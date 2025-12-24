Священника оштрафовали за сравнение Путина с "безумцем-маньяком"

Суд в Славянске-на-Кубани оштрафовал служителя храма неканонической Российской православной церкви Илью Сигиду за сравнение президента России Владимира Путина с "безумцем-маньяком" и каннибалом. Ему вменили неуважение к государству и назначили штраф в 40 тысяч рублей.

Решение по административному делу было вынесено 18 декабря, сегодня на постановление обратили внимание СМИ, в том числе издание "7х7". Согласно материалам дела, Сигида разместил нарушающую закон статью на сайте архиепископа Российской православной церкви Виктора Пивоварова. Сейчас текст недоступен. В нем, как утверждает суд, были такие слова: "Один человек задавшись вопросом: ху из мистер путин видел во сне безумца-маньяка с оголенным торсом и большим ножом, который отрезвел сырого человеческого мяса с кровью и жадно пожирал его" (орфография и пунктуация сохранены).

23 декабря суд рассмотрел еще два административных дела в отношении Сигиды, их подробности пока неизвестны. Ранее сообщалось, что помимо трех эпизодов оскорбления государства в интернете ему вменили "дискредитацию" армии России, а также "реабилитацию нацизма".

27 ноября служителя храма в Славянске-на-Кубани с применением силы задержали вооруженные люди в масках, на следующий день его поместили под домашний арест. В управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю позднее подтвердили информацию об уголовном деле в отношении 34-летнего местного жителя, не называя его имя.

Илья Сигида – помощник архиепископа Российской православной церкви Виктора Пивоварова, которого ранее дважды штрафовали по статье о "дискредитации" армии. Самого Сигиду до этого арестовывали за "неповиновение полиции". Один из прихожан рассказывал, что видел служителя храма у суда – он был побрит налысо, а его ряса была порвана.