Сын Кадырова будет "курировать" помощь Чечни населению сектора Газа

17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров будет "курировать" сбор средств на гуманитарную помощь жителям сектора Газа.

О назначении Адама Кадырова на очередную должность пишет республиканское агентство "Грозный-Информ". В понедельник в администрации главы Чечни прошла посвященная координации помощи населению сектора Газа встреча, организованная департаментом по взаимодействию с религиозными и общественными организациями. По итогам совещания, решено отправлять гуманитарную помощь в сектор Газа "в виде продовольствия, медикаментов и других жизненно необходимых средств". Распределением помощи будут заниматься три фонда, базирующихся в Чечне.

В чем будут заключаться обязанности Адама Кадырова в сообщениях СМИ не уточняется.

Главной причиной действовавшего до сих пор запрета на сбор средств на закупку гуманитарной помощи для Газы министр печати Чечни Ахмед Дудаев называл опасность попадания собранных денег к запрещенным организациям. Запрет не касался фонда имени Ахмата Кадырова, который "оказывает адресную поддержку пострадавшим". "Проект" называл фонд "кошельком главы Чечни", который "получает огромные деньги в виде дани от крупного бизнеса и простых чеченцев", - пишет "Медиазона".





С 15-летнего возраста Адам Кадыров формально возглавляет службу безопасности своего отца Рамзана Кадырова. В 2023 году он был назначен"куратором" сформированного в Чечне батальона Минобороны РФ, названного в честь Байсангура Беноевского. Также он "курирует" батальон, носящий имя еще одного лидера антироссийского сопротивления на Северном Кавказе – шейха Мансура, а также "Российский университет спецназа" в Гудермесе, и структуры республиканского МВД. Публичная активность Адама Кадырова на этих постах ограничивалась участием в совещаниях и награждением бойцов и сотрудников "курируемых" им ведомств – за что именно он отвечает на своих должностях, неясно.

В апреле Адам Кадыров стал секретарем Совета безопасности Чечни.

В июне 17-летний Адам Кадыров женился. Торжество прошло с размахом и публично при том, что свадьбы его двух старших братьев состоялись в условиях строгой секретности.



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