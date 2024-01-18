"Свободные новости" ознакомились с решением ВС о "движении ЛГБТ"

Саратовское издание "Свободные новости" смогли получить копию постановления Верховного суда от 30 ноября 2023 года об объявлении несуществующего "Международного общественного движения ЛГБТ" экстремистской организацией и о запрете его деятельности в России. Саратовские журналисты обнаружили текст решения ВС в материалах дела об административном нарушении. (Заседание ВС проходило в закрытом режиме и поэтому не публиковалось в СМИ.)

"Медиазона", ознакомившись с документом, опубликовала выдержки из него и рассказывает как ВС пытался обосновать существование "международного движения ЛГБТ.

"Медиазона" ознакомилась с документом и приводит выдержки о том, как Верховный суд пытался обосновать существование «международного движения ЛГБТ" и искал "экстремизм" в квир-сообществе.

Как следует из представленных Минюстом документов и установлено материалами дела, с 1984 года на территории Российской Федерации действует международное общественное движение ЛГБТ (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей). Оно возникло в США в 60-х годах ХХ века как часть политики ограничения рождаемости, предлагающей поощрение нетрадиционных семейных отношений.

Появление в Российской Федерации сторонников и последователей Движения обусловлены внешнеполитическим воздействием, цель которого — устранение морального осуждения и закрепление идеологии Движения на государственном уровне.

Движение не имеет на территории Российской Федерации регистрации и единой структуры, состоит из различных незарегистрированных организаций, в том числе международных неправительственных организаций, сообществ, групп, включающих лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, а также отдельных активистов и участников, не являющихся таковыми, но осуществляющих свою деятельность в интересах Движения.

Деятельность Движения на территории Российской Федерации имеет децентрализованный характер, настоящее время Движение получило распространение на территории более 60 субъектов Российской Федерации (в частности, в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Краснодарском крае, Пермском крае, Приморском крае, в Архангельской, Воронежской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Самарской, Свердловской, Томской, Мурманской, Ярославской областях).

Установлено 281 физическое лицо, пропагандирующее ЛГБТ-идеологию и участвующее в деятельности Движения. Данные лица получают централизованное финансирование, в том числе от зарубежных организаций. Движению принадлежит более 80 интернет-ресурсов без возрастных ограничений. Эти ресурсы предназначены для неограниченного доступа широкого круга лиц, имеющих миллионы подписчиков.

В настоящее время Движение приобретает новые формы за счет присоединения к нему значительного числа участников интернет-сообществ, проживающих за рубежом и активно поддерживающих и пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, с выделением в его структуре инициативной группы, которая осуществляет свою деятельность на территории более 25 стран, включая Аргентину, Германию, Великобританию, США, Эстонию, Израиль, Италию, Испанию, Португалию, Норвегию, Японию, что обусловливает статус Движения как международного.

Отдельные структурные подразделения Движения начиная с 2013 года представляют альтернативные доклады в ООН (Комитет по правам человека) о положении ЛГБТ-сообщества на территории Российской Федерации, которые содержат искаженную информацию о правах лиц, относящих себя к ЛГБТ (отсутствие антидискриминационного законодательства, защиты от преступлений на почве ненависти, ущемление гражданских и политических прав ЛГБТ-людей), с целью формирования отрицательного образа Российской Федерации в международно-правовом поле. На международном уровне они выступают с единой повесткой от имени всего ЛГБТ-сообщества Российской Федерации, что подтверждает единство участников Движения.

Международное общественное движение ЛГБТ по своей сути является деструктивным идеологическим механизмом воздействия на граждан, в том числе несовершеннолетних, угрожает демографической ситуации в стране, способствует созданию условий для саморазрушения общества, ослабления семейных связей, причиняет вред нравственному здоровью людей, навязывает представления, предполагающие отрицание человеческого достоинства и ценности человеческой жизни.

При этом пропаганда Движения получает все больше финансовой и политической поддержки в различных странах. Однополые браки легализованы в 45 странах мира, большинство из которых сосредоточено в Европе и Америке, a также в ЮАР (2006 год), Новой Зеландии (2013 год), Австралии (2017 год),Тайване (2019 год), Швейцарии (2020 год).

Согласно заключению экспертов Нижегородской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации Движение оказывает негативное влияние на различные группы населения, включая детей и подростков. Демонстративно-агрессивный, навязчивый характер пропаганды ЛГБТ-идеологии, провокационный по своему содержанию и смысловой направленности, по существу является идейно-ценностной экспансией и противоречит традиционным российским духовно-нравственным и семейным ценностям, предопределенным историческими, культурными и иными традициями Российской Федерации.

Из материалов дела следует, что к наиболее распространенным и эффективным средствам пропаганды Движения среди несовершеннолетних относятся: нанесение символики ЛГБТ на детские игрушки, одежду, различные аксессуары; издание ЛГБТ-литературы, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних, однополые семьи; проведение акций возле школ и детских библиотек, которыми пропагандируются нетрадиционные сексуальные отношения, сопоставляемые с традиционными и вызывающие интерес к таким отношениям.

К одной из основных целей деструктивной идеологии Движения относится необходимость изменения в сознании людей представления о религиозном восприятии ЛГБТ-отношений. Под воздействием идеологии Движения происходит изменение толкования Библии.

Материалами дела установлено, что Движение и сообщество сторонников ЛГБТ радикальны в своих взглядах и проявлениях, которые основаны на ненависти к традициям, религии, тысячелетней культуре и их носителям, предполагают превосходство носителей указанной идеологии над другими людьми и склонность к репрессиям (в частности, несогласным с идеями ЛГБТ запрещают преподавать в учебных заведениях, лечить, отбирают у несогласных собственных детей и подвергают их социальной изоляции, удаляют их аккаунты с негативными комментариями из социальных сетей).

Суд считает заслуживающими внимания доводы Министерства юстиции Российской Федерации о том, что масштабы распространения Движения и его организованность, а также то, что его деятельность координируется в том числе с территории иностранных государств, создают угрозу использования антироссийскими силами многочисленных участников Движения для вмешательства во внутренние дела Российской Федерации и дестабилизации общественно-политической ситуации и национальной безопасности Российской Федерации.

Редактор: Дмитрий Трещанин