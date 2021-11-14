Сын Каддафи зарегистрировался кандидатом в президенты Ливии

Сын покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам подал в воскресенье документы для регистрации кандидатом в президенты страны. Первые в истории Ливии прямые президентские выборы запланированы на 24 декабря.

Более 10 лет назад отец Сейфа аль-Ислама, правивший Ливией десятки лет, был свергнут в результате восстания, поддержанного авиаударами стран Запада, и убит. После этого гражданская война - уже между противниками Каддафи - продолжилась. Запад и восток Ливии по-прежнему находятся под контролем различных сил. Только в нынешнем году им удалось договориться о едином правительстве и проведении выборов.

Сын Каддафи, которого считали его правой рукой и возможным наследником, после свержения его отца несколько лет провёл в качестве пленника одного из вооружённых отрядов, в то время как суд в Триполи приговорил его к смерти. Однако впоследствии приговор был отменён, а сам Каддафи-младший отпущен на свободу. Ныне 49-летний Сейф аль-Ислам заявил о своём выдвижении в южном городе Себха. Он был одет в традиционное ливийское одеяние, подобное тому, которое носил его отец, и цитировал стихи из Корана. В последние годы он почти не появлялся на публике, однако дал несколько интервью западным СМИ.

Би-би-си отмечает, что Каддафи остаётся фигурой, популярной в различных слоях ливийского общества. При этом велико и число тех, кто ненавидит его как символ режима его отца.

Помимо Каддафи, в выборах собираются участвовать другие политические тяжеловесы, лидеры противоборствующих фракций, в том числе генерал Халифа Хафтар, прмьер-министр Абдудхамид аль-Дбейба, спикер парламента в Бенгази Агила Салех. Однако само проведение выборов по-прежнему под вопросов из-за споров между различными политическими силами.