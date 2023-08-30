Священнику Иоанну Курмоярову запросили 7 лет колонии

На заседании суда в Санкт-Петербурге обвинение попросило приговорить священника Иоанна Курмоярова к семи годам колонии общего режима и лишить его права администрировать сайты в течение двух лет. Об этом сообщает Север.Реалии.

Курмоярова обвиняют в распространении так называемых "фейков" о российской армии. Уголовное дело возбудили из-за роликов на ютьюбе, в которых он рассуждал о действиях российской армии в Украине с точки зрения христианства. Курмояров больше года находится в петербургском СИЗО.

В суде священник попросил прощения за свои слова. Курмояров заявил, что удалил публикации по требованию Роскомнадзора. Он объяснил свои высказывания тем, что его травмировала мысль о том, что с обеих сторон конфликта "принимают участие и страдают люди православные".

Ранее священник признал свою вину. При этом он заявил, что в СИЗО, где он находится, плохие условия содержания. По словам Курмоярова, его и других арестантов несколько недель не водили в душ якобы из-за отсутствия горячей воды.