре скандал вызвало решение властей пражского района Ржепорые создать мемориал военнослужащим "Русской освободительной армии" (власовцам).

В России очень многими людьми по-прежнему вторжение 68-го года воспринимается как "интернациональная помощь", в духе советских пропагандистских мифов. В Чехии таких людей практически нет, кроме очень немногих каких-то старых чешских и словацких коммунистов. Даже премьер-министр Андрей Бабиш сказал, что в 1968 году у нас "украли 21 год нашей жизни и нашей истории" (имеется в виду период между вторжением и падением коммунистического режима в 1989 году).

Иван Толстой: Допинговый нокаут. Передача Сергея Медведева, 18 декабря.

Сергей Медведев: Крупнейший допинговый скандал в мировой истории продолжается. 9 декабря 2019 года исполком WADA (Всемирного антидопингового агентства) отстранил сборную России от двух грядущих Олимпиад и от участия в крупнейших международных соревнованиях. Что означает этот бан для будущего российского спорта? Можно ли искоренить государственную систему допинга в России? Возможен ли вообще в мире "чистый" спорт высших достижений без допинга?

Корреспондент Антон Сергиенко: Решение WADA означает, что теперь российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх 2020 и 2022 года, а также на чемпионате мира по футболу в 2022 году. Более того, Россия может потерять право провести уже запланированные чемпионаты мира по волейболу, пляжному футболу, водным видам спорта и хоккею. Под вопросом и Универсиада-2023 года в Екатеринбурге. Из Всемирного антидопингового агентства в РУСАДА передано около 15 дел, а на покрытие расходов на расследования российского дела нужно выплатить около 5 миллионов долларов. Таким образом, общая сумма за годы допингового кризиса составит порядка 20 миллионов долларов.

В 2018-м Москва признала наличие допинговой проблемы

Скандал разразился после того, как WADA потребовало от России базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Комиссия, изучавшая архив допинг-контроля спортсменов за 2012–2015 годы, пришла к выводу, что в него вносились изменения. Перед передачей данных Московскую допинг-лабораторию контролировал Следственный комитет. Именно в это время, по версии комиссии WADA, и вносились изменения. По мнению экспертов, нынешняя ситуация – это результат действий российских спортивных властей, мотивы которых так и остались неясны. Это уже не первый случай подмены проб российских спортсменов. Первый раз это произошло в 2017 году и обернулось серьезными санкциями. В 2018-м Москва признала наличие допинговой проблемы и разрешила спортсменам отправиться на Олимпиаду в Пхенчхан под нейтральным флагом.

Сергей Медведев: У нас в гостях журналист сайта “Матч ТВ Евгений Дзичковский и спортивный журналист Андрей Кондрашов.

Насколько катастрофично это решение WADA для России? Ведь, собственно, две Олимпиады, по большому счету, уже и так пропустили в половинном составе: и Рио, и Пхенчхан.

Нужно четко делить Россию на болельщиков, спортсменов и государственную часть

Евгений Дзичковский: Ну, это, наверное, сродни бойкоту 1984 и 1980 годов. Это большой урон. Другое дело, что нужно четко делить Россию на болельщиков, спортсменов и государственную часть. Вот этот удар нанесен как раз точечно по государственной части: там разобрались, как они думают, где эпицентр проблем, и туда выстрелили.

Сергей Медведев: То есть это и запрет российским чиновникам приезжать на соревнования, быть на трибунах, и так далее.

Евгений Дзичковский: Да, в том числе.

Андрей Кондрашов: Я бы не стал сравнивать с той самой Олимпиадой: там все-таки были иные причины, мотивы и последствия. А здесь первый в истории такой громогласный скандал. Это настоящая катастрофа, национальный позор. Это не мои оценки: тут я согласен с гораздо более известными экспертами.

Сергей Медведев: Вячеслав Фетисов не стесняется в выражениях.

Андрей Кондрашов: И тот же двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов. Этот список можно продолжить, хотя они не в большинстве.

Сергей Медведев: Насколько сильно это ударит по спортсменам? Та же Лацискене брала свои медали в нейтральном статусе: олимпийский атлет из России.

Андрей Кондрашов: Некоторые спортсмены могут даже и выиграть от этого. Вспомним опыт пхенчханской Олимпиады: как раскрылись наши молодые лыжники! Они прекрасно выступили, несмотря на то, что костяк и основные силы не смогли туда поехать. А разве плохо выступили наши хоккеисты, разве были не у дел фигуристы? Да, в отдельных дисциплинах фристайла, сноуборда в Пчехнчахане также показали себя и набрали кучу медалей другие спортсмены. Но по большому счету, конечно, это серьезный удар по отечественному спорту, и отходить от него мы будем очень и очень долго.

Иван Толстой: 16 декабря 19-го года исполнилось 10 лет со дня смерти Егора Гайдара и, судя по полемике в блогах, отношение к его наследию по-прежнему раскалывает российское общество. Программу «Цитаты Свободы» ведет Александр Бобраков:

Александр Бобраков: Отправной точкой для дискуссии стал ещё субботний пост Дмитрия Травина, в котором он сравнил Гайдара с академиком Сахаровым:

“Казалось бы, трудно найти двух столь разных людей. Разные поколения, разные темпераменты, разные сферы научных интересов… И, тем не менее, меня не оставляет ощущение, что судьбы их схожи. Схожи Сахаров и Гайдар своим одиночеством. Одиночеством политическим.

Положение Сахарова хорошо отражается этой знаменитой фотографией. Трижды герой социалистического труда, лауреат сталинской и ленинской премий не хотел вставать под советский гимн, поскольку это был гимн не народа, а тоталитарного государства. Однако народ-то запросто вставал, поскольку в этическом плане мы все примерно также отставали от Сахарова, как в области физики.

После Гайдара не осталось, насколько я знаю, столь характерного фото. Но суть проблемы схожа у него, и у Сахарова. Гайдар делал то, что обрекало на одиночество и даже ненависть, поскольку суть реформ основная масса населения понять не могла. Конечно, рынок – это не термоядерная реакция. Можно прочесть пару десятков книг и понять всю сложность перехода к рынку в стране с предельно искаженной структурой экономики, оставшейся от Сталина, и с огромной массой «пустых» денег, напечатанных при Горбачеве. Но слишком мало людей имеет время и желание в этих сложностях разбираться. Зато слишком много людей хочет видеть мир простым и считать, что в наших трудностях виноваты враги – Сахаров, Гайдар и другие люди, имевшие смелость не сливаться с массой и поступать по-своему.

Наверняка и сейчас кто-то напишет гадость в комментариях. Хама можно забанить, что я и сделаю. Но проблема не в хамах. Проблема – в том, что нормальному человеку легче видеть мир простым и черно-белым. В этом мире Сахаров оказывается американским агентом, а Гайдар грабит народ в интересах олигархов”.

Александр Бобраков: Это сопоставление мы увидим ещё не раз, но именно оно побудило к ответу извечного борца с "мифами о Гайдаре" – Андрея Илларионова:

“Несопоставимые фигуры.

Один – символ борьбы с КГБ. Другой – спаситель КГБшного «Евробанка» путем передачи миллиарда долларов из госбюджета.

Один – боролся против коммунистических диктатур в СССР и во всем мире. Другой – в момент глубочайшего национального кризиса тайно передал кубинскому мяснику 300 миллионов долларов для сохранения слежки КГБ/ГРУ за свободным миром.

Один – требовал прекратить войну против афганцев. Другой – поддержал агрессии против чеченцев и грузин.

Один – лучшую часть своей жизни посвятил защите диссидентов и правозащитников. Другой, будучи членом руководства СПС, поддержал подполковника 5-го управления КГБ на пост российского президента.

Один – выступал за права человека для всех. Другой – требовал силового разгона парламента и затем оправдывал выпущенные по нему снаряды тем, что они «ни одного депутата не убили».

Один – требовал принять меры по борьбе с голодом и нищетой. Другой – совместно со своим приятелем передал собственность на сотни миллиадов долларов «военным, сотрудникам МГБ».

Один – писал послание руководителям режима о необходимости демократизации. Другой – о необходимости иметь «последний полк», готовый стрелять в народ.

Один – потребовав от Горбачева их немедленного освобождения, спас сотни политзаключенных – от гибели в советских лагерях. Другой – вице-мэра Санкт-Петербурга – от расследования прокуратурой его криминальных махинаций.

Один – почти все свои сбережения отдал на строительство онкологического центра, Нобелевскую премию – в фонд помощи детям политзаключенных. Другой – 6 млрд рублей, полученных от олигархического банка, пустил на игру на рынке ГКО.

Одного – режим травил и затыкал. Другого – возносил и рекламировал.

Одного – режим арестовал, подверг пыткам, отправил на годы в ссылку. Другого – вознес на пост премьер-министра и «национального гуру».

Одного – режим лишил звания трижды Героя Социалистического Труда, званий лауретов Ленинской и Государственной премий, ордена Ленина. Память другого – увековечил.

Один – скончался после страстного выступления на заседании МДГ в защиту свободы и демократии. Другой – помер после многочасовой попойки с корешами и охранником. Один – образец безукоризненной чести и глубокого внутреннего достоинства. Другой – аморальный лжец, плагиатор, интриган, клеветник.



Для памятника одному – в Москве не нашлось места. Другому – в столице их воздвигли уже два”.

Александр Бобраков: Ответ Илларионова вызвал новый виток спора. Николай Сванидзе:

“Первое впечатление: автор не в себе. Вот клинически.

Но поскольку, не имея медицинского образования, не могу быть экспертом в этой материи, буду исходить из презумпции психической нормальности Илларионова. И вообще не стоит каждую подлость объяснять сумасшествием.

Андрей Илларионов всегда ненавидел Егора Гайдара. Но до сих пор не опускался до клеветы и личных оскорблений в его адрес. Сейчас опустился. Мало того. Чтобы облить помоями Гайдара, Илларионов безнаказанно решил поиспользовать имя Андрея Дмитриевича Сахарова. Отвратительно".

Александр Бобраков: Артемий Троицкий:

“Оценка Андрея Илларионова верна.



У меня к этому Гайдару совершенно иные претензии - притом, не озвученные Андреем Илларионовым. Я, естественно, имею в виду экономические реформы и пресловутую «шоковую терапию». Которая, для начала, была проведена очевидно бездарно: шоковое воздействие зашкаливало, а терапевтический эффект был минимален. (В других пост-соцстранах, не обладавших и тысячной частью экономического потенциала и природных ресурсов РФ, аналогичный сеанс прошёл несравненно честнее и с лучшим результатом). Но это не так важно - ну, криво вышло у ребят, что поделаешь.

Мои претензии не профессионального, а морального плана - что, в моей системе координат, гораздо важнее. Суть их в том, что Гайдару было абсолютно наплевать на десятки миллионов людей, которые жили и едва выживали (не все) в реформируемой им России. Абсолютное высокомерие и бесчеловечность. Гайдар и его сподвижники не утруждали себя даже элементарными объяснениями ситуации, не говоря уже об извинениях за «причинённые неудобства». Лес рубят - щепки летят. Социально-экономический дарвинизм в его самом безжалостном изложении.

Моя мать, если бы не я, жила бы впроголодь. Мой отец, слава богу, уехал преподавать в университетах Бразилии и Венесуэлы - и это спасло его и его семью от нищеты. А отцовские друзья, пожилые интеллектуалы и доктора наук - уж поумнее Гайдара - распродав подешёвке книги и картины, торговали в столичных подземных переходах носками и пряниками. И над всем этим жеманно сияла слюнявая улыбочка Егора Гайдара... Он даже не подбадривал бьющихся в отчаянии соотечественников - типа «Вы держитесь!» - ему было просто пофиг на агонию подопытных.

Кстати, никто - даже Ельцин - не сделал так много, как Гайдар, для того, чтобы славное слово «демократия» прочно приобрело в русском языке ругательный оттенок и в просторечии превратилось в «дерьмократию»... Да, академик Сахаров оставил абсолютно противоположное наследие. Он-то, как раз, учил, в первую очередь, этике и нравственности".

Александр Бобраков: Многие поминают Гайдара добрым словом. Леонид Гозман.

«На его похоронах Новодворская - и ее уже нет! - сказала: «Он не верил в Бога, но Бог верил в него». Он, буквально, спас нас всех - катастрофа голода, распада страны и войны была на пороге. И он же после нескольких десятилетий экономического безумия заложил основу рыночной экономики - если можем мы ещё на что-то надеяться, да и, вообще, жить, несмотря на крепчающий маразм, то только благодаря этому. А такого удивительного сочетания выдающегося интеллекта, чувства личной ответственности за все и бескомпромиссной порядочности, как у Гайдара, мы, наверное, никогда больше не увидим».

Иван Толстой: Как воскрес первый фильм легендарного Дзиги Вертова. Программа Дмитрия Волчека «Культурный дневник», 24-е сентября 2019-го.

Дмитрий Волчек: В фильмографии Дзиги Вертова документальная лента "Годовщина революции" занимает первую строчку. Дебютным опытом молодого режиссера (Вертову было тогда 22 года) стала картина о событиях 1917–​1918 годов.

Это монтажный фильм, сделанный в агитационных целях. Февральская революция, беспорядки в столице, портреты членов Временного правительства, уличные манифестации, Октябрьский переворот, разгон Учредительного собрания, портреты Ленина и других большевиков в эпизоде "Мозг Советской России", боевые действия на Волге, взятие Казани войсками под командованием Троцкого, и в самом финале – сцены из жизни сельскохозяйственных коммун, возникших в национализированных после "Декрета о Земле" поместьях…

30 копий были отпечатаны осенью 1918 года и путешествовали по стране в агитпоездах, потом фильм был забыт, а через несколько лет, когда один из его главных героев, Лев Троцкий, покинул СССР и историю революции стали переписывать в угоду Сталину, "Годовщина революции" была расчленена и исчезла в архивах. Показывались только фрагменты – в первую очередь сцены с Лениным.

Лишь через сто лет фильм Дзиги Вертова чудесным образом воскрес

Лишь через сто лет фильм Дзиги Вертова чудесным образом воскрес и 12 сентября вышел в российский прокат.

Восстановлением картины занимался историк кино Николай Изволов. Он рассказал Радио Свобода о том, как это удалось сделать.

– Николай Анатольевич, как сам Вертов относился к этому фильму? Стеснялся ли, как своей юношеской работы, или гордился им?

– Он только однажды упомянул этот фильм – это было в 1940 году, в маленькой заметочке, которая вышла в газете "Кино", где он написал, что в 1918 году сдал свой первый производственный экзамен, большой фильм "Годовщина революции", который был беспрецедентным по форме, по длине и по способу создания. Потому что одновременно делали 30 позитивов; 30 монтажников, как он пишет, сидели за монтажными столами, он сидел между ними, как гроссмейстер, дающий сеанс шахматной игры на нескольких досках, раздавал им куски фильма, которые нужно было склеить в правильной последовательности. Но, естественно, он никак не мог упомянуть о содержании этого фильма, потому что в нем очень большое место занимает Лев Давыдович Троцкий, создатель Красной армии, большой эпизод этого фильма – взятие Казани, которое было очень важным событием для большевиков. Троцкий был фигурой нонграта, его нельзя было упоминать: это было смертельно опасно. Поэтому Вертов вскользь обрисовал эту историю. Но он писал, что успешно сдал свой производственный экзамен, он гордился тем, что выполнил эту беспрецедентную работу, будучи молодым и неопытным человеком. Думаю, что, если бы у него была возможность этот фильм легально упоминать, он, конечно, упоминал бы его гораздо чаще.

– Я бы сказал, что сцены битвы за Казань – это самая интересная часть фильма с точки зрения мастерства оператора.

Оператором был Петр Ермолов, он ездил с поездом Троцкого и с флотилией

– Оператором был Петр Ермолов, он ездил с поездом Троцкого и с флотилией. Дело в том, что этот огромный композиционный фильм был сделан очень большими кусками, взятыми из других фильмов. Это такая фреска, мозаика. Самостоятельно сделанным оригинальным монтажным куском является только кусок о Февральской революции в Петрограде, все остальные представляют собой переделанные фрагменты других фильмов. Сам Вертов на фронт не выезжал, это не были его съемки, он был монтажёром, создателем жанра композиционных фильмов. Эпизод про взятие Казани почти полностью заимствован из очень большого фильма Ермолова. Вертов произвел там только некоторые купюры и монтажные перестановки. Да, действительно, этот эпизод очень интересный, и большевики придавали ему большое значение. Гражданская война только начиналась, неизвестен был ее исход, и важная победа Красной армии получила большое освещение в этом фильме.

– Съемок самого Вертова в фильме нет ни одной секунды?

​– Да, здесь нет ни одной секунды съемок Вертова. Собрано огромное количество материала за полтора года жизни России, сначала дореволюционной, потом послереволюционной, советской. Понятно, что 18-летний мальчишка не мог ездить по стране и производить эти съемки, он их только собирал. Он был монтажёром фильма, исполнял заказ на его создание. Пленки присылались из других городов, в частности, из Петрограда в Москву, и здесь уже монтировались. Хотя, конечно, некоторые съемки были произведены специально для этого фильма. Например, вся часть, где портретируются члены советского правительства, в частности Ленин. Это было снято во второй половине октября, то есть в тот момент, когда фильм проходил последние стадии монтажа.

Известная съемка Ленина, где он ходит по Кремлю с Бонч-Бруевичем

Известная съемка Ленина, где он ходит по Кремлю с Бонч-Бруевичем, была произведена 16 октября 1918 года. Понятно, что фильм уже находился в финальной стадии. Как мы знаем из мемуаров, за съемки отвечал Григорий Моисеевич Болтянский , в то время тоже работавший в кинокомитете, а Вертов все это монтировал, сводил вместе.

Иван Толстой: От радийных материалов – к печатным. 19 декабря на сайте «Свободы» вышла публикация Марка Крутова, названная "К нам едет сталинист":

«В Москве студентов Государственного академического университета гуманитарных наук (входит в структуру РАН) под угрозой выговора заставили посетить лекцию живущего в Канаде историка Майкла Джабара Карлея, который приехал в Россию для презентации своей новой книги о "тайной войне Запада против России" и борьбе Советского Союза с "разжиганием русофобии". Руководство университета говорит, что никого никуда не сгоняли.

Карлей, профессор ниверситета Монреаля, с начала нулевых годов известен как сторонник трактовки продвигаемой Кремлем версии исторических событий первой половины ХХ века, согласно которой страны Запада начали холодную войну против Советской России еще в 1917 году, а потом несправедливо возложили на СССР часть вины за развязывание Второй мировой войны. Согласно Карлею, пакт Молотова – Риббентропа был оправдан исторической необходимостью и стал следствием провала западной "политики умиротворения Гитлера". Новая книга Карлея под названием "Тайная война. Запад против России. 1917–1930" посвящена доказыванию таланта советских вождей и дипломатов предвоенного времени при выполнении сложной задачи – "установить отношения с враждебно настроенным к СССР западным миром".

Во вторник, 17 декабря, Карлей презентовал свою книгу в Доме Российского исторического общества. Как сообщается на сайте этой организации, она была издана при финансовой поддержке фонда "История отечества", созданного указом Владимира Путина в апреле 2016 года и возглавляемого директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

Вот как звучит анонс выступления канадского историка на сайте Российского исторического общества: "Майкл Джабара Карлей показывает, как советским дипломатам противостоял враждебный западный мир, исполненный решимости задушить советское государство в колыбели. В западной прессе, такой же коррумпированной и недобросовестной, как и в наши дни, разжигались совето- и русофобия. Западные правительства обвиняли Москву в паранойе, но у советской стороны были веские основания быть настороже".

И далее: "Майкл Джабара Карлей подчёркивает: "Когда уничтожение Советской России военной силой провалилось, Запад, особенно США, надеялись задушить её, используя тайные методы: отказывая в дипломатическом признании и торговых кредитах, отговаривая американских промышленников и бизнесменов иметь дело с Москвой". Параллели с сегодняшним днём напрашиваются сами собой. Закончилось ли противостояние Запада и Советской России после вывода последних войск интервентов? Как развивались отношения в условиях европейских дипломатических и экономических санкций в 1920-е годы? Как советская дипломатия боролась за дипломатическое признание страны и снятие напряженности вдоль границ? Майкл Джабара Карлей отвечает на эти и другие вопросы через призму биографий и исторических фактов".

Иван Толстой: В своем Севаобороте на Би-Би-Си ведущий Сева Новгородцев завел обычай пить в эфире красное вино. Гости чокаются. Бокалы звенят. Ведущий пятничного выпуска Поверх барьеров на «Свободе» Игорь Померанцев (работавший в свое время на Би-Би-Си с Севой Новгородцевым) пестует свою собственную алкогольную традицию. Он, правда, не выпивает в студии, но подводит со своими собеседниками разговор к неизбежному финальному хлопку пробки.

Предлагаемая передача вышла 12 апреля 2019 года.

Игорь Померанцев: Традиционная рубрика «Красное сухое».

В краях, о которых пойдет речь, красным сухим никогда не пахло, ну, разве что в последние 10-15 лет. Зато пахло молоком, кислым молоком, и крепко пахло молочной водкой.

Со мной с студии монгольский художник Дэн Барсболд. Дэн, с чего начался ваш личный алкогольный опыт? Что пили в семье? Какой алкогольный напиток вы впервые попробовали? Когда это случилось?

Дэн Барсболд: Впервые напился «Баллантайнсом» в 14 лет в Москве. Виски. Как моя мама уверяет, мой великий дед Ринчен, она его один раз в жизни видела мертвецки пьяным, и то потому, что он встретился со своим старым другом Рокоссовским в начале 60-х годов. За дедом приехали его адъютанты, увезли и потом его привезли.

Игорь Померанцев: Ну, раз Рокоссовский, значит, все-таки пили водку.

Дэн Барсболд: Да, конечно, а, может быть, какой-то армянский коньяк, это было довольно модно.

Игорь Померанцев: Что пьют в Монголии? Какова роль молока в алкогольной жизни страны?

Дэн Барсболд: Из молока в Монголии с незапамятных времен гонят водку. Она на вкус смахивает на саке, то есть если взять саке и эту молочную водку, то очень трудно отличить по вкусу, хотя продукты разные – рис и йогурт. Иностранцы называют ее «хитрой водой».

Игорь Померанцев: Да, я слышал, но я почему-то считал, что это монголы называют ее «хитрой водой».

Дэн Барсболд: Нет, монголы знают коварство этой водки, поэтому они к ней относятся на правах старых знакомых. Эта водка постепенно вытесняется, потому что рынок завален водками преимущественно в том понимании, какое мы знаем от русских в последние 40-50 лет.

Игорь Померанцев: Почему все-таки «хитрая вода», а не «огненная»?

Дэн Барсболд: Потому что она не огненная, она пьется легко, в ней как будто бы мало градусов, ее можно пить практически как воду. Но коварство этой водки, равно как и саке, в том, что вы ее пьете, не замечая крепости, потом в какой-то момент вы отключаетесь, причем отключка очень тяжелая. Вы можете в это время плакать, драться, петь песни и прочие удовольствия испытывать, даже не зная, что вы испытали эти удовольствия.

Игорь Померанцев: Дэн, Монголия граничит с двумя алкогольными сверхдержавами – Китаем и Россией. Они влияют как-то на алкогольную жизнь монголов?

У нас шла экспансия и культура русской водки и русского питья, то есть стаканами, с мордобоем, с песнями, криками, приводом в милицию

Дэн Барсболд: Когда как, потому что до 1990-95 годов, безусловно, у нас шла экспансия и культура русской водки и русского питья, то есть стаканами, с мордобоем, с песнями, криками, приводом в милицию. С недавних пор у нас стали как грибы расти китайские ресторанчики с тем же набором – китайская еда обильная, дешевая, вкусная, и со множеством китайских вин и водок. Это совершенно другая культура, она предусматривает абсолютно другие отношения. Сидят пять, десять или двадцать человек вокруг круглого стола, водочка китайская должна быть не ниже 56 градусов и выше, до 70. В чем прелесть китайской водки? Ее выпиваешь пол литра, пьянеешь и через полчаса эта одурь выветривается. Потому что, как писали Рубрук и Карпини монголы любят выпить, но никогда не напиваются. Может быть, их в какую-то потемкинскую деревню завезли?

Но я этого не помню, я помню безобразные пьянки с блевотиной, мордобоем и со старшими товарищами, приехавшими с севера.

Игорь Померанцев: В Монголии теперь, наверное, можно купить и вина французские, и чилийские, и испанские?

Дэн Барсболд: Южно-африканские, австралийские…

Игорь Померанцев: Виски, коньяки. Заморские напитки пользуются популярностью?

Дэн Барсболд: Пользуются, потому что появляется новое сословие – «новые русские» монголы. Очень много молодых монголов, которые учатся в Америке, Швейцарии, Англии, они с собой привозят другую культуру питья, которая довольно сильно отличается. Потом среди них очень большой процент людей, которые вообще не пьют. Пьют «Колу», воду, «Пепси». Пьянство очень развито всегда среди безработных, люмпенов, людей окраин.

Игорь Померанцев: Ваши дети выросли в Европе. Когда вы познакомите их с алкоголем и с каким?

Дэн Барсболд: Да как-то они, когда у нас гости, постоянно вокруг нас вертятся. Я-то по себе знаю, что родители узнают в последнюю очередь обо всем. Когда мне было лет 18-19, мама очень жалась, вздыхала и сказала: «Дэн, мне неприятно говорить и тяжело, но, видимо, придется. Рано или поздно у тебя будет женщина, ты вступишь в контакт, и, чтобы не было всяких нежелательных последствий, я бы хотела тебе…». И вот краснея и бледнея она мне стала говорить каике-то заповеди, как себя вести. А я года три как все это уже познал. Потом я маме лет через 15-20 рассказал об этом.

Игорь Померанцев: Отец давал вам алкогольные уроки?

Дэн Барсболд: Никогда.

Игорь Померанцев: Вы самоучка?

Дэн Барсболд: Да. Я же в 11 лет уехал в Москву в художественную школу имени Сурикова, поэтому меня жизнь учила.