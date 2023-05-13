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Священник РПЦ заменил в молитве "победу" на "мир". Его лишили сана

Патриарх Кирилл с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу

Церковный суд в Москве лишил сана священника Иоанна Коваля, клирика храма Андрея Первозванного в районе Люблино. В "молитве о святой Руси", которую читают во всех храмах РПЦ в связи с войной в Украине, священник заменил слово "победа" на слово "мир". Ранее по распоряжению патриарха Кирилла Коваль был запрещён в служении.

Заместитель председателя Епархиального суда Московской епархии протоиерей Владислав Цыпин подтвердил изданию "Правмир", что причиной лишения Коваля сана стало именно внесённое им изменение в слова молитвы. По словам Цыпина, тем самым священник допустил "клятвопреступление", отказавшись исполнять распоряжения священноначалия. Цыпин утверждает, что проблема не в слове "мир", а в неповиновении священника своему начальству, которое настаивало на том, что молитву необходимо читать так, как предписано.

Постановление церковного суда должен утвердить патриарх.

В тексте молитвы, утверждённой патриархом Кириллом, содержатся слова "возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу". Коваль же произносил "возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею мир". Телеграм-канал "Христиане против войны" сообщал, что некие прихожане храма, которым это не понравилось, написали на священника донос.

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