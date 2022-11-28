Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Сына красноярского губернатора отпустили под домашний арест

Артём Усс

Апелляционный суд в Милане отпустил из-под стражи под домашний арест cына губернатора Красноярского края Артёма Усса, которого в США обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег в интересах оборонных компаний России. Об этом сообщило местное издание Prealpina. Решение было принято 25 ноября.

На Усса надели электронный браслет, который он обязан носить до завершения разбирательства по запросу о его экстрадиции в США. Генеральный прокурор Милана уже подал заявление о выдаче Усса в США.

17 октября Артёма Усса задержали в аэропорту Милана по требованию американских властей . Свою вину Усс-младший не признаёт. Он отказался от экстрадиции в США. Защита настаивала на переводе Усса под домашний арест, так он имеет бизнес в Италии.

Губернатор Красноярского края Александр Усс, комментируя арест сына в своём телеграм-канале, назвал дело политическим.

Месяц назад суд в Москве заочно арестовал 40-летнего Артёма Усса по уголовному делу о легализации денежных средств в особо крупном размере. Его также объявили в федеральный розыск, следует из базы данных МВД РФ.

Вероятно, дело против Усса возбудили в России, чтобы добиться его экстрадиции на родину, а не в США. Минюст США считает пятерых россиян, включая Усса, виновными в контрабанде нефти, экспорте военных технологий из США и отмывании денег.

  • Компании арестованного сына красноярского губернатора Артёма Усса поставляли в Россию космические технологии на миллионы евро. В том числе - модули, которые могли быть использованы в спутниках-шпионах, обратило внимание "Агентство".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG