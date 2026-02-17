5 февраля 2026 года Путин выступил на церемонии открытия Года единства народов России. Это его последнее личное появление перед большим количеством людей на момент этой публикации. Два рабочих совещания в Кремле прошли на следующий день. С тех пор Кремль перешел на публикацию "консервов", выяснила "Система". Таким образом, Путин не появлялся перед камерами 11 дней. На этой неделе у него запланировано несколько публичных мероприятий.

"Консервы" – это заранее отснятые встречи президента с чиновниками, политиками и бизнесменами. Их записывают впрок и кладут на полку. Когда президент уезжает в отпуск, болеет или работает непублично, пресс-служба публикует эти записи, выдавая за сегодняшние новости. Лояльные медиа также распространяют сообщения о "сегодняшней" активности президента.

Мы уже разоблачали "консервы" по различным визуальным уликам в кабинете Путина – расстановке книг, карандашей и ручек, а также отсутствию в кремлевском кабинете новогодней елки спустя несколько дней после ее торжественного появления. В 2026 году "Система" насчитала не менее 18 "консервных" встреч президента.

В 2026 году мы продолжаем находить такие визуальные индикаторы.

🍃 Улика № 1: Биологические часы в горшке

По углам кабинета президента стоят две аглаонемы – это популярное комнатное растение. Аглаонема не подчиняется графику Кремля, поэтому стала для нас удобным визуальным индикатором появления "консервов".

Мы заметили, что этой зимой один из листков аглаонемы, стоящей справа, начал желтеть. Кроме того, на более широком таймлайне видно, как у растения отрастают листья, выходя за границы горшка.

Жухлый лист можно заметить на видео со встречи с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой (28 января). На встрече с руководителем компании "Мантера" Александром Ткачевым (6 февраля) видно, что этот лист совсем пожелтел. А другие листья – отрасли. По состоянию растения можно судить об очередности встреч.

Однако почти на всех встречах, опубликованных начиная с 9 февраля, аглаонема сновно "вросла" и позеленела. Растения так не умеют делать – это Кремль публикует "консервы".

Исключением стала встреча с вице-премьером Татьяной Голиковой: на кадрах с нее также видно жухлый лист. Далее – почему это "консерва".

💅 Улика № 2: Маникюр Голиковой

10 февраля Кремль отчитался о встрече Путина с Голиковой. На этой встрече у Голиковой маникюр пыльно-розового цвета. Хотя ровно за день до публикации встречи в Кремле и на следующий день после этого на публичных мероприятиях ногти Голиковой были покрашены в более яркий розовый оттенка "Барби". При этом такой же пыльно-розовый, как на встрече с Путиным, Голикова носила в первых числах февраля 2026 года – тогда предположительно и была записана эта "консерва".

Эта встреча имеет еще одну особенность. На ней Путин чуть затрудненно произносит звук "с". На других записях, опубликованным Кремлем с 9 по 17 февраля, Путин говорит как обычно. Такое специфическое произношение у Путина встречается чуть раньше: точно так же он приглушает согласные на своих публичных выступлениях 5 февраля. До этой даты он говорит как обычно.

Список "консервов" февраля 2026 года и гостей Путина, участвовавших в постановочных съемках:

Исчезновение Путина совпало с семейным праздником. В середине февраля день рождения отмечал его старший сын Иван.

18 февраля Путин проведет совещание с членами правительства и поучаствует в заседании Агентства стратегических инициатив – все по видеосвязи. Кроме того, на неделе президент планирует принять участие в совещании судей.

"Система" направила запрос в пресс-службу Кремля.