Сын Пескова после смерти знакомого в ДТП пообещал "продолжить гонять"

Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Мика Песков выложил в инстаграме пост, в котором пообещал "продолжить гонять" на автомобиле, несмотря на гибель в ДТП в центре Москвы своего знакомого - блогера Саида Губденского.

Скриншот сообщения Мики Пескова выложило издание "Медуза", признанное российскими властями "иностранным агентом". Пресс-секретарь президента России, комментируя пост сына, заявил, что это писал не он. "Скриншот он перепостил", - сказал Дмитрий Песков, не уточнив, кому тогда принадлежит обещание "гонять".

Накануне блогер Саид Губденский, который вёл популярный блог об автомобилях в ютьюбе, разбился насмерть в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, выехав на высокой скорости на встречную полосу и спровоцировав аварию. Кроме Губденского, который находился за рулём, в ДТП погиб президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Ещё несколько человек пострадали.

По данным СМИ, у Губденского были десятки неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения, большинство из них - за серьёзное превышение скорости.