Сына красноярского губернатора объявили в розыск в России

Суд в Москве заочно арестовал 40-летнего Артёма Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, по уголовному делу о легализации денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС.

Усса-младшего также объявили в федеральный розыск, следует из базы данных МВД РФ.

Теперь Россия может запросить у властей Италии экстрадицию Усса. По статье об отмывании денег в особо крупном размере сыну красноярского главы грозит до семи лет лишения свободы.

Вероятно, дело против Усса возбудили в России, чтобы добиться его экстрадиции на родину, а не в США, где сына красноярского губернатора подозревают в уклонении от санкций и отмывании денег в интересах оборонных компаний России, а также в организации схем по продаже нефти через подставные фирмы.

17 октября Артёма Усса задержали в аэропорту Милана, в Италии по требованию властей США. Свою вину Усс-младший не признает. Он отказался от экстрадиции в США. Защита настаивает на переводе Усса под домашний арест, так он имеет бизнес в Италии.

Губернатор Красноярского края Александр Усс, комментируя арест сына в своём телеграм-канале, назвал дело политическим.