Сын Евгения Пригожина получил контроль над двумя компаниями отца

Сын основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Павел получил контроль над двумя компаниями, которые ранее принадлежали отцу, сообщил телеграм-канал Daily Storm со ссылкой на базу "СПАРК-Интерфакс".

Речь идёт о компаниях "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг", которые занимаются, в частности, поставками продуктов питания и заработали миллиарды рублей на госзаказах.

Издание "Фонтанка" в свою очередь отмечает, что официально сын Евгения Пригожина стал "доверительным управляющим" согласно официальному делу о наследстве, которое было открыто 8 сентября 2023 года.