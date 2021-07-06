Сын экс-губернатора Фургала выдвинулся на выборы в Госдуму

Сын арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подал документы для выдвижения в Госдуму. Об этом Антон Фургал сообщил в своем инстаграме.

По словам Антона Фургала, он принял решение идти самовыдвиженцем в Госдуму по 70-му избирательному округу, на котором раньше был избран депутатом Государственной Думы его отец.

Избирательная комиссия края подтвердила эту информацию. Для регистрации на выборах Антону Фургалу необходимо собрать более 15 тысяч подписей избирателей.

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