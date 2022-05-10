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Сын бывшего филиппинского диктатора победил на выборах президента

Сторонник Фердинанда Маркоса на праздновании его победы на выборах

Сын бывшего филиппинского диктатора Филиппин Фердинанда Маркоса Фердинанд Маркос-младший победил на выборах президента страны. 64-летний сенатор набрал 56 процентов голосов, его соперница Лени Робредо — 26 процентов.

Маркос-старший правил 21 год и был свергнут в результате массовых протестов и военного переворота после того, как он объявил себя победителем на президентских выборах 1986 года. Его правление сопровождалось масштабной коррупцией и преследованиями оппозиции. Состояние его вдовы оценивалось в конце 80-х в 10 миллиардов долларов.

Маркос -младший в 2016 году выдвигал свою кандидатуру на пост вице-президента Филиппин при президенте Родриго Дутерте. Тогда он проиграл выборы. Дутерте не может переизбраться на новый срок по Конституции, однако его дочь Сара выигрывает выборы вице-президента, свидетельствуют опросы.

При Дутерте-отце умерший в изгнании диктатор Маркос был перезахоронен с воинскими почестями на главном кладбище страны вопреки протестам оппозиции. Перед президентскими выборами кампания в соцсетях и прессе называла времена правления Маркеса-старшего золотой эрой для Филиппин.

Рост популярности бывшего диктатора обусловлен в том числе и разочарованием избирателей в реформах правивших после него президентов. Сейчас согласно официальным данным, за чертой бедности в 110-милионной стране живут почти каждый пятый житель. В 2020 году экономика страны пережила сильнейшую в истории рецессию на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

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