Сын экс-губернатора Фургала выдвинулся на выборы в Госдуму

Сын арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подал документы для выдвижения в Госдуму. Об этом Антон Фургал сообщил в своем инстаграме.
По словам Антона Фургала, он принял решение идти самовыдвиженцем в Госдуму по 70-му избирательному округу, на котором раньше был избран депутатом Государственной Думы его отец.
Избирательная комиссия края подтвердила эту информацию. Для регистрации на выборах Антону Фургалу необходимо собрать более 15 тысяч подписей избирателей.
- Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в июле 2020 года по обвинению в организации убийств 14-16-летней давности. Он вину не признает и жалуется на давление со стороны следствия. Сторонники Фургала считают его преследование политическим – несколько лет назад на выборах главы региона он победил кандидата от "Единой России".
- В Хабаровске после его ареста жители больше полугода каждую неделю проводили массовые акции в его поддержку. На ежедневные пикеты хабаровчане выходят до сих пор.
- Антона Фургала задерживали по обвинению в призывах к митингам в поддержку егоотца.
- Сергей Фургал был депутатом Госдумы с 2007 по 2018 годы.
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