Сын Дмитрия Медведева вступил в "Единую Россию" 

Сын заместителя председателя Совета безопасности РФ и председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, 26-летний Илья Медведев, вступил в партию власти.

Партийный билет "Единой России" вручил ему во вторник зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Чиновник выразил уверенность, что опыт 26-летнего Медведева "подтолкнёт молодых ребят" также вступить в ряды партии.

В ответ сын Дмитрия Медведева заявил, что надеется быть полезным в сферах "детского спорта, здравоохранения и образования, поддержки малого и среднего бизнеса", помочь "наладить все процедуры, связанные с импортозамещением", и отдельно отметил, что "актуальным и интересным" для него является "направление цифровой трансформации - и государства, и партии, и бизнеса".

Публичной информации о жизни Ильи Медведева до сегодняшнего дня было немного. Известно, что в 2017 году он окончил международно-правовой факультет Московского государственного института международных отношений (МГИМО), а его дипломная работа была посвящена акционерным обществам в России и Великобритании и их правовому регулированию.

В 2020-м году Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о сыне, сказал, что тот "пытается заниматься частными бизнес-проектами, в том числе в сфере цифровой экономики", однако "особых успехов" отец у него "пока не видел". Медведев-старший выразил надежду, что у сына "всё впереди".

Ряд СМИ сообщали, что некоторое время Илья Медведев работал в США, однако подтверждений этой информации нет.

Сам Илья Медведев несколько лет назад рассказывал, что в детстве мечтал стать киноактёром. В середине нулевых он снялся в двух сериях детского киножурнала "Ералаш".