Съёмки сериала "Корона" приостановили из-за смерти королевы

Съёмки сериала "Корона", который выходит на Netflix и повествует о правлении британской королевы Елизаветы II и жизни королевской семьи, будут на время приостановлены в связи со смертью королевы. Об этом сообщило издание Deadline со ссылкой на письменное заявление сценариста и продюсера "Короны" Питера Моргана.

Он назвал сериал "любовным письмом" к ныне покойной королеве и сообщил, что сьёмкти прекратятся "из уважения" к ней. Когда они возобновятся, в письме не говорится.

Премьера сериала "Корона" состоялась в 2016 году. Сериал во многом основан на исторических фактах, однако является художественным. В первых четырёх сезонах рассказывалось о правлении Елизаветы II с её восхождения на трон до начала 1990-х годов. Пятый сезон должен был выйти в эфир в ноябре нынешнего года. Один из сюжетов, который должен быть в нём отражён - визит королевы в Россию в октябре 1994 года, её первое и единственное посещение страны. Ранее были распространены кадры со съёмочной площадки, на которых играющая королеву Имельда Стонтон приветствует почётный караул в московском аэропорту Внуково. Для съёмок улиц Москвы был избран район "маленькая Германия" в Брэдфорде. Съёмки велись вскоре после начала российского вооружённого вторжения в Украину.

Сейчас идут съёмки шестого сезона "Короны".

В ходе визита в Россию Елизавета II встретилась с президентом России Борисом Ельциным. Она встречалась и с Владимиром Путиным, когда тот посещал Лондон вскоре после своего избрания президентом.

Королева Великобритании умерла 8 сентября. Новым королём под именем Карл III стал её сын Чарльз. В Британии объявлен траур. Государственный траур завершится в день похорон, а королевский, который соблюдают монархические учреждения и члены королевской семьи, продлится ещё 7 дней после них. Дата похорон пока не объявлена. Ожидается, что король сегодня вечером выступит с обращением к нации после возвращения в Лондон из Шотландии, где умерла королева.