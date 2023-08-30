Священнику Иоанну Курмоярову запросили 7 лет колонии

На заседании суда в Санкт-Петербурге обвинение попросило приговорить священника Иоанна Курмоярова к семи годам колонии общего режима и лишить его права администрировать сайты в течение двух лет. Об этом сообщает Север.Реалии.
Курмоярова обвиняют в распространении так называемых "фейков" о российской армии. Уголовное дело возбудили из-за роликов на ютьюбе, в которых он рассуждал о действиях российской армии в Украине с точки зрения христианства. Курмояров больше года находится в петербургском СИЗО.
В суде священник попросил прощения за свои слова. Курмояров заявил, что удалил публикации по требованию Роскомнадзора. Он объяснил свои высказывания тем, что его травмировала мысль о том, что с обеих сторон конфликта "принимают участие и страдают люди православные".
Ранее священник признал свою вину. При этом он заявил, что в СИЗО, где он находится, плохие условия содержания. По словам Курмоярова, его и других арестантов несколько недель не водили в душ якобы из-за отсутствия горячей воды.
- Летом 2022 года новосибирского иеромонаха РПЦ Иоанна Курмоярова задержали в Петербурге и обвинили по уголовной статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России. Дело заведено на основании видео с ютьюб-канала Курмоярова под названием "Кто будет в аду, а кто в раю?", посвященного вторжению в Украину. По этой статье ему грозит до 10 лет колонии.
- В декабре 2021 года Курмояров написал заявление в Следственный комитет на Сергея Шойгу с просьбой привлечь министра обороны к ответственности за оскорбление чувств верующих. Священник считает, что находящиеся в храме Минобороны в подмосковном парке "Патриот" фрески с изображением красноармейцев и коммунистических символов оскорбляют чувства верующих.
- В феврале 2022 года Курмояров опубликовал открытое письмо с требованием к министру обороны убрать коммунистические символы из церкви. В марте из Минобороны ответили, что не считают эти изображения оскорбительными, более того, они якобы являются отображением уже существующей религиозной традиции.
- Летом 2020 года после критики главного храма Вооруженных сил митрополит запретил Курмоярова в служении "в связи с несоответствием званию клирика РПЦ" и "до выяснения всех обстоятельств недостойного поведения".
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