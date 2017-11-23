СМИ: США намерены сохранить военный контингент в Сирии

Соединенные Штаты рассматривают вариант сохранения в Сирии небольшого контингента американских военнослужащих, находящегося сейчас на севере страны, на территории, контролируемой Демократическими силами Сирии, коалицией различных курдских и арабских групп. Об этом со ссылкой на источники в администрации Дональда Трампа, сообщает газета The Washington Post.

Цель американского контингента - помочь своим союзникам зачистить территорию от остатков группировки ИГ и гарантировать стабильность ситуации в регионе, управляемом местными органами власти. Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о том, что американские войска не покинут Сирию пока не будет достигнуто соглашение о политическом урегулировании конфликта между правительством Башара Асада и сирийской оппозицией. Газета цитирует экспертов, которые говорят, что США также ставят своей задачей противостояние растущему иранскому влиянию в Сирии.

Сейчас в Сирии официально находится 503 американских военнослужащих, которые тренируют и оказывают поддержку подразделениям Демократических сил Сирии. Известно, что в стране действуют американские силы специального назначения, насчитывающие несколько сотен человек, артиллерийские расчеты и военные авиадиспетчеры.