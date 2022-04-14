Сын Якунина заявил, что против войны в Украине и не голосовал за Путина

Андрей Якунин, сын бывшего главы РЖД и приближённого к Владимиру Путину бизнесмена Владимира Якунина, заявил, что он против войны в Украине, сообщает издание "Агентство" со ссылкой на интервью Якунина-младшего итальянскому каналу La7.

"Многие россияне решительно выступают против военного вторжения в Украину, и я один из них", – сказал Андрей Якунин, добавив также, что он никогда не голосовал за Владимира Путина.

Бывшего главу РЖД Владимира Якунина неоднократно обвинял в коррупции Алексей Навальный. Также, согласно расследованию издания The Insider, Якунин-старший "участвовал в аферах с редкими металлами" и "угрожал убийством за расследования" своей деятельности.

В апреле Великобритания внесла Владимира Якунина в санкционный список.

Сын бизнесмена Андрей Якунин в данный момент находится в Италии. Сообщается, что ему принадлежат гольф-клуб, в который он собирается вложить 150 миллионов евро, и замок в Перудже.