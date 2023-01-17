Сын красноярского губернатора Артём Усс попросил об экстрадиции в Россию

Сын губернатора Красноярского края, предприниматель Артём Усс попросил суд в Милане об экстрадиции в Россию, а не в США, где его обвинили в уклонении от американских санкций и отмывании денег. Ранее Усса арестовали в Италии по запросу США.

"Выдайте меня российским властям, не экстрадируйте меня в США", – cказал Усс в ходе судебного заседания, пишет итальянская газета La Repubblica.

Решение суда было отложено. Адвокаты Усса запросили в США дополнительную информацию о том, в каких условиях будет содержаться задержанный и по каким статьям планируется суд в случае его выдачи.

В конце октября Мещанский суд Москвы заочно арестовал Усса по делу о легализации денежных средств в особо крупном размере. Усса-младшего также объявили в федеральный розыск, следует из базы данных МВД России. Предполагалось, что это было сделано для того, чтобы Россия могла запросить у властей Италии экстрадицию Усса.

Ранее Вашингтон направлял запрос об экстрадиции бизнесмена в Соединенные Штаты. Минюст США считает его виновным в контрабанде нефти, экспорте военных технологий из США и отмывании денег.