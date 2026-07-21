Сырского на посту главкома ВСУ сменит Драпатый

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 21 июля заявил, что принял решение назначить генерала Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ. Александр Сырский снят с должности.

Это произошло на фоне крупных протестов, участники которых требовали восстановить в должности министра обороны Михаила Фёдорова и снять Сырского, с которым конфликтовал Фёдоров.

Ранее о том, что Александра Сырского заменит Михаил Драпатый, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Как заявил Зеленский, он принял решение совместно с Драпатым, и.о. министра обороны Евгением Хмарой и заместителем главы офиса президента Павлом Палисой. По словам Зеленского, "формализованы" все решения будут 22 июля. Будет "обновлена конфигурация" Генштаба ВСУ.

Известно, что во вторник Зеленский вновь встретился с Михаилом Фёдоровым, бывшим министром обороны, отставка которого вызвала акции протеста в ряде городов Украины. Фёдоров публично заявил о своём конфликте с Сырским из-за различных подходов к армии, её снабжению и стилю руководства. Наличие конфликта подтвердил и Зеленский.

И.о. министра обороны накануне был утверждён Евгений Хмара. Зеленский заявил, что предложил Михаилу Фёдорову новую должность в правительстве, связанную с развитием технологического направления государства.

Участники акций протеста требовали восстановления Фёдорова в должности, звучали также требования отставки Сырского. Демонстранты считают последние успехи Украины на фронте во многом заслугой Фёдорова, а Сырского обвиняют в том, что он является сторонников устаревших концепций ведения войны, и в частности недооценивает роль беспилотников.

Михаил Драпатый, популярный в обществе генерал, назывался одним из кандидатов на пост главкома. Он руководил украинским наступлением в Херсонской области, командовал Харьковской группировкой, был командущим Сухопутными войсками. В фейсбуке он поблагодарил президента за доверие и Сырского за работу. Как написал Драпатый, он будет работать "ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сейчас защищают нашу страну".



