Сын одного из лидеров списка ЕР получил бесплатно квартиру в центре Москвы

Сын сопредседателя "Общероссийского народного фонда" и главы фонда "Талант и успех" Елены Шмелёвой в 2018 году бесплатно получил от государства квартиру в центре Москвы. Позднее Максим Мальков подарил эту недвижимость своей матери. Об этом сообщает издание "The Insider" (внесено в реестр СМИ-иноагентов).

Шмелёва является кандидатом в Госдуму от "Единой России" и находится под номером четыре в федеральном списке партии на предстоящих выборах. Её называют входящей в ближний круг президента Владимира Путина. Шмелёва указала квартиру в жилом комплексе "Дом на Тишинке" в своей декларации. The Insider оценивает стоимость этой недвижимости в 100 миллионов рублей.

В 2018 году на момент получения квартиры сыну Шмелёвой было 20 лет. Ни он ни его мать не состояли на госслужбе, а значит не имели права на получение недвижимости от управления делами президента. Журналисты отмечают, что ранее у Шмелёвой была квартира в Москве, но в 2018 году, она перешла в собственность государства. Её стоимость оценивается в 13 миллионов рублей.

The Insider обратился к Шмелёвой за разъяснением, она заявила, что "всё, конечно, законно" и обещала предоставить более развернутый комментарий. После этого она перестала отвечать на звонки и сообщения журналистов.