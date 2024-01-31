Сын участника войны, поступивший в МФТИ без экзаменов, отчислен

Сын участника войны в Украине, который поступил в "Физтех-школу прикладной математики и информатики" с самым низким баллом в истории, был отчислен из МФТИ после первой сессии. Внимание на это обратила журналистка "Важных историй" Соня Савина.

В июле 2023 года молодой человек по имени Дмитрий рассказал, что смог поступить в Московский физико-технический институт - ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, набрав всего 127 баллов: 57 по русскому языку и 70 по математике. При этом проходной балл в Физтех-школу прикладной математики и информатики - не менее 290 баллов.

Дмитрий поступал "по отдельной квоте" без экзаменов (его отец получил ранение при вторжении в Украину). Он рассказал, что в школе учился плохо и решить задачи на собеседовании в МФТИ не смог. Руководство вуза, по его словам, попыталось отговорить его от поступления.

В опубликованном 29 января ролике на ютьюбе отчисленный студент рассказал, что на второй месяц учёбы он заболел и стал пропускать пары, а когда снова начал посещать лекции, то ему было тяжело усваивать новую информацию. При этом юноша не знает, сгорит ли его льгота на поступление как для сына участника войны в Украине, но он хотел бы пересдать математику и информатику.

По данным министерства образования, в 2023 году во все российские вузы "по отдельной квоте" зачислили около семи тысяч абитуриентов.

Поправки, введённые в закон об образовании по предложению президента Владимира Путина, в июне 2023 года, дают участникам вторжения в Украину и их детям приоритет при поступлении, а дети погибших и раненых на войне могут пройти в любой вуз без экзаменов.

Всего в 2023 году "по отдельной квоте" без экзаменов в престижные вузы России взяли как минимум 203 абитуриента. Больше всего – в МИФИ, СПбГУ и МГУ.