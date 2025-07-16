"Доброкор". В России появилась новая схема вербовки наемников на войну: больше выплат, служба под контролем ГРУ

В 2025 году в России заработала новая схема отправки наемников на фронт – "Доброкор". По этой системе на войну в Украине могли отправиться уже более полутора тысяч человек. Они пополнили подразделения "Добровольческого корпуса" – структуры, которая создана на основе "ЧВК "Редут" и подконтрольна Главному разведывательному управлению (ГРУ). Теперь у потенциальных наемников есть выбор: заключить добровольческий контракт по старой системе "Редут" или по новой – "Доброкор". Первая позволяет расторгнуть контракт в любой момент, но не дает социальных гарантий.

Вторая – обещает легальный статус военного с доступом к социальным льготам и региональным выплатам, но разорвать такой контракт до конца срока – невозможно. Правда, выплаты удается получить далеко не всегда, а часть наемников принципиально выбирают старую систему вербовки. Расследовательский проект "Система" разобрался, что представляет собой система найма "Доброкор", вербовщики которой собирают "расходную живую силу" по всей стране. Мы используем слово "доброволец" как синоним слова "наемник", поскольку вербовка по системам "Редут" и "Доброкор" ведется в нерегулярные вооруженные силы: добровольцы (они же наемники) не заключают контракт напрямую с Минобороны и воюют в отдельных добровольческих формированиях. "Продолжается набор в ДРШБр "Святой Георгий" Союза Добровольцев Донбасса (по системе "Редут") по различным военным специальностям", – так начинается стандартное объявление о наборе в состав добровольческого формирования, опубликованное еще в декабре 2024 года. Вместо "Святого Георгия" можно подставить название практически любого из более чем двух десятков российских наемнических отрядов. Но уже весной 2025 года в подобных объявлениях появилась альтернативная опция: теперь отправиться на войну в Украине в составе добровольческих подразделений можно не только упомянутой системе "Редут", но и по неизвестной ранее системе "Доброкор".

Название "Доброкор" – это сокращение от "Добровольческого корпуса" Минобороны. Эта структура была создана в 2023 году на фундаменте "ЧВК "Редут" и объединила десятки наемнических подразделений, которые комплектовались по "редутовской" системе. Куратором и финансовым центром "ЧВК "Редут" и, соответственно, "Добровольческого корпуса", выступает ГРУ, выяснили ранее "Система" и "Схемы" в совместном расследовании. На сайте "Доброкора" перечислены 27 подразделений, в которые ведется набор по новой схеме. Самые известные из них: связанные с 16-й бригадой ГРУ "Волки", "Тигр" и "Рысь", православно-патриотический "Невский"; штурмовая бригада "Ветераны" (носят нашивки с изображением Путина); околофутбольная "Эспаньола" и казачий "Дон", а также бригада "Святой Георгий", созданная под эгидой "Союза добровольцев Донбасса" (СДД). Все они ранее входили в "ЧВК "Редут". Как ГРУ создало "Добровольческий корпус" 15 февраля 2023 специальным приказом № 67 министерство обороны закрепило единый принцип комплектования добровольческих отрядов на войну. Через две недели ведомство выпустило непубличный приказ о создании "Добровольческого корпуса". Его костяк составили разрозненные наемнические подразделения, входившие в систему "ЧВК "Редут". В июне того же года военный министр Сергей Шойгу приказал командирам добровольческих формирований подписать контракты с Минобороны. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отказался подписывать соглашение, а вскоре и вовсе устроил вооруженный мятеж. В отличие от Пригожина, командиры "редутовских" отрядов подписали контракты с Минобороны уже к 1 июля 2023 года. Этот день считается официальной датой основания "Добровольческого корпуса". Главный куратор "Добровольческого корпуса" – замглавы ГРУ, генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Несмотря на регулярные слухи о его возможной отставке, в 2025 году он, судя по всему, продолжает управлять "корпусом" и вручает награды бойцам. Еще один высокопоставленный командир "корпуса" – бывший полковник ГРУ и экс-мэр Тамбова Алексей Кондратьев. Весной 2022 года он возобновил военную карьеру, возглавив добровольческую казачью бригаду "Дон". В 2023 году эта бригада стала частью "корпуса", как и прочие "редутовские" отряды.

Куратор наемников генерал Владимир Алексеев – кто это? С 2016 года находится под санкциями США за "злонамеренные действия в киберпространстве". В 2019 году подпал под санкции ЕС как ответственный за хранение, перевозку и применение отравляющего вещества "Новичок" в Солсбери офицерами ГРУ. После начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину попал в санкционные списки Великобритании, Канады и Украины. Летом 2022 года был замечен на переговорах военных делегаций Турции, России, Украины и ООН в Стамбуле. В 2023 году "Система" отправила Владимиру Алексееву вопросы о его роли в создании системы "Редут". Он не ответил, но поставил эмодзи сердечка на наше сообщение. В "корпусе" действует жесткий принцип "единоначалия", но процесс принятия решений отличается от привычного военного, рассказывал в интервью для сайта "Доброкор" заместитель командира "корпуса" по военно-политической работе генерал-лейтенант Анатолий Бибилов, еще недавно – президент самопровозглашенной республики Южная Осетия и человек с военным прошлым в России. По его словам, "корпус" отличает принцип гибкого управления, когда подразделения общаются не через штаб, а напрямую друг с другом. Также командование может "в кратчайшие сроки" менять структуру объединения и отдельных формирований. "Корпус – очень живой, подвижный организм", – резюмирует Бибилов. Подразделения "Добровольческого корпуса" воюют практически на всех направлениях фронта: Харьковском, Донецком, Луганском, Запорожском, Херсонском. Они принимали участие и в боях за Курскую область, включая ставшую культовой среди Z-аудитории операцию "Поток" под Суджей, когда российские военные вошли в тыл ВСУ по газовой трубе. Один "корпус" – две системы Чтобы разобраться в отличиях "Доброкора" от "Редута", корреспондент "Системы" связался с вербовщиками разных отрядов, представившись потенциальным рекрутом (их телефоны находятся в открытом доступе и позвонить по ним может любой). Мы также проанализировали открытые данные и телеграм-чаты, где общаются российские военные и их родственники. Что общего Обе системы комплектования подразумевают службу в одних и тех же подразделениях "Добровольческого корпуса". На войну могут отправиться мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, и женщины от 18 до 45 лет (их отправляют служить в медицинские отряды). Зарплата от 205 тысяч рублей ($2,6 тысяч) в месяц и выше – в зависимости от должности. Обучение на полигоне длится от 10 дней до двух недель. Минимальный срок контракта – полгода, также есть возможность заключить контракт на восемь месяцев и год. При этом "редутовский" и "доброкоровский" контракты не продлеваются автоматически "до конца СВО", в отличие от обычного контракта с Минобороны: добровольцы после окончания контракта могут либо продлить его по собственному желанию, либо вернуться домой. Тогда как контрактники Минобороны и мобилизованные, даже если в их контракте указан срок службы в один или два года, смогут уволиться только после официального завершения боевых действий. После завершения контракта доброволец, по какой бы из двух систем он не был принят на службу, может претендовать на статус ветерана боевых действий. Однако на этом социальные льготы "редутовца" фактически заканчиваются, тогда как бойцы, завербованные по системе "Доброкор", получают больше привилегий – подробнее об этом далее. "Редут": полулегально, без "подъемных", но можно соскочить Когда доброволец вербуется на войну по "редутовской" системе, он заключает договор с фиктивным юрлицом "ЧВК "Редут". Это дает бойцу право разорвать контракт до завершения срока: его могут внести в черный список "Редута", но никаких правовых последствий не возникнет. Такой полулегальный статус подразумевает и то, что "редутовцы" не могут претендовать на дополнительные выплаты и социальные гарантии для военных. В "Редуте" всегда существовала проблема с получением не только социальных льгот, но и зарплат. В российских соцсетях можно найти множество однотипных комментариев от родственников добровольцев, заключивших контракт с "Редутом". Зачастую люди не знают, как связаться с руководством "ЧВК" по вопросам невыплаченной зарплаты или денег, обещанных по контракту за ранение или смерть бойца. Нанятые по системе "Редут" бойцы покупают обмундирование самостоятельно: "если есть своя форма, разгрузка, бронежилет, каска – берите!", – указано в шаблонном сообщении от "Владимира Владимировича", вербовщика "Волков", которое он рассылает потенциальным наемникам. "В "Редуте" тебе ничего не дадут", – подтверждает "Шатен", рекрутер ДРШБр "Восток". Однако "редутовцы" вместе с зарплатой за третий месяц получают и компенсацию в размере 50 тысяч рублей ($640) за покупку формы. По различным подсчетам, средний срок жизни российского новобранца в Украине составляет от одного до двух месяцев.

Система "Редут" подразумевает, что наемник будет проходить чекап здоровья уже на точке сбора; ему не нужно проверять здоровье заранее – достаточно устного подтверждения рекрутеру. Стоит отметить, что в конце 2023 года по системе "Редут" начали вербовать и людей с ВИЧ в специальные отряды "Амбрелла". Аналогичные отряды с тем же названием ранее были у ЧВК "Вагнер". Набор в такие подразделения по "редутовской" схеме найма ведется и в 2025 году, убедился корреспондент "Системы", обнаружив соответствующие объявления в телеграм-каналах отрядов "корпуса". "Доброкор": более легальный статус, с "подъемными", но нельзя уйти до конца контракта Наемник по системе "Доброкор" подписывает контракт "о пребывании в добровольческом формировании" через военкомат, поэтому он не может досрочно разорвать этот контракт ("запятисотиться") без последствий, объясняет вербовщица Ирина из "Союза добровольцев Донбасса": "Смыться не получится, или получится с неприятностями". В России действует уголовная ответственность за дезертирство: по данным "Медиазоны", к маю 2025 года в российские военные суды поступили уже 20 тысяч уголовных дел против отказников. Система "Доброкор" дает возможность получить единоразовую региональную выплату. Например, в Краснодарском крае бонусная выплата "доброкоровцам" составляет полмиллиона рублей ($6,3 тысячи), в Санкт-Петербурге – 1,6 млн рублей ($20,4 тысячи), утверждает "Шатен", рекрутер "Востока". Но в среднем эти выплаты заметно скромнее, чем у служащих по контракту Минобороны: заключив обычный контракт с военным ведомством, можно единовременно получить до 3,6 млн рублей ($46 тысяч). "Пацаны из разных регионов пишут: тут 100 тысяч [рублей] выплата [по "Доброкору"], тут 50 тыс", – уточняет "Шатен". При этом во всех объявлениях о наборе по системе "Доброкор", которые изучила "Система", не указана важная деталь: по словам самих вербовщиков, местные власти зачастую готовы выплачивать подъемные только тем "доброкоровцам", которые заключили контракт сроком не меньше чем на год. А во многих регионах вообще нет выплат именно для добровольцев, рекрутеры предлагают потенциальному наемнику уточнять информацию в местном военкомате. Но и на этом этапе у добровольцев могут возникнуть проблемы: "Многие военкоматы еще не особо понимают, что такое "Доброкор", – замечает в разговоре с корреспондентом "Системы" Диана, вербовщица "Востока".

Бойцов "Доброкора" обеспечивают обмундированием: "форму там выдадут, рюкзак выдадут", – говорит "Шатен" из "Востока". Стоит отметить, что в "Доброкоре" действуют относительно строгие требования к здоровью и биографии кандидата: потенциальный наемник должен заранее собрать справки о состоянии здоровья и справку об отсутствии судимости, вдобавок его здоровье будут проверять в самом военкомате. "[Завербованный] по системе "Доброкор" имеет статус военнослужащего: все соцгарантии, выплаты, – подытоживает в разговоре с корреспондентом рекрутер отряда "Невский" с позывным "Окулист". – А "Редут" – это ЧВК, и тебя там нету [с юридической точки зрения]. Никакого обслуживания, ничего: ни госпиталей по реабилитации, ничего".

На распутье: что выбирают наемники В 2025 году подразделения "Добровольческого корпуса" предоставили наемникам выбор: упрощенно и полулегально завербоваться по системе "Редут", но с возможностью уйти до конца срока контракта, либо отправиться воевать в Украину в более легальном статусе по системе "Доброкор", которая позволяет получить больше выплат и социальных льгот, но не дает возможности разорвать контракт. По системе "Доброкор" обычно заключают контракт те добровольцы, которые готовы подписать годовой контракт, чтобы получить региональную выплату, утверждает Ирина из "Союза добровольцев Донбасса". Она отговаривает рекрутов заключать "доброкоровский" контракт меньше, чем на год: "[тогда уже] лучше через "Редут". Старая система подходит рекрутам без боевого опыта, считает Ирина: "сходишь на полгода посмотреть, как ты себя поведешь". А по системе "Доброкор", продолжает рекрутер, "идешь на год, не зная чего там [на войне] происходит", и если "не дай бог смываться [придется]", то грозит уголовная статья. Контракт с "Доброкором" подходит тем наемникам, у кого нет больших долгов – зарплата поступает строго на карту. А заключая контракт через "Редут", наемнику проще уклоняться от налогов, долгов и алиментов: можно получать зарплату наличными. "Как раз вот эта организация – добровольческое формирование "Редут" – была создана для того, чтобы люди могли уклоняться от уплаты налогов, например, либо от каких-то выплат по судебным издержкам", – объяснял "Системе" рекрутер отряда "Ветер 117" с позывным "Джамал". Тот факт, что "доброкоровцы" воюют в более легальном статусе, чем завербованные по системе "Редут", может привлекать тех бойцов, которые стремятся получить больше материальных и социальных благ. Однако часть наемников предпочитает как можно меньше соприкасаться с министерством обороны, и поэтому выбирает старую систему вербовки: "У многих не выдерживают нервы от тупости наших командных п*******в, – пишет наемник Святослав в одном из телеграм-чатов, где общаются российские военные. – [В "Редуте"] нет миллионов подъемных, но есть зарплата и нормальные условия работы. Не удивлюсь, если скоро "Доброкор" переплюнет [по уровню тупости] "минку" [министерство обороны]". Похожие мотивы служить в "Редуте", а не в "Доброкоре", называет и вербовщик "Шатен" из "Востока". Он "наплевал" на возможность получить региональную выплату в Краснодарском крае из-за недоверия к военному ведомству: "У меня есть много ребят знакомых, которые пострадали от "минки". Ну их нафиг, я вот через "Редут" зашел и спокойно работаю".

Как наемники попадают в "Доброкор" В телеграм-боте "Доброкора" описано сразу три способа вербовки по этой системе. Первый: приехать в оккупированный Луганск и оформиться в "Добровольческий корпус" в соседнем с городской администрацией здании. Второй способ: потенциальный наемник может обратиться напрямую в местный военкомат, и написать заявление о поступлении на службу в добровольческое формирование по системе "Доброкор". Однако вербовщики предупреждают: сначала нужно получить "отношение" от воинской части, к которой прикомандировано нужное подразделение, и только потом идти в военкомат. "А то можешь попасть на [обычный] контракт с Минобороны, – предупреждает корреспондента "Системы" рекрутер Ирина из СДД. – Скажут "конечно, да, сейчас давай", [якобы в Доброкор запишут]… У нас так многие оказывались не там: целились в одно, попадали в другое". Об этом же говорит вербовщик с позывным "Логист" из отряда "Невский": чтобы попасть в этот отряд, сначала нужно собрать все медицинские документы, справку об отсутствии судимости, а затем связаться со специальным человеком с позывным "Окулист", по сути – персональным помощником: он оформляет "отношение" с нужной воинской частью и консультирует рекрута вплоть до подписания контракта.

"Чтобы попасть [в "Доброкор"] наверняка – просто держишь связь со мной, все согласовываешь со мной. Никуда ничего сам подписывать не ездишь", – объясняет "Окулист".

Добровольцы – это просто живая сила, которая идет в расход.

Третий способ найма, описанный в боте "Доброкора": заполнить специальную "анкету добровольца" и выслать документы онлайн через "доброкоровский" бот или сайт. Сам документ с анкетой размещен на "Яндекс Диске", с февраля по июль 2025 года он был скачан более 1,6 тысяч раз. Очевидно, не каждый, кто скачал файл, в итоге отправился служить в "Добровольческий корпус". Но это лишь один из способов: наемнические отряды в своих соцсетях выкладывают не ссылку на анкету, а номера телефонов своих рекрутеров, с которыми новобранец общается напрямую. 1 июля 2025 года зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что с начала года в добровольческие подразделения было принято свыше 18 тысяч человек. Что ждет добровольца на фронте? Об их роли на войне с Украиной откровенно говорит депутат российской госдумы и глава СДД Александр Бородай: в конце 2024 года в сеть утекла аудиозапись его телефонного разговора с несколькими офицерами (депутат подтвердил ее подлинность). Бородай утверждает, что генералы рассматривают добровольцев как "пехоту второго сорта", и сравнивает их с ландскнехтами (немецкие солдаты-наемники в эпоху Возрождения; в отличие от офицеров, вербовались в основном из бедных слоев общества.). По словам депутата, основная задача добровольцев: максимально оттягивать на себя внимание и "изматывать живую силу противника", пока в тылу регулярные армейские подразделения готовятся к "главному направлению" атаки. В этом же разговоре Бородай подытоживает: "[Добровольцы] – это просто живая сила, которая идет в расход". Несмотря на высокие цифры набора, озвученные Медведевым, вербовщики "Доброкора" цепляются за кандидатов, которые готовы стать этой "расходной живой силой". "Что решили? Ждем вас", – такое сообщение ночью буднего дня получил корреспондент "Системы" от рекрутера подразделения "Волки". К этому моменту журналист уже несколько дней как не отвечал на просьбу вербовщика прислать скан своего паспорта. "Доброкор" ГРУ как альтернатива БАРС Минобороны Помимо систем "Доброкор" и "Редут", в России действует еще одна схема рекрутинга добровольцев на войну в Украине – БАРС. К осени 2023 года число отрядов БАРС разрослось до нескольких десятков. Это официальный проект министерства обороны – "Боевой армейский резерв страны". Некоторые структуры, вербующие наемников на войну, используют и контракты с "Редутом", и с "Доброкором", и контракты с БАРС: например, все три типа контрактов предлагает "Союз добровольцев Донбасса". Условия службы в "Доброкоре" практически ничем не отличается от БАРСов – об этом корреспонденту "Системы" независимо друг от друга сообщили сразу четыре рекрутера. Добровольцы БАРСа и "Доброкора" подписывают одинаковые добровольческие контракты, могут претендовать на региональные выплаты и льготы, получают ту же зарплату . "[Системы] одинаковые, только воинские части разные", – добавляет "Логист" из "Невского".