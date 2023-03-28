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Священника оштрафовали за "дискредитацию армии" в проповеди

Иллюстративное фото

Суд в Краснодарском крае оштрафовал священника Виктора Пивоварова на 40 тысяч рублей из-за проповеди в церкви. Суд признал его виновным в "дискредитации российской армии". На карточку дела на сайте суда обратила внимание "Медиазона".

Согласно тексту постановления, 19 февраля Пивоваров, находясь в церкви, путем высказываний, "осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации". Что именно сказал священник, не уточняется. Как говорится в документе, он признал вину.

Виктор Пивоваров – архиепископ Славянский и Южно-Российский Российской православной церкви (РосПЦ). РосПЦ – это одна из альтернативных православных юрисдикций с приходами на территории России, с точки зрения Русской православной церкви они являются неканоничными.

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