Сырский: ВСУ сорвали план наступления армии РФ в Сумской области

Украинские войска успешно сорвали попытку армии России продвинуться вглубь Сумской области. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооружённых Сил Украины Александр Сырский в ходе доклада президенту Владимиру Зеленскому.

Как рассказал сам Зеленский, особое внимание в докладе было уделено ситуации на Покровском направлении в Донбассе, где только за прошедшие сутки произошло 51 боевое столкновение. В рамках встречи подробно обсуждались потребности армии — в первую очередь, поставки необходимого вооружения. Зеленский сообщил, что намерен поднять этот вопрос на переговорах с международными партнёрами на следующей неделе.Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Рустему Умерову поручено ускорить привлечение внешнего финансирования на расширение производства беспилотников.

Также прозвучал доклад главы Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко об эффективности международных санкций против России. По словам Зеленского, санкционное давление существенно ослабило российский экономический потенциал. Украина и её партнёры продолжают формировать новые направления экономического давления, способные нанести ещё более болезненный удар по экономике РФ.