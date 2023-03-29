"Своих детей России тоже не жалко". Соцсети о деле семьи Москалевых

История преследования семьи Москалевых началась в апреле 2022 года, когда 12-летняя Маша нарисовала в школе антивоенный рисунок - на фоне украинского флага мать загораживает ребенка от летящих на них российских ракет. Из-за этого рисунка полиция и ФСБ начали проверять семью Москалевых и обнаружили, что отец Маши, Алексей, писал в соцсетях антивоенные посты и комментарии. В начале марта отца задержали и поместили под домашний арест, девочку отдали в приют. Прокуратура затребовала для Алексея Москалева два года колонии за "дискредитацию армии". Дело получило широкий резонанс в соцсетях.

Фарида Рустамова

Оставить ребенка без единственного родителя как минимум на два года из-за какого-то рисунка и постов в Одноклассниках. Какой же позор

Илья Пономарев

Про эту драму потом Голливуд снимет фильм

Анатолий Несмиян

Под вывеской денацификации где-то там страна ускоренно нацифицируется здесь

Нет смысла говорить, что дичь буквально захлестывает страну. Под вывеской денацификации где-то там страна ускоренно нацифицируется здесь. Разрушена семья, девочка осталась фактически сиротой и брошена в приют, который в ее обстоятельствах мало чем отличается от мест лишения свободы.

Нет смысла даже говорить о том, что всю эту вопиющую историю начала учительница, написавшая донос на девочку. И нет ни малейших сомнений, что она вполне гордится своим поступком и считает себя порядочным педагогом и гражданином. Сегодня, надо понимать, это уже стало нормой, когда учитель предает и продает своего ученика. После чего будет учить других тому же.

Кирилл Шулика

Вообще история с семьей Москалевых - следствие совершенно невыносимой системы доносов, которая сейчас сложилась. Правоохранителям доносы выгодны, потому что помогают выполнять прав и отчитываться "о росте числа раскрытых экстремистских преступлений". Среди граждан же много Павликов Морозовых, которые пользуются моментом и пытаются делать карьеру, но не реже и просто сводить личные счеты.

Поэтому в данном случае нельзя говорить, что это перегибы на местах, это следствие того, что происходит в обществе. Если каким-то образом не остановить тенденцию с доносами, коих уже не стесняются, то история семьи Москалевых будет далеко не последней.

Владимир Гуриев

в деле маши москалевой интересно, как слаженно сработал механизм, как эффективно сложилась совместная работа учителей, полиции, фсб, суда и служб опеки.

ну, то есть, реально, судя по всему, в этой неожиданной цепочке не нашлось ни одного человека, который усомнился бы, что преследованием маленькой девочки и ее отца вообще нужно заниматься и что им нужно заниматься именно так.

Японцы умеют делать надежные автомобили, итальянцы - вино, но и у нас, как выясняется, есть своя специализация

японцы умеют делать надежные автомобили, итальянцы вино, но и у нас, как выясняется, есть своя специализация.

в связи с этим у меня вопрос к людям, у которых москва как похорошела, так до сих пор красивая и стоит, не тронутая божьей росой. к тем, кого условно относят к так называемому путинскому большинству.

вам от этой эффективности не тревожно? как вы себе это объясняете, если объясняете? перегибы на местах? закон есть закон? тебя посодют, а ты не воруй? время такое? а меня-то за что? что-то ещё?

Приговор Алексею Москалеву вынесли в его отсутствие: накануне суда он бежал из-под домашнего ареста. Суд утвердил предложенное прокуратурой наказание - два года колонии.

Екатерина Шульман

Исчез подсудимый Москалёв из города Ефремова, ну надо же. Кто бы мог предвидеть такой поворот событий.

Антон Орех

Что Алексею Москалеву дадут два года было понятно и так. Что при любом приговоре Машу оставят в приюте - тоже было очевидно. Но никто не ждал, что Москалёв просто сбежит! Вот такого я вообще не помню случая. Что ж, будем считать, что состоялся обмен побегами. В Италии убежал Усс, в России Москалёв

Ксения Собчак

Что ж, это безусловно прекрасная новость) То есть члены комиссии по опеке потеряли свои человеческие лица зря)

Эльвира Вихарева

Наконец начинается правильное по отношению к путинским судам. Не ждать – а бежать.

Это еще не вооруженное восстание, но ягнята перестают покорно идти на заклание

Прямо как революционеры перед 17- годом. Их в Сибирь – а они в Швейцарию.

Это еще не вооруженное восстание, но ягнята перестают покорно идти на заклание.

Сначала Олеся Кривцова, а сегодня Алексей Москалев.

И пусть палачи и тюремщики ищут ветра в поле.

Станислав Белковский

Лозунг дня: ДЕЛАЙ КАК МОСКАЛЁВ. Не хочешь в тюрьму - релоцируйся. МетаРоссия грядёт.

Александр Плющев

Алексей Москалев, отец "девочки с антивоенным рисунком" принял очень трудное, спорное, но, возможно, единственно правильное для него решение - бежал. Потому что ему светило два года тюрьмы (приговор сенсационно огласили без него) и по-любому разлучение с дочерью. Другое дело, что теперь по "политическим статьям" домашних арестов больше не будет. Впрочем, рано или поздно это ужесточение все равно наступило бы.

Андрей Окунь

Предполагаю, что силовики используют сегодняшний русский аналог побега из Шоушенка в качестве предлога для того, чтобы полностью отменить меру пресечения в виде домашнего ареста. Российские суды и до этого крайне редко отправляли подозреваемых на дом, а теперь и вовсе последует негласный запрет.

На следующий день депутата, который сбил ребенка, в Новосибирской области приговорили к 10 месяцам исправительных работ.

Дмитрий Песков утверждает, что в деле Москалева "не так все прямолинейно": "В истории с ребенком там дело совсем в другом. Там действительно очень плачевное состояние с выполнением родительских обязанностей". По мнению многих комментаторов, дела с защитой интересов семьи и детей в России обстоят намного плачевнее.

Дмитрий Колезев

Напомню, что Алексей — единственный кормилец Маши, девочка в приюте. Российское государство похищает не только украинских детей, но и российских.

Михаил Виноградов

Мы ко всем относимся одинаково, своих детей нам тоже не особенно жалко

Приговор Алексею Москалеву - асимметричная реакция на зарубежный резонанс вокруг Львовой-Беловой. Сигнал вполне наглядный: мы ко всем относимся одинаково, своих детей нам тоже не особенно жалко

Юлия Латынина

Обратите внимание, что лишают Машу Москалеву отца те же люди, которые пугают россиян бездуховностью Запада и рассказывают о традиционных семейных ценностях. Буквально те же.

Александр Черных

«Патриотическая общественность» годами пугала людей страшной «ювенальной юстицией». Мол, нельзя допустить, чтобы государство «отбирало детей» и чтобы «опека отправляла детей в приюты».

Я годами слушал этот унылый бубнёж про «невмешательство в дела семьи» на круглых столах в Госдуме и Общественной палате. И вот сейчас, когда государство натурально разрушило семью и отняло дочь у отца-одиночки — где все эти противники страшной либеральной ювенальной юстиции?

Почему не выходят на митинги «Сорок сороков» и прочие православные борцы за многодетность?

Я понимаю, почему молчат депутаты, которые любят рассказывать, как на Западе разрушают институт семьи, а мы тут его спасаем. У них работа такая, ничего личного. Но остальные-то и правда выглядели как искренние безумцы. Почему же про этот вопиющий факт вмешательства государства в дела семьи молчат «Катюша», «Иван-чай», РВС, Общественная палата, всякие бесконечные «общественные уполномоченные по делам семьи»? Почему не выходят на митинги «Сорок сороков» и прочие православные борцы за многодетность? Где они? Чуть ли не единственный раз, когда вся их антиювенальная чушь могла бы пригодиться - но нет.

Опять же, вспоминаю бесконечные круглые столы — про необходимость запрета абортов, про недопустимость сексуального просвещения в школах, про блокировку аниме, про ЛГБТ-пропаганду — и всё в целях защиты детей, разумеется. За десятилетие этих обсуждений дети уже выросли — и государство отправило их под Угледар. А патриотические защитники прав семьи продолжают рассказывать друг другу, как важно защитить детей от аниме и «Лета в пионерском галстуке».

Многие переживают за судьбу Маши Москалевой.

Андрей Никулин

Москалев-то сбежал, а дочь останется в приюте, в детском доме, поскольку забрать ее оттуда как понимаю некому. Причем будут сторожить, чтобы не "пошла по стопам отца".

Впрочем с приговором отцу в два года так же некому было бы забрать.

Эта печальная история похоже тоже войдет в альманахи будущего, посвященные нашей эпохе...

Екатерина Винокурова

Сразу скажу: идите на фиг, кремлевские методички про «он бежал, бросил дочь». Ему прокурор запросил реальное лишение свободы, в этой ситуации терять нечего.

Здравые и неравнодушные люди стараются вытащить Машу из детдома

Из практического - я знаю, что здравые и неравнодушные люди стараются вытащить Машу из детдома.

Теперь о произошедшем. Несмотря на отрицания директрисы, по хронологии и установленным событиям мы видим, что рисунок был причастен к случившемуся с семьей и что школа играла в этом роль. Самую страшную роль.

На вопрос буквально «вам важно, чтобы ребенок ходил дурацким строем или чтобы он был счастлив с папой», школа ответила: «ходил строем в детдоме».

Я не буду повторять тезис, что наши охранители всегда повизгивали про охрану детства, ювеналку и так далее, но, получив команду, равнодушно смотрели на то, что случилось. Потому что эта ситуация - реальная трагедия, а не отработка методички про «срок за шлепок».

И я это запомню. И буду помнить всю жизнь. И вы помните всегда.

Кстати, у антифашистов многих были дети.

Вы их тоже упрекнете?

Я очень надеюсь, что получится вытащить Машу из детдома, а ее папа окажется в безопасности.

Ну а статьи про дискредитацию и фейки просто должны быть отменены. Но это сейчас - пустая мечта.

Алена Попова

Алексею и Маше свободу! Нет войне! Нельзя сдаваться: впереди апелляция. Давайте вместе требовать свободы для Алексея. Он утверждает, что комментарий писал не он: страницы была взломана. Кроме того, суд не учел малолетнюю дочь на иждивении. Сегодня стало известно, что Алексей сбежал из-под домашнего ареста. В общем: надо отстоять Машу и Алексея! И поэтому важно максимально публично писать и говорить о том, что, запугивая всех и вся ювеналкой, система сама ее активно применяет. Маша фактически в заложницах у режима.

Владимир Серебровский

(Не могу перестать думать про такое: вот если государство громко объявит, что, мол, если не сдастся Москалев, то его дочери в приюте начнут пальцы отрезать — то телеграм заполнится восклицаниями «Отец просто зверь — дочь подставил!»)

Олег Пшеничный

В итоге отец бежал из под домашнего ареста, дочь интернирована в детский дом.

История русской семьи в русском мире под мудрым руководством настоящих патриотов-чекистов.

У семьи ведь даже фамилия Москалёвы.

За Алексея Москалева внезапно вступились Евгений Пригожин и командир "ЧВК Вагнер" Уткин. Они направили прокурору Тульской области письмо с просьбой проверить законность приговора.

Сталингулаг

Мы дожили до тех времён, когда глава ЧВК Вагнер заступается за самую юную политзаключенную России. А вы говорили, что 2023 уже ничем не удивит

Дмитрий Колезев

Наверное, мы доживем до антивоенного митинга ЧВК Вагнер или чего-нибудь такого. Я уже ничему не удивлюсь.

Марат Гельман

Ну и чуйка у этого Пригожина.

Я же говорил, что криминал это реально Лучшая часть нынешней элиты.

Аббас Галлямов

Совершенно очевидно, что люди, организовавшие дело Москалева и его дочери - судья, прокурор, чекисты, представители органов опеки, директор школы, в которой училась девочка, и иже с ними - после падения режима сами окажутся на скамье подсудимых. Дело резонансное и общественность его не забудет.

В России остался один-единственный защитник униженных и оскорбленных - и это Пригожин

Я бы предположил, однако, что под суд они могут попасть гораздо раньше - уже сейчас. Их могут обвинить в пособничестве врагу. Дело в том, что удар, который они нанесли по позициям режима с точки зрения общественного мнения, настолько силён, что объяснить его простой глупостью нельзя. Такое могут сделать только вражеские агенты - то ли шпионы ЦРУ, то ли тайные пособники Ходорковского. И не случайно, что возмутился даже Пригожин (тот, который с кувалдой). Даже он понимает, что возмутиться в данном случае - в смысле паблисити - дело гораздо более выигрышное, чем поддержать.

Анатолий Несмиян

Дикость приговора и идиотизм всего этого дела, особенно в связи с террором в отношении дочери Москалева, безусловно, зашкаливают, а потому логика Пригожина здесь как на ладони. Удивительно другое - как всякая «оппозиция», что официальная, что другая, а также разнообразные деятели культуры и искусства и вообще публичные люди заткнулись и помалкивают в отношении этого вопиющего случая. Да, страшно, да, рискованно, но случай совсем из ряда вон.

В итоге в России остался один-единственный защитник униженных и оскорбленных - и это Пригожин. Просто фантастика какая-то.

Станислав Белковский

Е. В. Пригожин готов потеснить В. В. Путина с трона лучшего друга детей. Куратор ЧВК "Вагнер" всё более превращается в крупнейшего публичного политика современной РФ.

Дабл Ять

Евгений Викторович не теряет надежды баллотироваться на пост президента РФ в 2024 году?

О политических амбициях спросили Евгения Пригожина и журналисты. "У нас в стране ни у кого политических амбиций нет. Всё, страна без политических амбиций должна быть. А то, что вы языками своими трепете — лучше бы за ребенка 12-летнего впряглись. Закон срочно нужен. Для того, чтобы любой, кто говорит "политические амбиции" – сразу расстрел на месте, немедленно", - цитирует его ответ "База".

Некоторые политики последовали примеру Евгения Пригожина - пост в защиту семьи Москалевых опубликовала партия "Новые люди":

Теперь Алексея Москалёва ищут полиция и Росгвардия огромным числом личного состава, чтобы отправить за решётку. И ни на одном этапе даже не возникает вопроса: чем мы вообще занимаемся? Из-за чего вся эта паника? Из-за детского рисунка и комментариев к посту в соцсетях?

Эта история – скорее подарок для пропаганды наших недругов за рубежом

Чиновники любят говорить, что семья и дети – это святое. И показывают пальцем в сторону Запада: смотрите, у них ювенальная юстиция, детей отнимают у родителей. Но разве сейчас Ефремовский суд не занимается тем же самым? Или это снова «другое»?

Защита наших войск от дискредитации не должна уничтожать семьи. Пока что эта история – скорее подарок для пропаганды наших недругов за рубежом. Мы не призываем давать оценку действиям отца девочки. Мы предлагаем отнестись к ситуации по-человечески с точки зрения здравого смысла. Нельзя из-за детских рисунков разрушать семью. Мы живем в сложное время, но такие вопросы стоит решать диалогом, а не тюрьмой.

Критикует приговор и первый секретарь Ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный:

Что это: эксцесс исполнителя, желание выслужится со стороны конкретных должностных лиц или намеренный системный сигнал всему обществу?

Если последнее, то это неправильно с точки зрения элементарного гуманизма. Семья и дети – должны быть на первом месте. Надеюсь на здравый смысл и позицию вышестоящего суда.

Плюс все эти события хороший повод для антироссийской пропаганды нашим зарубежным «партнерам».

Маша написала отцу письмо, в котором просит его не сдаваться и говорит, что гордится им. Его опубликовал адвокат Дмитрий Захватов.

Андрей Зубов

Я сам и отец, и дед, и учитель. Я счастлив, что есть такие дети в России как Маша и бесконечно уважаю её отца, который воспитал свою дочь в вере, надежде и любви. А тем, кто осудил отца на тюрьму, тем кто разлучил отца и дочь и дочь отдал против её воли в интернат - позор и презрение. Маша и её отец - настоящие люди, а судившие их - нелюдь.