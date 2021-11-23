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Свыше 40 человек, включая детей, сгорели в рейсовом автобусе в Болгарии

На западе Болгарии, по меньшей мере, 46 человек погибли в результате катастрофы с пассажирским автобусом.

Среди погибших - дети. Семь человек госпитализированы с ожогами.

ДТП произошло около двух часов ночи по местному времени на трассе близ села Боснек. По предварительным данным, транспортное средство врезалось в дорожное ограждение, после чего загорелось.

У автобуса были номера Северной Македонии. Министр иностранных дел этой страны Буяр Османи сообщил, что автобус возвращался в Скопье из поездки на выходные дни в Турцию. Там туристы посещали Стамбул.

Глава МВД Болгарии Бойко Рашков, посетивший место автокатастрофы, рассказал, что тела жертв "сгорели полностью". Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев сейчас находится в контакте в болгарскими властями в связи с произошедшей трагедией, передаёт "Би-би-си".

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