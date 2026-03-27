Связанная с Ираном группировка заявила о взломе почты директора ФБР

Хакерская группировка Handala заявила о взломе личной электронной почты директора ФБР Каша Пателя. Об этом сообщает Reuters.

На своём сайте хакеры опубликовали личные фотографии Пателя — на них он курит сигары, гримасничает и позирует перед зеркалом с бутылкой рома.

В Минюсте США подтвердили факт взлома, отметив, что опубликованные материалы выглядят подлинными.

Handala называет себя "пропалестинской группой мстителей", но западные спецслужбы, считают что под этим названием действуют подразделения иранской государственной киберразведки.

Спецслужбы Израиля ранее заявили, что за последние месяцы были предотвращены сотни атак на высокопоставленных израильтян, включая чиновников и сотрудников Минобороны. После начала 12-дневной войны с Ираном в июне 2025 года резко увеличилось число попыток взлома личных аккаунтов, в том числе сервисов Google.

Несколько месяцев назад Handala, в частности заявляла о взломе устройства бывшего премьер-министра Нафтали Беннета и его соратницы Аелет Шакед. Кроме того, группа утверждала, что получила доступ к мобильному устройству Цахи Бравермана, главы офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

